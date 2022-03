Chụp ảnh bằng Galaxy S22 Ultra: Trí tuệ nhân tạo kết hợp phần cứng mạnh

Ảnh chụp từ S22 Ultra là sự kết hợp giữa sức mạnh của cụm camera và thuật toán xử lý ảnh trong toàn bộ quá trình chụp.

Samsung Galaxy S22 Ultra là smartphone Android dù không thể hoàn hảo, song chiếc máy chứng tỏ giá trị của nó ở tầm trên 30 triệu đồng.

Chiếc máy sở hữu phần cứng mạnh mẽ, kết hợp với những thuật toán xử lý ngày càng tiến bộ khiến ảnh thành phẩm cải thiện rõ rệt.

Phần cứng

Điểm sơ qua cụm camera Galaxy S22 Ultra:

• Camera chính 108MP F1.8, PDAF, OIS

• Camera siêu rộng 12MP F2.2

• Camera Tele I 10MP F2.4, zoom quang 3X, OIS

• Camera tele II 10MP F4.9, zoom quang 10X, OIS

• Cảm biến và lấy nét lazer

Có thể thấy phần cứng camera của Samsung theo xu hướng đa dạng, trang bị hàng loạt những cảm biến, ống kính có chức năng khác nhau nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng. Cách làm này rất hợp với thị trường Việt Nam vốn ham thích một camera đa tính năng.

Điểm số: 9/10

Chụp với ánh sáng bình thường, ban ngày

Một chiếc máy được định giá hơn 30 triệu đồng thì nhất định phải cho ra những tấm ảnh chất lượng ở điều kiện ánh sáng đầy đủ này. S22 Ultra cho màu sắc và độ chi tiết gần như là hoàn hảo.

Tông màu thiên về rực rỡ, no mắt. Đôi lúc mình có cảm giá Samsung làm màu hơi gắt quá, ví dụ như khi mình chụp chính chiếc Galaxy S22 Ultra phiên bản màu đỏ Burgundy, máy tự đẩy màu làm lệch hẳn về tông tím, tuy nhiên việc này hiếm khi xảy ra.

Camera chính cho góc chụp rộng, nhưng hãng đã xử lý khá tốt việc không làm méo hình như trên một số smartphone cao cấp hãng khác

Điểm số: 9.5/10

Ảnh trong điều kiện ánh sáng bình thường, một số ảnh zoom 3x, 10x nhưng chất lượng vẫn rất tốt.

Chân dung

Đây là điểm mình thích nhất trên chiếc Galaxy S22 Ultra năm nay. Phải nói là từ rất lâu rồi mới có một chiếc máy chụp ảnh chân dung người làm mình hài lòng đến vậy. Máy có sự cân bằng rất tốt giữa phần cứng và phần mềm, tận dụng được sức mạnh của hai ống kính tele và đồng thời cũng sử dụng AI khá linh hoạt.

Máy xoá rất mượt các chi tiết thừa hay các chi tiết làm xấu ảnh như tóc rối, màu nền trùng với màu chủ thể… Màu da người trên camera S22 Ultra cũng làm mình đặc biệt ấn tượng, nó không quá thật như iPhone nhưng cũng không làm đẹp quá lố như các nhà sản xuất khác, màu da lên đẹp rất tự nhiên, gần với màu gốc.

Một khả năng nữa không thể không nói tới chính là khả năng chụp chân dung thiếu sáng, máy cho chi tiết tốt, màu sắc tái tạo chân thực, vượt xa mức kỳ vọng của mình cho một chiếc camera điện thoại.

Tuy vậy, nếu bạn dùng tính năng chụp chân dung để chụp xoá phông vật thể thì đôi lúc một số chi tiết của chủ thể sẽ bị mất chi tiết.

Điểm số: 9.5/10

Ảnh chân dung từ S22 Ultra.

Chụp zoom

Sự nâng cấp về camera zoom trên S22 Ultra là rất rõ ràng, dù khả năng zoom 100x đã có từ S21 Ultra nhưng thực tế sử dụng thì đây là một sự nâng cấp. S21 Ultra khi zoom hơn 30x là ảnh đã bắt đầu vỡ nét, S22 Ultra đã phần nào làm tốt hơn khi ngay ở 100x vẫn có thể đọc rõ chữ mà mắt thường không bao giờ có thể thấy được.

Bạn hoàn toàn có thể dùng tính năng zoom 3x, 10x nhưng ảnh vẫn chất lượng. Điều này là do các mức zoom 3x, 10x đều được thực hiện bằng ống kính vật lý, không phải nội suy như các dòng máy rẻ tiền hơn. Ngay cả zoom lên 30x thì kha khá ảnh vẫn dùng được trên mạng xã hội.

Zoom 3x và Zoom 10x.

Mình thường xuyên sử dụng chức năng zoom của S22 Ultra, từ 3x đến 10x. Ở các mức zoom này, ảnh sẽ có cảm giác đầy đặn hơn. Ngoài ra, bạn có thể chụp được trẻ em, loài vật,... mà không phải tới quá gần khiến chủ thể mất tự nhiên.

Điểm số: 9.75/10

Một số ảnh chụp zoom 10x.

Quay Video

Khác biệt lớn nhất trên S22 Ultra chính là tính năng “Wide Shift OIS” được hỗ trợ bởi AI, giúp máy ổn định video tốt hơn, chính xác là 58%, giảm rung máy 4 lần so với Galaxy S21 Ultra.

Thêm nữa, chiếc Galaxy S22 Ultra mới sẽ cung cấp các tính năng quay phim mới, cạnh tranh tốt hơn so với iPhone 13 Pro/ iPhone 13 Pro Max. Trong quá trình mình sử dụng thì thấy sự khác biệt so với S21 Ultra đời trước là rất đáng kể. Tuy nhiên, khi so với iPhone 13 Pro Max thì thật sự vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện như độ chi tiết chưa bằng iPhone, màu sắc hơi tái nhẹ. Dù sao đây cũng là một sự nỗ lực đáng ghi nhận từ Samsung.

Điểm: 9/10

Selfie

Gần như Samsunng giữ nguyên cụm camera selfie trên S21 Ultra lên S22 Ultra, nhưng đây không phải là vấn đề do chất lượng mang lại đã quá tốt, không có gì để chê trách hay phàn nàn gì cả. Selfie nhóm, selfie chân dung... máy đều làm rất tốt, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Điểm: 9/10

Chụp thiếu sáng

Đây là tính năng mũi nhọn truyền thông của Samsung cho dòng S22 năm nay mà đỉnh cao nhất chính là S22 Ultra. Khả năng chụp thiếu sáng của máy rất tốt, ngay cả khi chụp zoom 3x, 10x – điều mà không phải smartphone cao cấp nào cũng làm được. Theo nhà sản xuất, máy tính sẽ chụp 22 tấm ảnh liên tiếp, sau đó ghép lại để cho ra ảnh thành phẩm chụp đêm cuối cùng, điều này giúp hạn chế tình trạng mờ nhoè, nhiễu hạt khi chụp dưới ánh sáng yếu.

Nếu bạn là một người dùng chỉ đơn giản muốn đưa máy lên chụp là đẹp, bất chấp các điều kiện ánh sáng phức tạp thì S22 Ultra là chiếc điện thoại hoàn hảo nhất cho nhu cầu đó. Trong hầu như mọi trường hợp, chỉ cần đưa máy lên chụp là sẽ ra được một tấm ảnh từ được đến đẹp, rất khó chê chi tiết hay tái tạo màu sắc thiếu sáng của S22 Ultra.

Mặt khác, khả năng chụp chân dung thiếu sáng của máy cũng nằm trong số những smartphone tốt nhất hiện nay, kể cả iPhone 13 Pro max cũng còn nhiều điều thua kém.

Quay video thiếu sáng cũng là một ưu điểm của S22 Ultra so với các flagship khác, tích hợp thêm khả năng hoạt động với ứng dụng mạng xã hội như Tiktok, Instagram, S22 Ultra hứa hẹn sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc cho những tiktoker hay những người làm nội dung chuyên nghiệp.

Điểm số: 9.5/10

Ảnh zoom 10x, chụp thiếu sáng, nhân vật chuyển động, song máy vẫn bắt nét được gương mặt ca sĩ và xử lý ảnh rất tốt.

Việc chụp ảnh và xử lý ảnh trên S22 Ultra khá dễ chịu, song nếu bạn sở hữu chiếc thêm chiếc máy tính bảng Tab S8 Ultra mới thì việc hiển thị và chỉnh sửa sẽ được thực hiện trên một màn hình rộng rãi hơn rất nhiều. Samsung đang từng bước xây dựng được hệ sinh thái khá tốt, khi có thể làm việc liền mạch giữa các thiết bị với nhau tuỳ theo tình huống.

Kết luận

Dù còn một số hạn chế nhỏ nhưng S22 Ultra xứng đáng nằm trong top smartphone có chất lượng camera tốt thời điểm hiện tại. Máy xử lý tốt hình ảnh và video trong nhiều trường hợp khác nhau, mang lại cho người dùng trải nghiệm chụp ảnh lý tưởng. Riêng cá nhân mình sẽ tiếp tục sử dụng S22 Ultra làm máy chính trong cuộc sống và chụp ảnh thêm một thời gian rất lâu nữa.

Nguyên Phú