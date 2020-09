Chỉ một mẫu iPhone 12 hỗ trợ mạng 5G cao cấp nhất

Tất cả iPhone 12 ra mắt năm 2020 đều hỗ trợ 5G, tuy nhiên chỉ có mẫu cao cấp nhất sử dụng phổ mmWave tốc độ cao.

Nguồn tin trong ngành viễn thông tiết lộ với FastCompany rằng chỉ có một iPhone mới hỗ trợ công nghệ 5G mmWave. Theo đó, các mẫu iPhone 12 còn lại chỉ sử dụng công nghệ 5G Sub-6 phổ thông hơn, tốc độ thấp hơn. iPhone 12 Pro Max, mẫu cao cấp nhất với màn hình 6.5 inch, sẽ dùng phổ mmWave. Sở dĩ như vậy là do thiết bị có đủ không gian chứa thiết kế ăng-ten đặc biệt dùng cho sóng mmWave và pin lớn hơn để chịu được độ tiêu hao năng lượng của sóng mmWave. Máy chỉ bán ra tại Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

FastCompany so sánh nếu 5G Sub-6 là một chiếc Camry, 5G mmWave sẽ là Mercedes S. Dải băng thông rộng từ phổ mmWave cho phép các nhà mạng cung cấp tốc độ lớn lên đến gigabit mà phổ tần thấp hơn không thể kết nối được. Tuy nhiên, do dùng trên băng tần cao, độ phủ sóng của tháp phát sóng nhỏ hơn, dẫn tới trên cùng một khu vực cần nhiều trạm phát sóng hơn so với Sub-6, đội thêm chi phí cho nhà mạng.

Mạng 5G Sub-6 dùng tần số dưới 6GHz, cho tốc độ tốt hơn mạng 4G. Trong nghiên cứu về thị trường 5G Mỹ mùa hè này, tổ chức OpenSignal rút ra tốc độ tải trung bình của mạng 5G là khoảng 51Mbps, còn 4G là 29Mbps. Đó là vì nhà mạng Mỹ cung cấp dịch vụ Sub-6 rộng hơn mmWave. Sub-6 dù chậm hơn nhưng lại hỗ trợ nhiều người dùng trên một trạm gốc hơn và có vùng phủ sóng rộng hơn, tiết kiệm chi phí hơn mmWave.

Theo nhiều tin đồn và rò rỉ, Apple sẽ sớm công bố 4 mẫu iPhone 12, bao gồm 2 mẫu cao cấp iPhone 12 Pro Max 6.5 inch và iPhone 12 Pro 6.1 inch, 2 mẫu rẻ hơn là iPhone 12 5.4 inch và iPhone 12 Max 6.1 inch. Một nguồn tin khác bổ sung Apple có thể ra mắt iPhone 12 4G giá rẻ vào mùa xuân 2021, là phiên bản nâng cấp của iPhone SE trình làng tháng 4 năm nay.

Trước đó, Bloomberg đưa tin Apple đã đặt hàng ít nhất 12 triệu iPhone 12 5G cho năm 2020, cho thấy nhu cầu khả quan bất chấp Covid-19 và suy thoái kinh tế. Thiết kế của iPhone 12 và các tính năng được hoàn thiện trước khi Covid-19 lây lan song dịch bệnh tác động tới khâu kiểm tra cuối cùng và trì hoãn sản xuất. Dù vậy, iOS 14 vẫn được tung ra vào tháng 9 như bình thường. iPhone 12 bản thường sẽ lên kệ sớm hơn iPhone 12 Pro.

Du Lam (Theo Fast Company)