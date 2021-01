Giá bán smartphone cao cấp đang tăng chóng mặt

Theo ước tính từ Android Authority, giá bán trung bình của các sản phẩm cao cấp đã tăng lên tới 110 USD so với năm ngoái.

Năm 2017, Apple ra mắt chiếc iPhone X với mức giá khởi điểm từ 1.000 USD và dần mở ra phân khúc điện thoại "siêu cao cấp". Theo sau đó, các nhà sản xuất smartphone Android cũng liên tục đẩy giá bán smartphone cao cấp của họ lên khiến mức giá của những sản phẩm này tăng cao. Con số này không dừng lại ở mức 1.000 USD và đang liên tục tăng qua mỗi năm.

Khảo sát của trang Android Authority từ hàng loạt ông lớn trong ngành công nghiệp di động bao gồm Apple, Samsung, Google, OnePlus, Xiaomi, LG và Sony cho thấy mức giá các thiết bị đầu bảng của các hãng đã tăng lên đáng kể trong năm qua.

Di động cao cấp đồng loạt tăng giá

Đa số smartphone cao cấp của các hãng hiện đều được trang bị công nghệ 5G. Đây được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến cho giá bán smartphone bị đẩy lên cao

Giá bán trung bình của smartphone cao cấp liên tục bị đẩy lên cao qua từng năm.

Bên cạnh đó, các linh kiện phần cứng khác như màn hình, camera hay pin ngày càng đắt đỏ cũng khiến cho giá bán của những thiết bị này tăng lên. Theo ước tính từ Android Authority, giá bán trung bình của các sản phẩm cao cấp đã tăng lên tới 110 USD so với năm ngoái.

Hầu hết các nhà sản xuất đều đang đẩy giá bán smartphone cao cấp của họ. Theo đó, bộ đôi Galaxy S20 Plus và S20 Ultra được bán ra với mức giá khởi điểm từ 1.299 USD và 1.499 USD. Mức giá này cao hơn đáng kể so với con số 1.250 USD cho phiên bản Galaxy S10 Plus. Ngoài ra, dòng Galaxy Note20 cũng có giá bán cao hơn 50 USD so với thế hệ tiền nhiệm ở tất cả các phiên bản bộ nhớ.

Samsung không phải là thương hiệu duy nhất làm điều này trong năm 2020. OnePlus 8 và 8 Pro cũng có giá cao hơn lần lượt 40 USD và 140 USD so với phiên bản tiền nhiệm của chúng. Trong khi đó, mức giá của mẫu OnePlus 8T cao hơn đến 150 USD so với chiếc 7T vào năm trước.

Sony cũng đẩy giá bán của mẫu Xperia 1 II cao cấp của họ lên thêm 250 USD so với thế hệ tiền nhiệm. Thậm chí, một thương hiệu thường được biết đến với các sản phẩm giá rẻ như Xiaomi cũng đã bắt đầu tăng giá bán đối với dòng sản phẩm Mi cao cấp của họ.

Một điều đáng ngạc nhiên là những sản phẩm của Apple lại không hề chạy theo xu hướng này. Theo đó, chiếc iPhone 12 được bán ra với mức giá tương đương với mẫu iPhone 11 tại thời điểm ra mắt, dù máy đã được trang bị thêm công nghệ 5G cùng một số cải tiến khác.

Một số hãng tìm hướng đi mới

Thay vì chạy đua để cạnh tranh trong phân khúc cao cấp, một số nhà sản xuất đang tìm hướng đi riêng bằng các tấn công vào thị trường cận cao cấp. Đây được xem là phân khúc khá im ắng khi chưa có nhiều sự cạnh tranh.

2020 cũng chứng kiến sự phát triển vượt bậc của phân khúc này khi có sự tham gia của hãng loạt ông lớn cũng như nhiều thiết bị được giới thiệu hơn. Theo Android Authority, nguyên nhân đến từ việc nhiều người tiêu dùng không muốn chi trả số tiền trên 1.000 USD cho một chiếc điện thoại.

Phân khúc cận cao cấp được một số hãng nhắm đến và tấn công mạnh trong năm 2020.

Bằng cách cắt giảm một số thành phần linh kiện như bộ xử lý hay màn hình, các nhà sản xuất có thể bù đắp chi phí đó để trang bị cho sản phẩm của họ những tính năng mà trước đây chỉ xuất hiện trên smartphone cao cấp.

Có thể thấy, chiếc Pixel 5 có giá rẻ hơn đáng kể so với Pixel 4 và Pixel 4 XL. Thay vì sử dụng bộ xử lý cao cấp, mẫu máy này chỉ được trang bị con chip tầm trung Snapdragon 765G. Tuy nhiên, nó vẫn giữ lại được điểm mạnh về camera tương tự các sản phẩm Pixel trước đây. LG cũng làm điều tương tự với dòng sản phẩm LG Velvet hay LG Wing của hãng.

Quyết định này của Google và LG đã đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chiến lược đối với ngành công nghiệp điện thoại thông minh. Đây cũng là một giải pháp để các nhà sản xuất thu hẹp khoảng cách giữa smartphone cao cấp và tầm trung.

(Theo Dân Trí, Android Authority)