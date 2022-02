iPhone 6 Plus bị khai tử, mua iPhone nào tốt mà tiết kiệm?

iPhone 6 Plus trên thực tế đã vắng bóng trên thị trường, nhưng nếu muốn mua iPhone giá rẻ tương đương, người dùng có lựa chọn nào?

Apple vừa chính thức đưa iPhone 6 Plus vào danh sách điện thoại cũ ngưng hỗ trợ cả về phần cứng lẫn phần mềm, một cách gián tiếp “khai tử” mẫu máy này.

Tại Việt Nam, theo khảo sát của ICTnews, sản phẩm này đã không còn trên kệ của các hệ thống bán hàng chính hãng, kể cả sản phẩm cũ. Trong khi đó, một số cửa hàng nhỏ đăng bán iPhone 6 Plus cũ, nhưng có nơi không có hàng khi PV ICTnews liên hệ hỏi.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, cho hay iPhone 6 Plus được ra mắt vào năm 2014. Năm 2016, Apple tuyên bố ngưng sản xuất dòng sản phẩm này. Đến tháng 2/2019, những chiếc iPhone 6 Plus chính hãng (mã VN/A) cuối cùng được bán ra tại hệ thống bán lẻ CellphoneS và thị trường Việt Nam. Như vậy đã gần 3 năm sản phẩm này không còn xuất hiện trên kệ hàng mới của các chuỗi bán hàng chính hãng.

iPhone 6 Plus cũ bán tại các cửa hàng chính hãng hầu hết là những sản phẩm được nhập cũ từ những khách hàng tham gia chương trình thu cũ đổi mới, do vậy về cơ bản sản phẩm vốn cũng không có nhiều trên kệ hàng và cũng không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh hay thị trường iPhone.

iPhone 6 và iPhone 6S Plus. (Ảnh: TGDĐ)

Theo ông Huy, phần cứng iPhone 6 Plus thời điểm đó đã không đáp ứng được các phiên bản iOS mới, do đó việc sử dụng máy sẽ không được mượt mà. Máy vẫn hoạt động tốt với các ứng dụng cài sẵn, song với một số ứng dụng của bên thứ 3 thì sẽ gặp tình trạng giật, lắc.

Nói với ICTnews, ông Đào Huy Việt, chủ một cửa hàng lâu năm chuyên bán iPhone cũ, cho hay cửa hàng ông đã ngưng bán iPhone 6 Plus từ năm ngoái. Việc này do linh kiện bảo hành hạn chế, và từ thông tin Apple ngưng sản xuất iPhone 6 Plus kể từ khi tung ra iPhone 7 vào năm 2016.

Hiện tại, iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã không thể cập nhật lên iOS 15. Vì vậy người dùng sản phẩm này sẽ bỏ lỡ các tính năng mới và không nhận được bản cập nhật bảo mật quan trọng. Các trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple vẫn sẽ nhận sửa chữa iPhone 6/ 6 Plus với điều kiện nếu còn linh kiện thay thế.

Một số cửa hàng nhỏ hiện vẫn bán iPhone 6 Plus đã qua sử dụng với giá khoảng 2,9 triệu đồng. Nếu vẫn muốn mua iPhone cũ với mức giá rẻ, ông Nguyễn Lạc Huy cho rằng người dùng có thể chọn dòng iPhone 6S với giá từ hơn 3 triệu đồng. Nếu có điều kiện, khách có thể nâng cấp lên iPhone 11 - chiếc iPhone bán chạy nhất tại Việt Nam trong một vài năm gần đây, và là sản phẩm được chọn để kế cận cho chiếc “iPhone quốc dân” 7 Plus vài năm trước.

Theo ông Đào Huy Việt, các sản phẩm iPhone cũ phổ biến hiện nay thường từ đời iPhone 7 trở đi, khách hàng có thể chọn iPhone từ đời này để tiết kiệm.

Hải Đăng