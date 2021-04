Ảnh bản dựng hoàn chỉnh cho thấy trọn vẹn thiết kế của iPhone 12S

Phiên bản iPhone mới nhiều khả năng sẽ mang tên gọi iPhone 12S và không có nhiều sự thay đổi về thiết kế so với phiên bản ra mắt vào năm ngoái.

Cách bố trí của cụm camera trên iPhone 12S sẽ là điểm khác biệt lớn nhất so với phiên bản cũ.

Phiên bản iPhone sắp ra mắt của Apple luôn là một trong những chiếc smartphone được giới công nghệ. Theo các thông tin bị rò rỉ, nhiều khả năng chiếc iPhone thế hệ mới của Apple sẽ không có tên gọi iPhone 13, mà sẽ mang tên gọi iPhone 12S.

Sở dĩ có điều này vì phiên bản mới của Apple sẽ không có nhiều thay đổi so với iPhone 12 ra mắt vào năm ngoái, và nhiều khả năng là vì Apple không muốn sử dụng con số "13" cho sản phẩm của mình, khi "13" vốn được xem là con số không may mắn tại các quốc gia phương Tây, điều này có thể làm ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm của nhiều người dùng.

Dựa vào những thông tin và hình ảnh bị rò rỉ, trang công nghệ iUpdate đã xây dựng loạt ảnh 3D hoàn chỉnh của iPhone 12S, cho thấy cái nhìn rõ nét về mẫu smartphone đang được trông đợi này.

Trước đó, iUpdate cũng đã từng nhiều lần xây dựng hình ảnh 3D của các mẫu iPhone chưa ra mắt dựa vào các thông tin bị rò rỉ và có mức độ chính xác cao. Do vậy, không loại trừ khả năng bản dựng iPhone 12S do iUpdate vừa thực hiện cũng sẽ có những điểm chính xác so với sản phẩm sắp được ra mắt.

Theo iUpdate, điểm thay đổi lớn nhất trên phiên bản iPhone mới, đó là phiên bản iPhone 12S có 2 ống kính camera ở phía sau đặt lệch so le với nhau, thay vì đặt về cùng một phía như phiên bản iPhone 12 trước đây. Trong khi đó, cụm 3 camera trên iPhone 12S Pro và 12S Pro Max vẫn sẽ được giữ nguyên như phiên bản cũ.

Ảnh mô hình mẫu bị rò rỉ của iPhone 12S Pro Max (trái) và phiên bản iPhone 12 Pro Max (phải).

Một điểm thay đổi khác trên loạt iPhone 12S so với iPhone 12 đó là kích thước phần "tai thỏ" ở phía màn hình đã được thu gọn lại, nhờ vào việc Apple sẽ đưa phần loa lên phía trên viền màn hình, thay vì bố trí ở "tai thỏ" như trước đây. Tuy nhiên, nhìn chung sự thay đổi này là rất khó nhận ra với đa số người dùng.

Các nguồn tin cho biết Apple sẽ chỉ ra mắt 3 phiên bản của iPhone 12S, thay vì 4 như trước đây, trong đó phiên bản iPhone 12S Mini sẽ không còn được ra mắt do doanh số của iPhone 12 Mini không được như kỳ vọng.

iPhone 12S sẽ là loạt iPhone đầu tiên được trang bị công nghệ màn hình LTPO (Ô-xít đa tinh thể nhiệt độ thấp), là công nghệ màn hình có thể bật tắt các điểm ảnh riêng lẻ, cho phép mang tính năng màn hình luôn bật (Always On) lên smartphone, nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm pin tiêu thụ. Ngoài ra, loạt sản phẩm cũng sẽ được trang bị màn hình với tần số làm tươi 120Hz, giúp tăng độ mượt khi sử dụng, thay vì tần số 60Hz như các phiên bản iPhone trước đây.

Apple cũng được cho là sẽ cải thiện đáng kể chức năng chụp ảnh trên loạt iPhone mới và sẽ trang bị chip A15 Bionic thế hệ mới cho loạt iPhone 12S của mình. Trong khi đó, theo Jon Prosser, nguồn cung cấp thông tin bị rò rỉ đáng tin cậy về các sản phẩm của Apple, phiên bản iPhone 12S Pro Max sẽ có tùy chọn bộ nhớ lên đến 1TB.

Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là hình ảnh bản dựng ý tưởng dựa trên các thông tin và hình ảnh bị rò rỉ về iPhone 12, thay vì những hình ảnh chính của sản phẩm. Chúng ta vẫn cần phải chờ đến thời điểm iPhone 12 được ra mắt mới biết được những hình ảnh do iUpdate xây dựng có chính xác hay không.

Chùm ảnh bản dựng hoàn chỉnh của iPhone 12S:

iPhone 12S với phần "tai thỏ" nhỏ hơn, cụm camera ở mặt lưng được đặt so le nhau.

Bản dựng hoàn chỉnh của iPhone 12S.

Sự thay đổi lớn trên cụm camera sau của iPhone 12S.

Thiết kế tổng thể của iPhone 12S không khác biệt so với iPhone 12 trước đây.

(Theo Dân Trí, iUpdates/9TechEleven)