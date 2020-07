Đây là lý do tại sao điện thoại của bạn sạc quá lâu và cách để khắc phục vấn đề hoàn toàn

Nếu điện thoại của bạn cần rất nhiều thời gian để sạc đầy, nó có thể cần sửa chữa.

Nếu điện thoại của bạn dường như đang ngày càng cần nhiều thời gian để sạc đầy hơn, thì đó có thể không phải là vấn đề của "trí tưởng tượng", mà nó thực sự là như vậy.

Có nhiều lý do khiến điện thoại iPhone hoặc Android của bạn cần nhiều thời gian hơn bình thường để sạc. Nhưng may mắn là những lý do phổ biến nhất cũng dễ khắc phục nhất.

Sạc bằng cáp sạc vật lý, không phải bộ sạc không dây

Một đế sạc không dây rất tiện lợi, nhưng nó chậm hơn đáng kể so với việc cắm thẳng điện thoại của bạn vào bằng cáp theo cách truyền thống.

Nguyên nhân? Bộ sạc không dây thường được giới hạn ở mức năng lượng thấp hơn nhiều (ví dụ 7,5 W cho iPhone). Điều đó có nghĩa là chúng có thể mất khoảng gấp đôi thời gian sử dụng cục sạc với cáp USB, với công suất từ 12 W trở lên.

Đo đó nếu bạn đang vội, hãy cắm nó vào cục sạc thường.

Cáp của bạn có thể bị lỗi

Liên kết yếu nhất trong hệ thống sạc điện thoại của bạn chính là dây cáp.

Ngay cả khi nó rõ ràng không bị sờn, bị xoắn hoặc bị hỏng, cáp USB có thể đã bị hỏng bên trong. Và điều này ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của chúng.

Nếu bạn nghi ngờ điện thoại của mình đang sạc chậm hơn trước đây, một trong những cách dễ nhất để khắc phục sự cố là thay thế dây cáp.

Cắm điện thoại của bạn vào ổ cắm, không phải vào máy tính

Để sạc nhanh nhất có thể, bạn nên kết nối điện thoại của mình với bộ đổi nguồn (củ sạc), sau đó cắm vào ổ điện trên tường.

Bởi các cổng USB trên máy tính thường cung cấp công suất thấp khoảng 2,5 W. Ngược lại, củ sạc thường có công suất không dưới 12 W. Điều đó có nghĩa là điện thoại của bạn có thể sạc nhanh hơn gần 5 lần khi cắm vào nguồn điện trực tiếp.

Bạn đang sử dụng bộ chuyển đổi năng lượng (củ sạc) kém

Không phải tất cả các củ sạc đều giống nhau.

Trong những năm gần đây, công nghệ chế tạo củ sạc của các bên thứ ba đã mạnh hơn đáng kể. Một số củ sạc có thể cung cấp công suất lên tới 24 W thay vì 12 W thông thường. Do đó, việc nâng cấp lên củ sạc mới hơn có thể giúp giảm đáng kể thời gian sạc.

Nhưng ngay cả việc chỉ sử dụng bộ sạc đi kèm với điện thoại cũng đã đủ tốt, thay vì sử dụng lại một củ sạc của điện thoại cũ. Điểm mấu chốt nhất là hãy vứt bỏ củ sạc cũ, đừng tiếc rẻ nó. Hãy sử dụng củ sạc đi kèm với điện thoại mới hoặc nâng cấp lên một củ sạc có công suất cao hơn trên thị trường.

Đừng dùng điện thoại khi đang sạc

Điện thoại của bạn sẽ sạc nhanh hơn nếu bạn tắt nó hoàn toàn. Nếu điện thoại của bạn được bật nguồn, một phần năng lượng từ bộ sạc sẽ được chuyển sang chạy các tính năng cơ bản hoặc bất kỳ tác vụ nền nào đó.

Nếu bạn không muốn tắt điện thoại, cũng hãy để điện thoại một mình với màn hình không bật. Để có kết quả tốt nhất, hãy tắt và để nó sạc trong yên bình.

Có vấn đề với cổng sạc của bạn

Ít có khả năng, nhưng đôi khi nó vẫn xảy ra, khi cổng kết nối trên điện thoại của bạn bị kẹt với các mảnh vỡ hoặc thậm chí bị hỏng.

Hãy kiểm tra cổng để xem có bụi bẩn hoặc thứ gì khác dính vào bên trong không. Nếu cần, bạn có thể làm sạch cổng kết nối điện thoại của mình bằng một số công cụ đơn giản như tăm hay bình khí nén.

(Theo Trí Thức Trẻ, Business Insider)