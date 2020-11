Cả 4 mẫu iPhone 12 sẽ chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 27/11

Apple sẽ tung ra cả 4 chiếc gồm iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max tại Việt Nam sớm hơn 1 tuần so với dự kiến.

Theo thông tin từ một số nhà bán lẻ, Apple sẽ chính thức tung ra thị trường Việt Nam cả 4 mẫu iPhone 12 kể từ ngày 27/11. Theo kế hoạch trước đó, phải ngày 4/12 các máy mới được giao đến tay người dùng.

Cả 4 mẫu iPhone 12 sẽ được tung ra thị trường Việt Nam cuối tháng này. (Ảnh chụp màn hình)

Apple mở bán iPhone 12 và iPhone 12 Pro trên một số thị trường trọng điểm kể từ hôm 23/10. Hai máy còn lại, iPhone 12 Mini và iPhone 12 Pro Max, sẽ được giao hàng vào ngày 13/11. Việt Nam không nằm trong nhóm quốc gia mở bán các đợt này.

Theo thông tin từ một chuỗi bán lẻ lớn, vào ngày 27/11 tất cả 4 máy iPhone 12 sẽ được bán ra cùng lúc tại Việt Nam chứ không chia theo hai đợt như thông lệ. Một số ý kiến cho rằng việc mở bán sớm trước một tuần cho thấy Apple đã quan tâm tới thị trường Việt Nam hơn.

Cùng với việc mang máy về sớm hơn dự kiến, trước đó các nhà bán lẻ đã chủ động giảm giá 2 triệu đồng mỗi mẫu iPhone 12 so với giá niêm yết.

Động thái giảm giá bán và mang máy về sớm cho thấy Apple đang muốn rút khoảng cách chênh lệch giữa hàng bán chính thức và hàng “xách tay”.

Thị trường iPhone “xách tay” tại Việt Nam được cho là đang chiếm tới 40% tổng số iPhone lưu hành. Các máy “xách tay” được nhập có hoá đơn chứng từ, hoặc nhập không chính thức từ thị trường nước ngoài.

Do không chịu các khoản thuế phí nên giá bán iPhone xách tay thường rẻ hơn hãng bán tại các đại lý do Apple uỷ quyền. Bên cạnh đó, do Việt Nam mở bán iPhone mới trễ hơn các nước khác nên trong giai đoạn đầu, những cửa hàng nhỏ lẻ sống nhờ vào việc nhập máy về bán cho những người muốn có máy sớm.

Năm nay, việc mua bán iPhone 12 nói riêng và iPhone xách tay nói chung đang trầm lắng hơn do vướng Nghị định 98/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/10. Theo Nghị định này, các hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và các cá nhân kinh doanh hàng nhập lậu sẽ phải chịu mức phạt 500.000 đến 50 triệu đồng, tùy theo giá trị của từng loại hàng.

Do Nghị định 98 và một số lý do khác, nhiều cửa hàng ngưng hẳn việc buôn bán iPhone xách tay hoặc chỉ bán cho khách quen, hạn chế hoạt động tiếp thị.

Năm nay, giá bán iPhone 12 chính hãng được đưa về còn 19 triệu đồng trở lên. Đồng thời, hàng về trễ hơn thị trường xách tay chỉ hơn một tháng, tạo lợi thế cạnh tranh cho iPhone chính hãng.

“Cửa hàng chính hãng chỉ việc “cầm cự” trong hơn một tháng so với thị trường xách tay nên cũng không bị giảm lợi thế cạnh tranh mấy”, ông Nguyễn Minh Tuấn - điều hành các cửa hàng Minh Tuấn Mobile - cho biết.

Ông Tuấn cho rằng giá bán iPhone 12 chính hãng và xách tay không chênh lệch nhiều sẽ giúp các cửa hàng tự tin tư vấn cho khách mua máy chính hãng hơn.

Ngay sau khi Apple tung ra iPhone 12 hôm 13/10, tất cả các nhà bán lẻ lớn tại Việt Nam lập tức cho đặt hàng một cách không chính thức. Kèm với đó, thông tin giá bán và ngày giao hàng dự kiến cũng được công khai. Điều này khiến khách hàng ước lượng được giá bán và thời gian nhận máy so với hàng xách tay nên dễ quyết định hơn. Cho đặt hàng từ sớm theo cách này giúp các đại lý lớn hút bớt một lượng khách hàng của nhóm cửa hàng xách tay.

Sau khi giảm giá bán, iPhone 12 Mini có giá từ 19,99 triệu đồng; iPhone 12 giá từ 22,99 triệu; iPhone 12 Pro từ 27,99 triệu; iPhone 12 Pro Max 31,99 triệu đồng. Một số đại lý nhỏ có thể có giá bán tốt hơn.

