Apple ra mắt iPhone 14, Apple Watch 8, AirPods Pro 2 tại Nhà hát Steve Jobs

iPhone 14 và nhiều sản phẩm mới của Apple đã được ra mắt trong đêm 7/9. Phóng viên VietNamNet đưa tin trực tiếp từ San Francisco (Mỹ).

PV VietNamNet đang có mặt tại Mỹ, chuẩn bị cho sự kiện Far Out của Apple. Tâm điểm của sự kiện này là màn ra mắt của loạt điện thoại iPhone 14. Sự kiện Far Out sẽ diễn ra vào lúc 0h00 đêm nay (8/9) giờ Việt Nam.

Sự kiện ra mắt iPhone 14 sẽ diễn ra bên trong Nhà hát Steve Jobs, tại đại bản doanh Apple ở San Francisco (Mỹ). (Ảnh: Hải Đăng)

Hiện các khách mời cũng như giới truyền thông đang làm thủ tục để tiến vào Nhà hát Steve Jobs. Do lo ngại dịch bệnh, mỗi người sẽ được phát một kit test nhanh Covid-19 trước khi vào nơi diễn ra sự kiện. (Ảnh: Hải Đăng)

Một vài hình ảnh về mô hình 4 phiên bản được dự đoán ra mắt của iPhone 14. (Ảnh: Trọng Đạt)

Hình ảnh về phiên bản mô hình của iPhone 14 đã xuất hiện tại Việt Nam từ cuối tháng 7. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ những mô hình này liệu sẽ giống bao nhiêu % so với mẫu máy Apple chuẩn bị cho ra mắt. (Ảnh: Trọng Đạt)

Gần 500 người dự lễ ra mắt iPhone 14 tại Nhà hát Steve Jobs

Theo thống kê không chính thức, có khoảng 500 người sẽ tham dự sự kiện trực tiếp tại Nhà hát Steve Jobs. Trong số này, có khoảng hơn 300 người là phóng viên và người làm nội dung (content creator) trên toàn thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, có đại diện truyền thông đến từ một số nước như Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia,…

Đây cũng là lần đầu tiên Apple mời giới truyền thông Việt Nam tham gia sự kiện ra mắt iPhone. Điều này cho thấy vai trò ngày càng tăng của thị trường Việt Nam đối với Apple.

Các khách mời tham dự trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 14 sẽ được phát một tấm thẻ để tự do ra vào Nhà hát Steve Jobs. (Ảnh: Hải Đăng)

Phóng viên Hải Đăng của VietNamNet đang trực tiếp có mặt, đưa tin về sự kiện ra mắt iPhone 14 từ đại bản doanh của Apple.

Tại cổng vào khu vực Nhà hát Steve Jobs, người tham dự sự kiện phải đi qua cửa an ninh được kiểm soát kỹ lưỡng nhưng khá thân thiện.

Cửa kiểm tra an ninh vào Nhà hát Steve Jobs. Ảnh: Hải Đăng.

Nhà hát Steve Jobs, nơi diễn ra sự kiện ra mắt iPhone 14. Kiến trúc này được làm chủ yếu bằng kính, không có trụ đỡ. Các tấm kính được làm dạng cong để khi ghép lại tạo thành vòng tròn gần như hoàn chỉnh. Khi đứng ở tâm vòng tròn và cất giọng nói, âm thanh sẽ chia đều ra toàn khối nhà để ở vị trí nào cũng có thể nghe thấy.

Brian Tong, cựu phóng viên CNET, cho hay dù các sản phẩm của Apple đã rò rỉ khá nhiều song vẫn tạo được sự chờ đợi mong mỏi của cả toàn thế giới. Cách Apple giới thiệu sản phẩm cũng vô cùng đặc biệt nên chắc chắn tạo cảm hứng cho người xem. Trong các sản phẩm sắp giới thiệu, anh mong chờ nhất dòng iPhone 14.

Rất nhiều người tập trung tại cổng vào sự kiện trước 30 phút. Gần như những nhà báo công nghệ có tiếng và những nhà sáng tạo nội dung được biết đến nhiều đều có mặt trong sự kiện của Apple.

Bên trong Nhà hát Steve Jobs

Sân khấu chính chiếu hình ảnh 3D có logo Apple, giống với thư mời của hãng đã gửi giới truyền thông. Đúng 20 phút nữa, vào lúc 10h sáng 8/9, giờ Mỹ, sự kiện Far Out sẽ chính thức bắt đầu.

Tất cả mọi người tham dự đều sẵn sàng điện thoại, máy ảnh, laptop để tác nghiệp cho sự kiện công nghệ quan trọng của năm. Rất nhiều người tham dự là những người có ảnh hưởng, người nổi tiếng, bên cạnh phóng viên báo chí.

CEO Tim Cook khai màn sự kiện như mọi năm

Apple Watch 8 mở đầu sự kiện

0h: Sự kiện Apple “Far Out” chính thức bắt đầu. CEO Tim Cook là người xuất hiện đầu tiên trong video chào mừng. “Hôm nay, chúng ta sẽ nói về 3 sản phẩm: iPhone, AirPods và Apple Watch. Mỗi sản phẩm đều đứng đầu ngành; cùng nhau, chúng mang đến trải nghiệm ma thuật”.

0h2: Có vẻ Apple Watch sẽ là sản phẩm “ra quân” trong sự kiện đêm nay. Màn hình hiển thị nhiều bức thư tay gửi tới CEO Tim Cook về Apple Watch.

0h4: Tất cả những người viết thư đều từng gặp sự cố như tim ngừng đập, đột quỵ… nhưng điểm chung là được Apple Watch cứu sống. Thậm chí, Apple còn dựng một cảnh rơi máy bay để minh họa. “Nếu không có Apple Watch, mọi chuyện có thể tồi tệ hơn”, một lá thư viết.

0h5: “Apple Watch sẽ cứu sống bạn”, đây chính là thứ Apple muốn nói với người xem.

0h7: Giám đốc vận hành Jeff Williams là người giới thiệu dòng sản phẩm Apple Watch mới. Theo ông, Apple Watch là smartwatch bán chạy nhất thế giới 7 năm liên tiếp. Apple Watch 8 dùng màn hình lớn hơn, sáng hơn, dễ đọc hơn. Mặt đồng hồ nhìn khá giống các mẫu đời trước.

0h8: Sẽ có thêm tính năng y tế, cảm biến đo nhiệt độ cơ thể mới dành cho phụ nữ. Nó có thể theo dõi chu kỳ rụng trứng ở nữ giới. Các tính năng này đều bảo đảm quyền riêng tư của người dùng. Có hai cảm biến ở mặt sau và bên dưới màn hình.

0h10: Apple Watch 8 có thể dự báo chính xác ngày rụng trứng của phụ nữ. Ngoài ra, nó cũng nói được về rối loạn kinh nguyệt, một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Dữ liệu về chu kỳ của người đeo được mã hóa trên thiết bị và chỉ truy cập được khi có mật khẩu hoặc sinh trắc học. Khi đồng bộ trên iCloud, dữ liệu cũng được mã hóa đầu cuối nên Apple không thể đọc được.

0h13: Trong các trường hợp khẩn cấp như đâm xe, Apple Watch 8 có thể phát hiện sự cố, đây là tính năng Phát hiện đâm xe. Trong trường hợp này, đồng hồ tự động quay số khẩn cấp để xin trợ giúp. Tất cả nhờ vào con quay hồi chuyển được cải tiến và gia tốc kế mới. Thiết bị có thể xác định đâm xe trong hầu hết các thể loại phương tiện. Mọi dữ liệu đều được xử lý ngay trên thiết bị.

0h15: Apple Watch 8 có thời lượng pin 18 tiếng ở chế độ thường và 36 tiếng ở chế độ năng lượng thấp. Ở chế độ này, các tính năng như theo dõi hoạt động và phát hiện va chạm vẫn được kích hoạt, song màn hình always-on sẽ bị vô hiệu hóa. Máy có 4 màu: đen, bạc, vàng hồng và đỏ. Bản khung thép không gỉ có ba màu bạc, vàng và graphite.

0h18: Các dây đeo mới từ Nike và Hermes. Giá khởi điểm 399 USD cho bản thường và 499 USD cho bản kết nối di động. 3 tháng tập Fitness+ miễn phí. Cho đặt trước từ hôm nay, bán ra từ 16/9.

Phóng viên Hải Đăng khi nhận trực tiếp tại Nhà hát Steve Jobs: Khán giả vỗ tay mừng Apple Watch phiên bản mới nhất, Apple Watch Ultra, dành cho vận động viên.

0h20: Apple giới thiệu Apple Watch SE mới, với các màu đen, bạc và starlight. Quy trình sản xuất mới giảm 80% khí thải carbon. SE cũng có chung cảm biến như Series 8 để phát hiện tai nạn xe cộ và chip S8. Thiết bị nhanh hơn đời đầu 20%. Máy có giá 249 USD cho bản GPS và 299 USD cho bản kết nối mạng, cho đặt hàng từ hôm nay, lên kệ ngày 16/9.

0h23: COO Jeff Williams xuất hiện trở lại màn hình, ông đang đứng trên một mỏm núi. Lấy cảm hứng từ các vận động viên và người yêu mạo hiểm, Apple đã làm ra một mẫu đồng hồ dành cho đối tượng này.

0h25: Đây chính là Apple Watch Ultra với màn hình 49mm trong khung titan. Apple bổ sung một nút bấm Action màu cam, có thể tùy biến nhiều tính năng. Nút bấm và bánh xoay crown được thiết kế để dùng được với găng tay. Mọi Apple Watch Ultra đều có kết nối mạng, pin 36 tiếng mỗi lần sạc và 60 tiếng ở chế độ tối ưu hóa pin.

0h27: Mặt đồng hồ có thể hoạt động như một bản đồ giúp tìm đường, tùy chỉnh cho các địa hình như núi non, đại dương, đường mòn. Chế độ màu đỏ để hiển thị rõ nét trong bóng đêm. Dây đeo đặc biệt cho các hoạt động khác nhau.

0h28: Ultra là một phiên bản Apple Watch hoàn toàn khác biệt. Thiết bị sẽ dùng con chip GPS mới với các tần số GPS mới. Ultra sẽ phù hợp với cả các môn thể thao dưới nước. Đây chính là mối đe dọa thực sự với các đồng hồ thể thao như Garmin…

0h35: Apple Watch Ultra có giá từ 799 USD, bán ra từ ngày 23/9 với ba lựa chọn dây đeo.

Ra mắt AirPods Pro 2 có thời lượng pin 6 tiếng, chống ồn gấp đôi

0h40: Như vậy, Apple đã giới thiệu xong 3 mẫu Apple Watch mới: SE, Series 8 và Ultra. CEO Tim Cook quay lại để nói về AirPods. Dường như tay ông đang đeo một chiếc Watch Ultra.

0h41: Theo CEO Apple, đây là tai nghe AirPods hiện đại nhất từ trước tới nay. Mary-Ann Rau, kỹ sư cấp cao của Apple, cho biết chip H2 mới trong tai nghe mang đến chất lượng âm thanh vượt trội, trong khi driver mới cung cấp âm thanh chi tiết, rõ ràng trên mọi tần số.

0h43: Tính năng khử tiếng ồn chủ động mới sẽ xuất hiện trên chip H2 với khả năng khử tiếng ồn gấp đôi. Nút tai nghe siêu nhỏ vừa vặn với tai của nhiều người hơn.

0h45: Lớp điện dung mới cho phép điều khiển bằng cách vuốt trên cuống tai nghe. AirPods Pro 2 có thời lượng pin 6 tiếng một lần sạc, tăng 33% so với AirPods Pro đời đầu. Hộp sạc cho phép 30 tiếng nghe, tăng 6 tiếng. Thiết bị vẫn dùng sạc Lightning nhưng nay có thêm tùy chọn sạc bằng Apple Watch, MagSafe hay Qi.

0h47: AirPods Pro 2 giá 249 USD, đặt trước từ 9/9, lên kệ ngày 23/9.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro và Pro Max ra mắt với màn hình lớn hơn, tăng thời lượng pin, bỏ khay SIM vật lý

0h48: Bây giờ là lúc để nói về iPhone, bắt đầu từ iPhone 14 và 14 Plus. Theo Apple, 6.1 inch là kích cỡ điện thoại hoàn hảo. Tuy nhiên, với màn hình lớn hơn, bạn có thể thưởng thức các chương trình yêu thích thoải mái hơn. Bộ đôi sử dụng màn hình OLED, độ sáng tối đa 1.200 nit, âm thanh Dolby Vision. Có 5 màu sắc để lựa chọn: đen, trắng, xanh dương, tím và đỏ, pin dùng cả ngày.

0h50: iPhone 14 và 14 Plus dùng chip A15 Bionic tương tự iPhone 13. Chip có 6 nhân CPU, bao gồm 2 nhân hiệu suất cao và 4 nhân tiết kiệm năng lượng, 1 nhân neural engine.

0h52: Cụm camera trên iPhone 14 và 14 Plus bao gồm camera chính 12MP với cảm biến lớn hơn, khẩu độ f/1.5, chống rung quang học, cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng 49% so với đời trước. Phía trước là camera f/1.9 TrueDepth với chế độ lấy nét tự động lần đầu tiên trong lịch sử iPhone.

0h55: Apple nói về các ưu điểm của eSIM như nhanh chóng chuyển đổi gói cước, lưu được nhiều eSIM, an toàn hơn. Tất cả iPhone bán ra tại Mỹ sẽ không có khay SIM vật lý mà chỉ dùng eSIM. Đây là một thay đổi lớn kể từ iPhone 14.

0h59: Hai tính năng an toàn mới: phát hiện đâm xe tương tự Apple Watch nhờ con quay hồi chuyển và gia tốc kế mới; tính năng còn lại có vẻ liên quan đến kết nối vệ tinh.

1h: iPhone 14 sẽ có tính năng liên lạc vệ tinh trong các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, Huawei Mate 50 mới là smartphone đầu tiên trên thế giới giới thiệu tính năng này. Apple đã thiết kế và tùy biến linh kiện, phần mềm để iPhone kết nối được với các vệ tinh cách trái đất hàng trăm dặm. Bạn phải hướng iPhone trực tiếp về phía một vệ tinh. Hệ thống nén tin nhắn văn bản sẽ giảm 3 lần kích thước tin nhắn.

1h03: Nhờ thuật toán, chỉ mất chưa tới 15 giây để gửi tin nhắn. Apple đã thiết lập các trung tâm tiếp nhận tin nhắn và chuyển sang các đơn vị khẩn cấp, những nơi chỉ nhận cuộc gọi thoại. Hệ thống định vị vệ tinh cũng có thể dùng cho tính năng Find My. Tính năng liên lạc vệ tinh sẽ có mặt từ tháng 11 cho người dùng Mỹ và Canada.

1h05: iPhone 14 có giá từ 799 USD còn iPhone 14 Plus giá từ 899 USD, đặt trước từ ngày 9/9 và bán ra từ 16/9 với iPhone 14 và 7/10 với iPhone 14 Plus. Bạn sẽ được giảm giá tới 800 USD nếu mang một iPhone đang sử dụng trong điều kiện tốt đi đổi.

1h10: Tim Cook dường như đã nhầm khi nói iPhone Pro là mẫu iPhone giới thiệu Face ID tới công chúng (thực tế là iPhone X). iPhone 14 Pro sẽ có các màu đen, bạc, vàng và tím đậm.

1h11: Hình ảnh cận cảnh phần khuyết trên màn hình iPhone 14 Pro cho thấy thay đổi trong thiết kế. Phần khuyết có dạng viên nhộng nhỏ hơn tai thỏ một chút và đặc biệt nhất là có thể chuyển động. Giao diện thông báo mới trên thiết bị có tên Dynamic Island. Mỗi khi có thông báo mới, Dynamic Island sẽ mở rộng ra để hiển thị.

1h14: iPhone 14 Pro và 14 Pro Max dùng màn hình 6.1 inch và 6.7 inch, viền máy mỏng hơn, độ sáng tối đa 2.000 nit đối với một số video. Màn hình always-on chính thức có mặt trên iPhone nhờ vào các công nghệ như tần số quét 1Hz hay tự động làm tối nền.

1h16: iPhone 14 Pro dùng chip A16 Bionic sản xuất trên quy trình 4nm với gần 16 tỷ bóng bán dẫn, nhanh vượt trội so với chip A13 Bionic và “đối thủ gần nhất”. Con chip có 6 nhân CPU, bao gồm 2 nhân hiệu suất cao và 4 nhân tiết kiệm năng lượng, 16 nhân neural engine.

1h18: Hệ thống camera xịn nhất từ trước tới nay trên iPhone với khả năng xử lý ảnh ưu việt. Phía sau dùng camera chính 48MP với cảm biến quad-pixel, f/1.78, độ dài tiêu cự 24mm. Quad-pixel kích hoạt các chế độ cảm biến khác nhau cho các bức ảnh khác nhau.

1h20: Có thể thấy iPhone 14 và 14 Plus chỉ là nâng cấp nhỏ so với iPhone 13, trong khi iPhone 14 và 14 Pro mới là ngôi sao của sự kiện với màn hình mới, chip mới, cụm camera mới.

1h24: Ống kính góc siêu rộng mới cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng và macro gấp 3 lần. Đèn flash được thiết kế lại. Về chế độ quay phim, iPhone 14 Pro có thể quay phim 4K tốc độ 30 khung hình/giây hoặc 4K tốc độ 24 khung hình/giây.

1h25: iPhone 14 Pro cũng trang bị công nghệ liên lạc vệ tinh khẩn cấp. iPhone 14 Pro giá từ 999 USD, 14 Pro Max giá từ 1.099 USD, dung lượng tối đa 1TB. Cho đặt trước từ 9/9 và lên kệ ngày 16/9.

1h31: Apple thông báo giảm giá các mẫu iPhone đời cũ, cụ thể iPhone SE còn 429 USD, iPhone 12 còn 599 USD, iPhone 13 còn 599 USD.

1h32: CEO Tim Cook khép lại sự kiện. Như vậy Apple đã không có bất ngờ “One More Thing” nào trong sự kiện này. Chỉ có 3 thiết bị Apple Watch, AirPods Pro và iPhone được công bố.

Hải Đăng(từ San Francisco) - Du Lam (biên dịch)