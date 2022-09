iPhone 14 chính thức bán tại Việt Nam từ 14/10, máy nào được đăng ký nhiều nhất?

Các hệ thống bán lẻ cho biết, dòng iPhone 14 mới của Apple sẽ được mở bán chính thức kể từ ngày 14/10.

Sau khi mở bán đợt đầu tiên vào ngày 16/9 tại một số thị trường ưu tiên, Apple sẽ chính thức bán ra dòng iPhone 14 tại Việt Nam kể từ ngày 14/10.

Phía FPT Shop cho hay đã nhận được 52.000 đơn đăng ký kể từ ngày dòng smartphone mới được Apple giới thiệu ra toàn cầu. Hệ thống này cho đặt cọc từ 7/10 và chính thức mở bán 7 ngày sau đó.

“iPhone 14 năm nay được mở bán sớm, là nỗ lực của Apple khi dần biến Việt Nam thành thị trường trọng điểm", ông Nguyễn Thế Kha - Giám đốc Khối Viễn thông di động hệ thống FPT Shop cho biết.

iPhone 14 ra mắt tại Mỹ hôm 7/9. (Ảnh: Hải Đăng)

Phía CellphoneS cũng có lịch đặt hàng và mở bán tương tự. Đến thời điểm hiện tại, chuỗi bán lẻ này ghi nhận số lượng đăng ký iPhone 14 Pro Max cao nhất, chiếm 80%, iPhone 14 Pro xếp thứ hai với 15%. Hai mẫu máy còn lại chiếm ít hơn, 5% cho cả hai mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus.

Dù được mở bán sớm hơn trước, song iPhone 14 phân phối chính thức tại Việt Nam vẫn sau các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan và Malaysia – các quốc gia nơi Apple bước chân vào sớm hơn.

Apple giới thiệu 4 máy iPhone 14 kể từ hôm 7/9, và bán ra một tuần sau đó. Riêng mẫu iPhone 14 Plus được bán trễ nhất, ngày 23/10 trên toàn cầu.

Năm nay cải tiến lớn nhất thuộc về hai mẫu dòng Pro. Cả hai máy đều được thay đổi thiết kế ở cụm camera trước, không còn phần notch như trước. Cụm này được Apple đặt tên là Dynamic Island (đảo năng động) – nơi hãng biến thành nơi thông báo, tương tác với người dùng.

Ngoài ra, hai máy này còn được nâng cấp camera chính lên 48MP so với 12MP của thế hệ tiền nhiệm. Các camera được cải tiến khả năng chụp ảnh thiếu sáng lên 2-3 lần so với iPhone 13.

Thêm vào đó, chúng được nâng cấp lên bộ xử lý mới nhất, Apple A16 Bionic, và sở hữu màn hình luôn bật (Always On Display).

Trong khi đó, các máy iPhone 14 và iPhone 14 Plus sử dụng lại thiết kế cũ, chip năm ngoái. Chúng được nâng cấp lên màn hình Always On, tính năng báo khẩn cấp tai nạn xe hơi…

Hải Đăng