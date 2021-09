Cựu kỹ sư Apple tuyên bố tính năng chống theo dõi trên iOS là ' đồ vô dụng'

Không những thế, tính năng này còn làm người dùng có ảo tưởng sai về việc quyền riêng tư của mình được đảm bảo.

Tính năng chống theo dõi mới trên iOS 14.5 được Apple xem như một tấm lá chắn hữu hiệu bảo vệ người dùng khỏi con mắt soi mói của các ứng dụng. Thế nhưng mới đây, một cựu kỹ sư của chính Apple và là nhà đồng sáng lập công ty phần mềm Lockdown Privacy, Johnny Lin đã cho biết nút bấm "Ask App Not to Track" chỉ là một tính năng vô dụng và tạo ra "ảo tưởng sai về quyền riêng tư" cho người dùng.

Theo nghiên cứu mới từ Lockdown Privacy, ngay cả khi người dùng yêu cầu ứng dụng không được thu thập các hoạt động của họ trên những ứng dụng và website khác trong thiết bị, các ứng dụng phổ biến nhất trên iPhone như Subway Surfers cũng vẫn có cách thu thập được dữ liệu cá nhân của người dùng.

Nghiên cứu cho biết: "Chúng tôi nhận ra rằng tính năng App Tracking Transparency không tạo ra khác biệt nào trong tổng số các tracker (chương trình theo dõi) bên thứ ba. Chúng tôi cũng xác nhận rằng dữ liệu thiết bị và thông tin cá nhân chi tiết của người dùng đang được gửi tới các tracker trong hầu hết các trường hợp."

Đối với trường hợp công ty Sybo, nghiên cứu cho biết, ứng dụng của công ty này gửi tới một công ty quảng cáo bên ngoài có tên Chartboost 29 điểm dữ liệu cụ thể về chiếc iPhone của bạn, bao gồm địa chỉ internet, bộ nhớ lưu trữ còn trống trong máy, mức âm lượng hiện tại và thậm chí cả mức pin trong thiết bị. Các thông tin này sẽ được những nhà quảng cáo sử dụng để xác định iPhone của bạn và có thể dùng để xác định ứng dụng bạn đang sử dụng và cách nhắm mục tiêu đến bạn.

Đại diện Apple nhấn mạnh, điều này là không được phép và rằng "mọi nhà phát triển – bao gồm cả Apple – đều phải tuân thủ với lựa chọn của người dùng" khi họ chọn không cho phép ứng dụng theo dõi người dùng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Washington Post, ngoài Subway Surfers còn có ít nhất 3 tựa game phổ biến khác trên iPhone cũng thu thập một số lượng khổng lồ dữ liệu người dùng, ngay cả khi người dùng đã yêu cầu không được theo dõi. Washington Post cũng cho biết, họ đã thông báo với Apple về những ứng dụng này cũng như loại dữ liệu bị rò rỉ từ nhiều tuần trước, nhưng Apple đã không làm gì cả.

Sybo, công ty làm nên ứng dụng Subway Surfers, nói với trang The Washington Post rằng, việc theo dõi này là "để trò chơi hoạt động một cách chính xác, một số dữ liệu được gửi tới mạng quảng cáo Ad Networks", nhưng không giải thích tại sao thông tin cá nhân chi tiết lại được gửi đi. "Là một công ty, chúng tôi không theo dõi người dùng cho các mục đích quảng cáo mà không được sự cho phép của họ." Đại diện Sybo cho biết.

