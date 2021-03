iPhone 12 Mini tiếp tục bị thất sủng tại Việt Nam

Giá iPhone 12 Mini tại Việt Nam tiếp tục giảm trong bối cảnh Apple cắt giảm sản xuất dòng máy này.

Nikkei Asia cho biết Apple vừa điều chỉnh các đơn đặt hàng linh kiện iPhone, cắt giảm linh kiện iPhone 12 Mini so với kế hoạch hồi tháng 12 năm ngoái. Cũng theo tờ này, đơn hàng iPhone 12 Mini chỉ chiếm khoảng 10-15% tổng đơn iPhone 12 năm 2020 của Apple. Còn theo Reuters, iPhone 12 mini tại Mỹ chỉ chiếm 5% tổng doanh số iPhone 12 của Apple trong nửa đầu tháng 1/2021.

iPhone 12 Mini nhỏ bé so với iPhone 12. (Ảnh: The Verge)

Tại Việt Nam, iPhone 12 Mini cũng bị thất sủng so với 3 mẫu còn lại trong dòng iPhone 12. Các nhà bán lẻ liên tục điều chỉnh giá bán của mẫu máy này để đẩy hàng.

Giữa tháng trước, iPhone 12 Mini bản 64GB có giá 18,29 triệu đồng, nay giảm còn 17,99 triệu. Ở một số chuỗi bán lẻ tầm trung, mức giá chỉ còn 17,49 triệu đồng. Trong khi đó, hồi tháng 1, mẫu máy này còn giữ giá 19 triệu đồng.

Các phiên bản 128GB và 256GB của mẫu máy này cũng giảm trên dưới 1 triệu đồng so với tháng trước, còn 18,99 triệu và 21 triệu đồng.

Bên cạnh iPhone 12 Mini, nhà bán lẻ cũng giảm giá tuỳ thời điểm các mẫu iPhone khác để kích cầu.

iPhone 12 Mini không được chuộng tại Việt Nam do màn hình nhỏ, pin yếu. Bên cạnh đó, nó bị cạnh tranh bởi các mẫu iPhone khác.

Chẳng hạn, iPhone 11 có giá trung bình thấp hơn iPhone 12 Mini trên 1 triệu đồng nhưng có màn hình lớn hơn. iPhone 11 là mẫu iPhone được mua nhiều nhất tại Việt Nam năm 2020, theo số liệu tổng hợp từ Thế Giới Di Động và FPT Shop.

Người dùng cũng có thể thêm vài triệu đồng để mua được iPhone 12, màn hình lớn hơn, pin lâu hơn. Mặc dù vậy, thống kê tại Việt Nam cho thấy cả iPhone 12 lẫn iPhone 12 Mini đều có doanh số thấp hơn hẳn so với iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max.

Vào thời điểm ra mắt, thống kê của FPT Shop cho thấy, có đến 80% đơn hàng thuộc về iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Điều này được giải thích do người Việt thường có tâm lý mua mẫu iPhone tầm cao cấp hơn so với dòng cấp thấp.

Nhu cầu giảm trên toàn cầu dẫn đến dự báo Apple có thể ngưng sản xuất iPhone 12 Mini trong Quý II/2021, nhà phân tích William Yang (J.P.Morgan) nhận định trên Reuters.

Dù vậy, một ý kiến phân tích trên ZDNet cho rằng, iPhone 12 Mini đóng vai trò thúc đẩy khách hàng mua những chiếc iPhone 12 khác của Apple. Chiếc iPhone này làm cho những iPhone giá cao khác trở nên đáng mua hơn.

Trong kế hoạch mới, theo Nikkei Asia, Apple cắt giảm đơn hàng so với dự báo hồi tháng 12/2020 nhưng vẫn tăng so với năm 2020. Hãng Mỹ dự định tung ra 230 triệu iPhone trong năm nay, thấp hơn 20% so với công bố hồi tháng 12 nhưng cao hơn 11% so với sản lượng năm 2020.

Hải Đăng