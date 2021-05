Chuỗi bán lẻ Úc ngừng bán AirTag vì nguy hiểm với trẻ em

Lo ngại về an toàn khiến chuỗi văn phòng phẩm OfficeWorks quyết định rút thiết bị theo dõi AirTag của Apple ra khỏi kệ hàng.

Trẻ em có thể nuốt phải viên pin nút áo trong AirTag. (Ảnh: GSM Arena)

Officeworks quyết định không bày bán AirTag trong các cửa hàng cho tới khi có thông báo tiếp theo của nhà chức trách do lo ngại nó gây nguy hiểm cho trẻ em. Thông tin này xuất hiện đầu tiên trên diễn đàn Reddit khi một người dùng cho biết muốn mua AirTag nhưng không được. Sản phẩm xuất hiện trong hệ thống bán hàng song nhân viên tại quầy không thể tìm thấy.

Đại diện của Officeworks cho biết AirTag bị gỡ khỏi các kệ hàng vì lý do an toàn, đặc biệt viên pin có kích thước chỉ bằng nút áo rất dễ bị trẻ em tháo ra. Ủy ban Tiêu dùng và Cạnh tranh Australia (ACCC) xác nhận Officeworks đã ngừng bán AirTag. Hiện tại, khi truy cập trang web bán phụ kiện cho AirTag trên website Officeworks, khách hàng nhìn thấy dòng chữ: “Thu hồi sản phẩm: Sự an toàn và hài lòng của bạn là ưu tiên của chúng tôi”.

Officeworks đang làm việc với Apple để giải quyết các lo ngại xoay quanh AirTag. Theo đại diện Apple, AirTag được thiết kế nhằm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn với trẻ em quốc tế, bao gồm cả Australia. Để tháo pin AirTag, cần tới hai bước bấm và xoay. Công ty sẽ theo sát quy định và bảo đảm sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn mới trước thời gian yêu cầu.

Thử nghiệm riêng của Gizmodo cho thấy chỉ cần một cú xoay nhẹ nhàng để tháo mặt sau AirTag, làm lộ ra viên pin. Đây thực sự là một mối lo, đặc biệt tại Australia, nơi đã có 3 trẻ tử vong do nuốt phải pin từ năm 2013. Theo thống kê của Product Safety Australia, trung bình mỗi tuần có 20 trẻ được đưa đến phòng cấp cứu trên toàn quốc do nuốt phải pin.

Tháng 12/2020, chính phủ Australia giới thiệu tiêu chuẩn thông tin an toàn bắt buộc đầu tiên trên thế giới đối với sản phẩm chứa pin nút áo. Quy định yêu cầu sản phẩm phải có ngăn an toàn chứa các loại pin này, kiểm tra an toàn và đóng gói sao cho trẻ em không thể dễ dàng tháo ra. Bên cạnh đó, phải có cảnh báo gắn trên sản phẩm. Doanh nghiệp có thời hạn chuyển đổi 18 tháng để tuân thủ tiêu chuẩn mới, có hiệu lực từ 22/7/2022.

Theo Gizmodo, Apple chuẩn bị cập nhật bao bì và cảnh báo trên AirTag để đáp ứng yêu cầu mới.

Du Lam (Theo Gizmodo)