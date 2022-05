Giá iPhone 12 giảm về mức thấp nhất từ trước đến nay

iPhone 12 đang được các đại lý chào bán với mức giá 16,2 triệu đồng cho phiên bản 64 GB và 17,7 triệu đồng cho phiên bản 128 GB.

Một số nhà bán lẻ cho biết rằng iPhone 12 vừa có đợt điều chỉnh giá mạnh tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, iPhone 12 phiên bản 64 GB giảm 1 triệu đồng so với giai đoạn đầu tháng 4 và thấp hơn 3,8 triệu đồng so với giá niêm yết, cụ thể là 16,2 triệu đồng. Trong khi đó, giá bán của phiên bản 128 GB là 17,7 triệu đồng, thấp hơn 4,3 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây cũng là mức giá thấp nhất của iPhone 12 kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Theo nhiều nguồn tin, giữa tháng 5, lượng hàng iPhone 12 được đưa về Việt Nam nhiều hơn. Cùng với đó, mức giá của sản phẩm cũng được điều chỉnh để phù hợp với thị trường. Đợt hàng này nhằm khắc phục tình trạng khan hàng đối với một số dòng iPhone 13, duy trì sức mua của thị trường.

Nguồn tin cũng cho biết thêm, từ giữa tháng 4, một nhà bán lẻ đã ghi nhận mức tăng trưởng 23% về doanh số đối với iPhone 12. Dự kiến, đến cuối tháng 5, con số này sẽ tăng lên thành 35%.

iPhone 12 được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 10/2020. Đến nay, dòng máy này của Apple vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dùng tại Việt Nam nhờ sở hữu thiết kế vuông vắn, hiệu năng mạnh mẽ và màn hình OLED rực rỡ.

Tại thị trường không chính ngạch, iPhone 12 đang được các cửa hàng chào bán với mức giá khoảng 14 triệu đồng cho phiên bản 64 GB. Mức giá trên có thể chênh lệch vài trăm nghìn đồng tùy theo từng màu sắc và chế độ bảo hành của mỗi cửa hàng.

Tuy nhiên, người dùng cần phải lưu ý rằng việc lựa chọn những chiếc iPhone đã qua sử dụng sẽ đi kèm với các rủi ro nhất định về chất lượng sản phẩm. Vì thế, để có thể chọn được một sản phẩm phù hợp, người dùng nên tìm đến những đại lý uy tín, nhằm giảm thiểu các rủi ro có thể gặp phải.

Bên cạnh iPhone 12, iPhone 12 Mini cũng vừa được điều chỉnh giá bán về mức 15 triệu đồng cho phiên bản 64 GB. Trong khi đó, hai mẫu iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max hiện đã bị "khai tử" và chỉ còn lại một lượng hàng tồn kho rất ít trên thị trường.

(Theo Saostar)