Hơn 10 năm Samsung tùy biến phần mềm smartphone: từ TouchWiz cho đến One UI

Có một điều mà ai cũng sẽ đồng ý: phần mềm smartphone của Samsung hiện đang rất tuyệt. One UI 3.0 có rất nhiều tính năng nhưng không quá cồng kềnh. Bên cạnh đó, nó có một lời hứa hẹn cập nhất rất tuyệt vời trong tương lai.

Thế nhưng, phần mềm của Samsung không phải lúc nào cũng được ưu ái như vậy, đặc biệt là với những ai đã từng biết đến TouchWiz. Nếu muốn xem Samsung bắt đầu như thế nào trong ngành di động, các tính năng được phát triển đến đâu, hãy cùng nhìn lại trong bài viết này.

Chúng tôi sẽ lướt qua sự phát triển của phần mềm smartphone Samsung trong hơn một thập kỷ qua.

Thuở sơ khai của TouchWiz

Dù TouchWiz được coi là cùng thời với Android, thế nhưng phần mềm smartphone của Samsung thực sự bắt đầu từ thời kỳ tiền smartphone. TouchWiz 1.0 xuất hiện trên mẫu Samsung Solstice ra mắt năm 2009, tiếp theo là phiên bản 2.0 trên mẫu Solstice 2 xuất hiện trong năm 2010.

TouchWiz xuất hiện cùng với hệ điều hành Android của Google đã là thế hệ 3, TouchWiz 3.0 xuất hiện trên Samsung Galaxy S ban đầu vào năm 2010. Ngay lập tức, Samsung đã thực hiện một cách tiếp cận rất khác so với Android gốc, xây dựng rất nhiều tính năng mới, cung cấp một giao diện khác biệt. Chẳng hạn, TouchWiz đời đầu đã hỗ trợ sắp xếp lại màn hình chính, tùy chỉnh phím tắt cùng những widget tùy biến, vốn chưa từng xuất hiện trên các thiết bị khác. Widget thực sự là chức năng thay đổi cuộc chơi thời điểm đó.

Samsung tiếp tục cải tiến TouchWiz với phiên bản 4.0 cho mẫu smartphone Galaxy S2 đột phá của mình, được xây dựng dựa trên Android 2.3 Gingerbread, và tiếp theo là mẫu Galaxy S3 Android 4.0 ấn tượng không kém. Các tính năng tiên tiến tiếp tục xuất hiện, bao gồm điều khiển cử chỉ trong thư viện và trình duyệt, trợ lý S Voice, chế độ xem ứng dụng chia màn hình hay hình ảnh trong hình ảnh (PiP: picture-in-picture).

Samsung cũng đã thay đổi cách đặt tên và giao diện của họ với TouchWiz trên Galaxy S3. Giao diện này có bề ngoài bóng bẩy hơn, xanh hơn và được đặt tên là "TouchWiz Nature UX". Một trong những phần giới thiệu đáng chú ý của giao diện người dùng là hiệu ứng tương tác nước gợn trên màn hình khóa. Điều đó có lẽ khá bình thường ở hiện tại nhưng lại cực kỳ mới lạ vào thời điểm đó.

Dù hai chiếc smartphone này được đón nhận rất tích cực và là khởi đầu cho sự phát triển vượt bậc cho smartphone của Samsung, nhưng những dấu hiệu về sự thay đổi tính năng đã bắt đầu xuất hiện. Ngoài phần mềm của Google, Samsung đã bổ sung một loạt các ứng dụng "nhà trồng" cho những mẫu điện thoại flagship của mình, chẳng hạn như ChatOn, Social Hub, Music Hub và các ứng dụng khác.

TouchWiz Nature UX 2.0: Cơn ác mộng tính năng bắt đầu

Với việc chuyển sang TouchWiz Nature UX, Samsung đã bắt đầu thực hiện một loại những tùy chỉnh giao diện người dùng cho UX 2.0 và Galaxy S4. Công ty đã giới thiệu một số đổi mới thú vị như tính năng theo dõi mắt để tự động cuộn các trang web. Thế nhưng, công ty đã bị chỉ tích rất nhiều vì hàng loạt tính năng cồng kềnh và mang tính chất quảng cáo nhiều hơn, chẳng hạn như Air Gestures, Smart Pause và S Translator. Ngoài ra, menu cài đặt ngày càng khó điều hướng.

Samsung tiếp tục đưa những sự lộn xộn tính năng đó vào các bản sửa đổi phần mềm tiếp theo. Hệ thống bảo mật Samsung Knox đã xuất hiện đầy đủ với Nature UX 2.5 cũng như chế độ một tay cho Galaxy Note 3. Nature UX 3.0 đã cắt giảm giao diện người dùng và giải mã các menu cài đặt một chút cho Galaxy S5. Nhưng Samsung không thể cưỡng lại việc thêm vào menu ứng dụng Toolbox nổi cùng trình tổng hợp tin tức My Magazine vào giao diện của mình.

Samsung quay trở lại cách đặt tên truyền thống của mình với TouchWiz 5.0 cho Galaxy S6. Thiết kế phần cứng mới đã tạo ra một cách tiếp cận mới cho phần mềm. Samsung đã loại bỏ vài phần giao diện người dùng rắc rối, đơn giản hóa các cài đặt khác nhau và tách biệt những biểu tượng của họ đối với Multiwindow and Toolbox. Samsung cũng đã loại bỏ một số ứng dụng ít cần thiết hơn và lấy cảm hứng trực tiếp từ Android Lollipop, dù các yếu tố giao diện người dùng đậm đà của TouchWiz vẫn còn.

TouchWiz đã khá nổi tiếng về cơn ác mộng tính năng, nhưng Samsung cuối cùng cũng đã chú ý đến điều đó. Samsung tiếp tục hoàn thiện phần mềm của mình với TouchWiz 6.0 và TouchWiz Grace UX, giúp Galaxy S6 và S7 trở nên tốt hơn và tạo đà cho quá trình chuyển sang dự án UI tiếp theo của mình.

Samsung Experience

Với việc TouchWiz không còn có những yếu tố từ thuở sơ khai, phần mềm trên Galaxy S8 đã được gọi là Samsung Experience. Samsung Experience chạy trên nền Android 7.0 Nougat và 8.0 Oreo, đồng thời đưa đến nhiều lựa chọn smartphone Samsung ở nhiều mức giá khác nhau.

GUI mới này đã cải tiến bảng màu cũng như biểu tượng của Samsung, giúp mang đến giao diện mới và bóng bẩy hơn, tương đồng với tầm nhìn của Google hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Samsung vẫn giữ lại một lượng tùy biến phù hợp, bao gồm các yếu tố Edge UX từ những ngày Galaxy S6, chức năng màn hình luôn bật (AoD: always-on display), trình khởi chạy game cùng những yếu tố hiệu có khác.

Nút quay lại cũng được đổi sang phía bên phải chứ không còn là bên trái, tương tự như hệ điều hành gốc của Google.

Samsung Experience cũng là sự khởi đầu cho trợ lý ảo Bixby, trở thành một phần cốt lõi trong hệ sinh thái của Samsung. Phần mềm này cũng tích hợp thêm Samsung DeX, biến Galaxy S8 thành môi trường làm việc PC di động. Dẫu vậy, cả hai tính năng này đều không thực sự quá nổi bật. Các bản cập nhật tiếp theo cho Android 8.0 Oreo đã mang đến những thay đổi nhỏ và cải thiện một số tính năng, chẳng hạn như Bixby 2.0 và Secure Folders (Thư mục bảo mật), nhưng trải nghiệm hầu hết giống với bản phát hành ban đầu.

Samsung đã rút được rất nhiều bài học từ TouchWiz. Người dùng có nhiều lựa chọn hơn về các tính năng mà họ muốn thực sự thấy và sử dụng với Samsung Experience. Dù vẫn khác khá nhiều đối với phiên bản "Android gốc" mà nhiều người yêu thích, thế nhưng, giao diện người dùng đó đã giúp hầu hết mọi người xác định được những chiếc smartphone Galaxy của Samsung.

One UI và thời điểm hiện tại

Với Android 9.0 Pie, Samsung một lần nữa thay đổi cách đặt tên UX của mình. Samsung Experience 10.0 beta đã trở thành One UI khi ra mắt cùng với mẫu flagship Galaxy S10. Một lần nữa, Samsung đã tinh chỉnh giao diện người dùng của mình, khiến nó trở nên gọn gàng và thân thiện hơn so với những phiên bản trước.

Khả năng dễ sử dụng bằng một tay trên màn hình lớn là một trong những động lực quan trọng đằng sau One UI. Samsung đã điều chỉnh các menu và ứng dụng của mình, di chuyển những yếu tố giao diện người dùng chính trong tầm tay của ngón cái.

One UI giữ lại hầu hết các tính năng có sẵn trong Samsung Experience. DeX đã được cải tiến hơn, chế độ tối trên toàn hệ thống xuất hiện cùng việc có thể thay đổi các điều hướng nút bằng cử chỉ.

Với One UI 2.0, nó đi cùng Android 10, bổ sung thêm phiên bản Digital Wellbeing với giao diện của Samsung, một số tùy chỉnh UI nhỏ, Dynamic Lock Screen cùng một số tinh chỉnh khác. Wireless DeX (DeX không dây) cũng đã được bổ sung lên One UI 2.5. Tuy nhiên, giao diện của Samsung hầu như không thay đổi. Họ đã làm khá tốt trong việc tìm kiếm các ngôi nhà cho tất cả những tính năng này.

Tại thời điểm viết bài, One UI 3.1 là phiên bản giao diện người dùng mới nhất của Samsung, với một vài thay đổi nho nhỏ so với phiên bản ban đầu. Bảng thông báo hiện đã được làm mới, điều khiển âm lượng đặt ở phía bên phải, các hoạt ảnh chuyển cảnh được làm mượt. Nhìn chung, có vẻ như Samsung và khách hàng của họ khá hài lòng với trạng thái One UI trong 3 năm qua.

Tổng kết

Từ TouchWiz đến Samsung Experience và One UI, Samsung đã cung cấp các tính năng mới nhất, tiên tiến nhất cho những chiếc điện thoại Android của mình. Trong quá khứ, TouchWiz đã vị chế giễu rất nhiều vì cách tiếp cận quá cồng kềnh đối với phần mềm. Samsung vẫn chưa thực sự làm quá tốt trong việc bổ sung tính năng và tùy chọn mới. Thay vào đó, công ty đã trở nên tốt hơn nhiều trong việc cải tiến trải nghiệm giao diện người dùng cốt lõi để những người dùng thích mạo hiểm có thể tự mình khám phát mọi điều thú vị của Samsung.

(Theo VnReview, Android Authority)