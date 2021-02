Máy ảnh trên điện thoại hiện đã được tăng khả năng zoom quang lên đến 10x, phục vụ cho nhiều mục đích chụp ảnh khác nhau.

Camera là thứ được các nhà sản xuất chú trọng phát triển nhất kể từ khi chiếc điện thoại đầu tiên có tính năng chụp ảnh ra đời. Hiện nay có smartphone trang bị cụm camera lên đến 4 máy ảnh, gồm chụp góc rộng, chân dung, tele, cận cảnh,... Trong đó, tính năng tele zoom đang được chú trọng, đặc biệt trên các smartphone cao cấp.

Nhờ zoom 10x, đứng trên cầu có thể chụp lá cờ ở khoảng cách xa cả trăm mét.

Trong việc nâng cấp camera máy ảnh, khả năng zoom xa (tele zoom) là khó hơn cả. Do cấu trúc quang học, nguyên tắc càng zoom xa (tiêu cự lớn) thì hệ thống ống kính phải to và dài hơn. Do smartphone có kích thước nhỏ nên việc làm điện thoại dày thêm hay có phần máy ảnh lồi ra hơn nữa không khả thi.

Do đó, gần đây các nhà sản xuất đã xây dựng cấu trúc camera điện thoại dựa theo kính tiềm vọng trong tàu ngầm: thay vì làm cho ống kính dài hơn, chúng được lắp thêm gương theo hướng chiều rộng. Điều này giúp máy ảnh smartphone có thể tiêu cự dài hơn nhưng không gia tăng kích thước. Samsung, Oppo, Huawei đã áp dụng kính tiềm vọng vào các smartphone cao cấp của họ để có thể zoom xa hơn.

Năm ngoái, Samsung ra chiếc Galaxy S20 Ultra có zoom quang 5x, tức ở mức zoom này hình ảnh sẽ vẫn giữ chất lượng tốt. Chiếc máy có thể zoom số 10x, thậm chí lên 100x. Hình ảnh từ chiếc camera này ở mức zoom 10x vẫn khá tốt, đủ xài cho nhiều trường hợp.

Zoom kỹ thuật số 10x giúp người xem thấy được vết đạn thời chiến tranh trên tường một nhà thờ.

Năm nay, chiếc S21 Ultra có riêng một camera tiêu cự 240mm, tương đương mức zoom 10x. Chất lượng hình ảnh được nâng cấp hơn hẳn so với trước, và người cầm máy sẽ linh hoạt hơn trong khi chụp ảnh.

Ở mức zoom 10x, nếu không cầm vững máy ảnh thì ảnh dễ bị mờ, tuy nhiên do trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo nên hầu hết ảnh đều được xử lý để rõ ràng, chi tiết hơn. Quan trọng nữa là camera này được trang bị tính năng chống rung trên ống kính nhằm hạn chế ảnh mờ do rung tay.

Mức zoom 10x giúp người chụp mang nhiều đối tượng ở xa đến gần hơn, chụp nhân vật tự nhiên hơn do không phải tiếp cận họ quá gần, chụp ảnh có chiều sâu hơn, ảnh không bị méo,...

Zoom xa giúp tiếp cận được chủ thể tốt hơn, dễ bắt được khoảnh khắc.

Camera góc rộng sẽ khó tiếp cận được chủ thể gần như thế này.

Chụp chân dung cũng bớt được các chi tiết thừa chung quanh.

Góc ảnh khó bị méo hơn khi chụp.

Camera tele 10x giúp phông nền nhìn dễ chịu hơn, chủ thể dễ nổi bật hơn.

Khả năng lấy nét gương mặt tốt giúp chụp được chủ thể ở xa, ảnh có nhiều lớp và có chiều sâu hơn.

Nhờ AI, tay rung và vật nuôi di chuyển nhưng ảnh vẫn rõ nét.

Chụp từ quán cà phê, xuyên qua lớp kính sang bên kia đường.

Zoom xa giúp mang mọi thứ lại gần hơn, bố cục bớt chi tiết thừa.

Trong điều kiện ánh sáng yếu, nhân vật chuyển động, hình ảnh từ zoom 10x vẫn đủ tốt.

Nhìn chung khả năng zoom quang trên chiếc S21 Ultra cho ảnh tốt trong nhiều điều kiện. Ảnh đã được nâng cấp hơn hẳn so với thế hệ S20 Ultra năm ngoái. Tuy nhiên trong một vài tình huống ánh sáng phức tạp, camera này sẽ không bằng camera chính hoặc camera tele 3x của máy.

Hải Đăng