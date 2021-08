Đơn đặt hàng Z Fold3, Z Flip 3 tại Việt Nam cao hơn năm ngoái

Nhà bán lẻ cho biết đơn đặt hàng hai dòng smartphone vừa ra mắt của Samsung, gồm Z Fold3 5G và Z Flip3 5G, cao hơn so với thế hệ trước.

Samsung vừa giới thiệu bộ đôi Galaxy Z Fold3 5G và Z Flip3 5G vào ngày 11/8 trên toàn cầu. Hai sản phẩm sau đó đã được các nhà bán lẻ cho đặt hàng trước dù giá chính thức vẫn chưa công bố.

Phía CellphoneS cho biết số đơn đặt cọc 1 triệu đồng tại hệ thống này hiện vượt hơn 300. Riêng trong ngày đầu tiên đã có hơn 150 đơn đặt cọc.

“Con số này vượt xa dự đoán. Năm ngoái trong vòng 1 tháng chỉ có hơn 100 đơn cho cả hai máy”, ông Huy Nguyễn - đại diện nhà bán lẻ thông tin.

Galaxy Z Fold3 5G

Con số đặt hàng trên trang web của các nhà bán lẻ lớn cũng khả quan. Trên website Thế Giới Di Động, tính đến cuối ngày 14/8 có 1.347 khách đặt hàng, trong đó 314 khách đặt cọc. Trên trang FPT Shop, có 355 người đặt cọc trên tổng số 1.238 người đặt hàng.

Theo ông Huy Nguyễn, mức giá năm nay của dòng Z rẻ hơn năm ngoái có thể là nguyên nhân chính khiến nhiều khách hàng đặt mua.

Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Xuân Nam, Giám đốc ngành hàng Samsung tại FPT Shop, cho biết mức giá rẻ hơn khoảng 20% so với năm ngoái khiến hai sản phẩm mới này dễ tiếp cận người dùng hơn, bên cạnh sự cải tiến một số tính năng so với trước.

Năm nay, giá dự kiến của hai mẫu Z Fold3 5G là 43,99 triệu và 46,99 triệu đồng. Trên thực tế, mức giá chính thức có thể rẻ hơn giá dự kiến hiện nay. Trong khi năm ngoái, Z Fold2 chỉ có giá duy nhất 50 triệu đồng.

Galaxy Z Flip3 5G dự kiến bán hai phiên bản, 25,99 triệu và 27,99 triệu đồng. Năm ngoái, mẫu này bán giá lên tới 36 triệu đồng.

Galaxy Z Flip3 5G

Dù dịch Covid-19 ảnh hưởng tới nhiều ngành kinh tế, tác động đến sức mua hàng không thiết yếu của người dân nhưng báo cáo kết quả kinh doanh của các chuỗi bán lẻ, nhà phân phối hàng công nghệ tại Việt Nam 6 tháng vừa qua cho thấy người dân gia tăng nhu cầu mua điện thoại.

Các nhà bán lẻ Thế Giới Di Động, FPT Shop và nhà phân phối Digiworld đều có kết quả kinh doanh vượt hơn năm ngoái. Mảng di động ở các nhà bán lẻ đều tăng nhẹ so với cùng kỳ. Đặc biệt, Digiworld có quý 2 đạt kỷ lục về doanh thu và lợi nhuận, do sự gia tăng của mảng di động.

Nhà sản xuất chip động MediaTek cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh tại Việt Nam, từ thị phần 38% lên hơn 50% năm nay. Trao đổi với ICTnews, nhà sản xuất chip Đài Loan cho rằng dịch Covid-19 có lẽ đẩy cao nhu cầu mua thiết bị liên lạc và làm việc, kéo theo sức mua điện thoại tại Việt Nam lẫn trên toàn cầu.

Báo cáo mới nhất của Canalys cũng cho thấy, trong quý 2/2020, tất cả các hãng trong top 5 toàn cầu đều tăng trưởng về số điện thoại xuất xưởng so với năm ngoái. Tuy nhiên, tại Việt Nam, có 4 hãng trong top 5 giảm tăng trưởng, dự báo nửa sau 2021 sẽ có sự giảm sút về sức mua.

Hai sản phẩm vừa ra mắt của Samsung đều có những cải tiến so với trước. Z Fold3 5G thêm tính năng chống nước, tích hợp camera ẩn dưới màn hình và tương thích bút S Pen. Nhưng đặc thù sản phẩm này vẫn hơi dày và nặng so với smartphone thông thường, dù đã được giảm trọng lượng và độ mỏng so với trước.

Chiếc Z Flip3 5G cũng thay đổi vẻ ngoài để hợp xu hướng hơn, đồng thời có màn hình cover lớn hơn so với trước.

Hải Đăng