Chờ đợi gì ở sự kiện Galaxy Z Fold4 và Flip4 của Samsung?

Hôm nay, Samsung sẽ tổ chức sự kiện ra mắt bộ đôi smartphone gập Galaxy Z Fold4 và Flip4. Ngoài ra, còn có đồng hồ thông minh và tai nghe mới.

Galaxy Z Fold4

Thiết kế cơ bản của Galaxy Z Fold 4 được đồn vẫn giữ nguyên, dù tỉ lệ thay đổi làm màn hình ngắn hơn và rộng hơn. Cụ thể, màn hình ngoài có tỉ lệ 23:9 và màn hình chính tỉ lệ 6:5 (thay vì 24.5:9 và 6.2:5 trên Fold3). Nó sẽ giúp cho những người có bàn tay ngắn, cảm thấy khó với cạnh trên cùng hoặc thấy màn hình quá hẹp nên không gõ được thoải mái.

Ngoài ra, Samsung được cho là đã thiết kế lại bản lề để nếp gấp trở nên nhỏ hơn. Những tin rò rỉ gần đây cho thấy Samsung “giấu” camera dưới màn hình kỹ hơn bằng cách tăng mật độ điểm ảnh trên khu vực màn hình bao quanh. Màn hình sẽ dùng vật liệu mới – Super UTG bên trong và Victus+ bên ngoài.

Thông tin từ nhà mạng Bosnia xác nhận cụm camera được làm mới: camera chính 50MP, camera tele 12MP zoom 3x và camera siêu rộng 12MP. Fold3 dùng cụm camera 12MP ở cả ba ống kính.

Thiết bị sẽ sử dụng chip Snapdragon 8+ Gen 1, kết hợp RAM 12GB, bộ nhớ 256/512GB. Dường như sẽ không có phiên bản 1TB. Pin trên máy có thể giữ nguyên, 4.400mAh và vẫn dùng sạc 25W. Dù vậy, tốc độ sạc sẽ nhanh hơn: nửa tiếng sạc được 50% pin thay vì 33% như bản tiền nhiệm.

Galaxy Z Fold4 được dự đoán có giá 1.864 EUR (44,5 triệu đồng) cho bản 256GB và 1.982 EUR (47,5 triệu đồng) cho bản 512GB.

Galaxy Z Flip4

So với Galaxy Z Fold4, Flip4 không có nhiều thay đổi. Màn hình vẫn tương tự thế hệ trước: 6.7 inch 1080x2640 pixel phía trong. Một số tin đồn khẳng định màn hình ngoài sẽ lớn hơn (2.1 inch) song các rò rỉ mới nhất chỉ ra nó vẫn duy trì 1.9 inch.

Theo nhà mạng Bosnia, hai camera chính có độ phân giải 12MP, camera selfie 10MP. Flip4 sẽ dùng bản lề và vật liệu màn hình mới. Số đo của thiết bị lớn hơn một chút so với Flip3: 167,9 x 73,6 x 7,2mm so với 166 x 72,2 x 6,9mm, trọng lượng bằng nhau (183g). Pin trên máy cũng lớn hơn (3.700mAh so với 3.300mAh).

Z Flip4 trang bị chip Snapdragon 8+ Gen1, giúp cải thiện thời lượng pin. Công suất sạc tăng từ 15W của Flip3 lên 25W song sạc không dây vẫn là 10W. Ngoài ra, còn có RAM 8GB và bộ nhớ thấp nhất 128GB. Sẽ có phiên bản 2 SIM.

Về giá bán, Flip4 dự kiến đắt hơn một chút so với Flip3. Cụ thể, giá 1.080 EUR (25,8 triệu đồng) cho bản 128GB và 1.160 EUR (27,7 triệu đồng) cho bản 256GB. Bản 512GB có thể bán với giá 1.280 EUR (30,5 triệu đồng).

Rò rỉ từ Samsung Care+ UK xác nhận sẽ có phiên bản Bespoke, cho phép người dùng đặt màu riêng cho Galaxy Z Flip4.

Samsung Galaxy Watch5

Samsung có thể ra mắt 3 mẫu Galaxy Watch5, bao gồm 2 mẫu thường mặt 40mm/44mm và 1 mẫu Pro mặt 45mm. Hai mẫu Watch5 sẽ chuyển từ kính cường lực Gorilla Glass sang Sapphire Crystal, chống nước 5ATM và trang bị GPS.

Samsung Galaxy Watch5 sẽ dùng pin lớn hơn: 276mAh trên bản 40mm và 397mAh trên bản 44mm. Watch5 Pro thậm chí còn dùng pin 572mAh. Các mẫu đồng hồ mới đều chạy hệ điều hành Wear OS 3.5, giao diện One UI Watch 4.5.

Về giá bán, Galaxy Watch5 40mm chỉ dùng kết nối Bluetooth có giá bán lẻ 300 EUR, bản LTE giá 350 EUR, tăng 30/50 EUR so với Watch4. Galaxy Watch5 Pro có giá 490 EUR nếu chỉ có Bluetooth và 540 EUR nếu có thêm kết nối LTE.

Galaxy Buds2 Pro

Tai nghe Galaxy Buds2 Pro sẽ trang bị củ loa 10mm mỗi bên, tính năng chống ồn chủ động thông minh (ANC), hỗ trợ giọng nói HD chất lượng cao. Buds2 Pro chống nước chuẩn IPX, hoạt động bình thường dưới độ sâu 1m nước trong nửa tiếng. Pin 8 tiếng khi kích hoạt và 29 tiếng nếu tắt ANC. Chỉ cần sạc 5 phút sẽ có thêm 55 phút nghe.

Tai nghe được dự đoán lên kệ ngày 26/8 với giá 230 EUR.

Du Lam (Theo GSM Arena)