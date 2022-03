Đánh giá Galaxy S22 Ultra: Chiếc smartphone mạnh nhất của Samsung có gì?

Là một trong số hiếm smartphone Android mạnh nhất trên thị trường hiện nay, S22 Ultra làm được rất nhiều thứ trong khả năng của một thiết bị di động.

Thiết kế

Là sự hợp nhất giữa dòng S và Note, nhưng thiết kế của S22 Ultra có thiên hướng ngả hoàn toàn về Note. Máy có các góc cạnh được làm vuông vức như dòng Note thay vì phong cách bo tròn như dòng S. Thậm chí, mặt trước không khác gì Note 20 Ultra ra mắt cách đây 2 năm. Độ dày và cách sắp xếp cổng sạc, loa, vị trí đặt S Pen cũng giống người tiền nhiệm dòng Note.

Khác biệt chỉ đến khi nhìn cụm camera của máy ở mặt sau. Các camera đã không còn nằm riêng một khối như S21 Ultra hay Note 20 Ultra nữa. Thiết kế này làm máy trở nên liền mạch, thanh thoát hơn, nhất là với một chiếc máy khá dày như S22 Ultra. Một điểm cộng nữa là Samsung đã hạn chế độ lồi của cụm máy ảnh khá nhiều so với các thế hệ trước, như vậy sẽ giảm được việc ống kính bị trầy. Độ hoàn thiện máy dĩ nhiên không có gì để phàn nàn với một sản phẩm được định giá trên 30 triệu đồng.

Chất liệu tạo nên máy cũng là những gì tốt nhất có thể ở thời điểm hiện tại. Mặt trước và sau đều được trang bị kính cường lực mới nhất Gorilla Victus+, giúp tăng cường đáng kể khả năng chống xước, chống va đập.

Khá đáng tiếc khi máy vẫn dùng viền nhôm chứ không phải thép không gỉ, nhưng đây là điều hoàn toàn có thể thông cảm được để làm nhẹ máy khi kích thước đã khá to so với mặt bằng chung của điện thoại cao cấp. Bằng chứng là dù to ngang nhau nhưng S22 Ultra lại nhẹ hơn khá nhiều so với iPhone 13 Pro Max hay thậm chí là gần như tương đương với iPhone 13 pro.

Một sự thay đổi nhỏ nhưng gia tăng trải nghiệm nữa, là việc Samsung đã làm S22 Ultra “mập” và “lùn” hơn một ít so với S21 Ultra, vốn để tăng chiều ngang cho trải nghiệm S Pen mới. Điều này cũng khiến cảm giác cầm máy trở nên đầm, bám tay hơn.

Máy có 4 tuỳ chọn màu sắc gồm trắng, đen, xanh rêu và đỏ rượu vang, phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau. Cá nhân người viết bài thích màu trắng nhất do nó khá sang trọng và viền máy về lý thuyết sẽ tránh được tình trạng bong tróc sau một thời gian dài sử dụng.

Màn hình

Về mặt thông số, S22 Ultra sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, kích thước 6,8 inch, độ phân giải QHD+ (3.088 x 1.440 pixel), kính cường lực Gorilla Glass Victus+, hỗ trợ tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa lên đến 1750 nit.

Người viết bài ấn tượng màn hình của máy ở 2 điểm. Đầu tiên là độ sáng cực cao, trong quá trình sử dụng tôi hay phải giảm độ sáng về mức 30-40% để tiết kiệm pin, nhưng máy vẫn có thể hiển thị rõ dù ngoài trời nắng gắt. Tiếp theo là kính cường lực Gorilla Victus+ vì như đã nói ở trên, hiệu quả chống xước, chống va đập của chiếc kính này là rất ấn tượng. Các yếu tố khác như màu sắc, độ nét thì không có gì phải bàn tới do Samsung đã làm quá tốt trên các thế hệ trước, thậm chí trên cả màn hình gập.

Chip xử lý, nhiệt độ và hiệu năng

S22 Ultra tại Việt Nam sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 1 mạnh mẽ nhất của nhà Qualcomn thay vì chip Exynos “của nhà trồng được” như các thế hệ trước. Có thể gọi đây là ưu điểm của S22 Ultra do các dòng chip Snapdragon thường được cho là hoạt động ổn định, chơi game mượt mà nhưng đồng thời cũng tiết kiệm pin.

Trong quá trình sử dụng, tôi chưa từng gặp hiện tượng máy bị quá nhiệt hay nóng lên đột ngột, thậm chí khi quay video 4K; 8K cũng không thấy máy nóng lên. Có thể tạm kết luận Samsung đã kiểm soát khá tốt nhiệt độ của máy. Mặt khác, do mình không dùng máy để chơi game nặng nên không dám chắc rằng máy sẽ hoàn toàn không nóng.

Giao diện và trải nghiệm người dùng

S22 Ultra đã được cài đặt Android 12 và giao diện người dùng One UI 4.1 ngay từ đầu. Tuy nhiên, giao diện này không được đánh giá cao về độ mượt mà gọn nhẹ, do đó thi thoảng máy có tình trạng giật lắc nhẹ khi xem video hoặc chơi game. Trong hai tuần trải nghiệm, máy hai lần nhận được bản cập nhật hệ thống song tình trạng này chỉ cải thiện chứ không chấm dứt.

Có một nâng cấp rất đáng giá nhưng Samsung lại không hề quảng cáo, đó là chất lượng âm thanh. Tôi từng dùng qua S21 Ultra nên có thể cảm nhận được Samsung đã nâng cấp rất mạnh loa ngoài của máy cả về chất lẫn về lượng. Cụ thể, âm thanh to hơn rất nhiều nhưng không hề bị ồ hay vỡ tiếng mà ngược lại còn ấm hơn thế hệ trước.

Bút S Pen là nâng cấp mới mẻ cho dòng Galaxy S.

Dĩ nhiên không thể bỏ qua S Pen, điểm đặc sắc nhất trên S22 series năm nay. Về phần cứng, cây bút S Pen trên S22 Ultra to hơn một chút so với các dòng Note trước, mang lại cảm giác cầm thật hơn. Độ trễ cũng được cho là đã giảm 3 lần, chỉ còn 2,8ms. Trải nghiệm S Pen trên máy thuận tiện, khả năng nhận dạng chữ viết tay rất chính xác, kể cả chữ viết tay hơi xấu.

Camera

Cụm camera mạnh mẽ của S22 Ultra.

Khả năng nhiếp ảnh chính là nâng cấp và được Samsung quảng cáo nhiều nhất trên S22 Ultra. Chúng ta có một cụm 4 camera và 1 cảm biến

· Camera chính 108MP F1.8, PDAF, OIS

· Camera siêu rộng 12MP F2.2

· Camera Tele I 10MP F2.4, zoom quang 3X, OIS

· Camera tele II 10MP F4.9, zoom quang 10X, OIS

· Cảm biến và lấy nét lazer

Ấn tượng đầu tiên là chế độ chụp chân dung. S22 Ultra chụp chân dung rất thật nhưng lại biết tự xoá những chi tiết thừa như tóc rối, làm ảnh đẹp nhưng cũng rất tự nhiên. Phải nói là hiếm lắm mới có một chiếc máy chụp chân dung cân bằng tốt được như vậy.

Ảnh chân dung chụp từ S22 Ultra.

Tiếp đó là khả năng zoom của máy. S22 Ultra có thể zoom được 100x, dù tính năng này đã có từ S21 Ultra nhưng thực tế sử dụng thì đây là một sự nâng cấp. S21 Ultra khi zoom hơn 30x là máy đã bắt đầu vỡ nét, S22 Ultra đã phần nào làm tốt hơn khi ngay ở 100x vẫn có thể đọc rõ chữ mà mắt thường không bao giờ có thể thấy được.

Ảnh chụp zoom 1x.

...zoom 3x...

zoom 10x

Ảnh chụp đêm từ S22 Ultra.

Ảnh chụp ban đêm trong bối cảnh ca sĩ chuyển động, zoom 10x - cho thấy khả năng xử lý ảnh chụp đêm cực kỳ tốt của S22 Ultra.

Thêm một điểm cộng cho camera của máy chính là việc các tính năng thông minh của camera như AI Autofocus, Night Mode, Portrait Video, và Super HDR đã có thể hoạt động được trên các ứng dụng mạng xã hội như Instagram, Snapchat, và TikTok. Và cuối cùng, điểm ăn tiền lớn nhất của máy chính là khả năng chụp đêm. Tốc độ chụp đêm khá nhanh nhưng vẫn đảm bảo được ảnh có nét, chi tiết, tái tạo được màu sắc khá thật.

Mặc dù camera trên S22 Ultra là rất tốt nhưng vẫn có một số điểm cần làm quen dần. Chẳng hạn khi chụp chân dung, máy đôi khi tự ý xoá mất chi tiết và tăng sáng, khiến ảnh thành phẩm hơi “ảo”. AI cũng can thiệp khá sâu vào việc chụp ảnh, từ góc độ chụp, điểm lấy nét cho đến cả màu sắc và xoá phông. Dù vậy, người dùng có thể tắt chế độ AI trong một số tình huống để giữ ảnh chụp theo ý mình.

Pin

S22 Ultra được trang bị viên pin có dung lượng 5000mah, là một trong những chiếc điện thoại cao cấp có dung lượng pin lớn nhất hiện nay. Với những nhu cầu khá cơ bản, giữ kết nối Wi-Fi và Bluetooth, thi thoảng dùng 5G, thì máy trụ được khoảng 1,5 ngày, tương đương với iPhone 13 hay Galaxy S21+ năm ngoái. Trong trường hợp có chơi game nặng thì máy vẫn đảm bảo được một ngày dùng thoải mái.

Kết luận

S22 Ultra như một sự kế thừa cho dòng Note huyền thoại của Samsung, là flagship cao cấp nhất của Samsung hiện tại. Có thể nói máy vừa là sự nâng cấp cấu hình và camera của Note 20 Ultra, vừa là S21 Ultra được trang bị S Pen. Chiếc máy này hứa hẹn sẽ là một đối trọng thật sự với iPhone 13 Pro max, nhất là khi Apple hầu như không cải tiến nhiều ở các đời iPhone gần đây.

Nguyên Phú