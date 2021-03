iPhone 8 Plus biến mất khỏi thị trường Việt Nam

Hầu hết các hệ thống bán lẻ ở Việt Nam đã ngừng kinh doanh iPhone 8 Plus phiên bản máy mới, chính hãng. Trong khi đó, tại thị trường không chính ngạch, máy vẫn được bán ra dưới dạng hàng qua sử dụng.

"Chúng tôi đã dừng hoàn toàn việc kinh doanh mẫu iPhone 8 Plus từ vài tháng trước. Hiện tại, hệ thống không có kế hoạch nhập thêm hàng đối với thiết bị này", đại diện một hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam cho biết.

Theo khảo sát của Dân trí, iPhone 8 Plus hàng mới chính hãng gần như đã biến mất trên thị trường. Theo đó, hàng loạt đại lý lớn, nhỏ tại Việt Nam như TGDĐ, FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile,... đều đã không còn bày bán mẫu máy này.

Hầu hết các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã ngừng kinh doanh iPhone 8 Plus.

"Khoảng thời gian trước Tết, hệ thống đã xả hết toàn bộ lượng iPhone 8 Plus còn tồn trong kho. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào việc kinh doanh những mẫu máy đời mới như thế hệ iPhone 12", ông Xuân Tình, đại diện một hệ thống kinh doanh điện thoại tại đường Lê Hồng Phong, Quận 10, TP.HCM nhận định.

Như vậy, sau iPhone 6S, 6S Plus và iPhone 7, 7 Plus, thế hệ iPhone 8, 8 Plus cũng đã bị "khai tử" tại thị trường Việt Nam. Trên thực tế, ngay sau khi ra mắt chiếc iPhone SE 2020 vào giữa tháng 4/2020, Apple đã âm thầm loại bỏ bộ đôi này trên trang web chính thức của công ty.

iPhone 8 Plus được giới thiệu vào tháng 9/2017. Máy sở hữu thiết kế cũ với phần viền trên và dưới tương đối dày, cùng phím home tích hợp cảm biến vân tay Touch ID.

Tại thời điểm ra mắt, nhiều ý kiến cho rằng iPhone 8 Plus sẽ trở thành một sản phẩm thất bại về doanh số bán hàng. Nguyên nhân là do máy được giới thiệu cùng với chiếc iPhone X nhưng lại có thiết kế không khác gì so với chiếc iPhone 6 Plus ra mắt từ năm 2014.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại khi mẫu máy này thường xuyên lọt vào danh sách những smartphone bán chạy nhất trong năm 2018 và 2019. Tại thị trường Việt Nam, doanh số của iPhone 8 Plus cũng khá tốt, liên tục nằm trong top 3 mẫu iPhone bán chạy ở nhiều hệ thống trong thời gian dài.

Bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus đã bị Apple "khai tử" từ tháng 4/2020 khi công ty giới thiệu chiếc iPhone SE 2020.

Trước khi biến mất khỏi thị trường Việt Nam, iPhone 8 Plus có mức giá khoảng 12-13 triệu đồng tùy theo phiên bản dung lượng bộ nhớ của máy. Theo chia sẻ từ một số chuyên gia, chiếc iPhone XR sau khi được điều chỉnh giá bán sẽ thay thế vị trí của mẫu iPhone 8 Plus để cạnh tranh với các đối thủ Android khác trong cùng phân khúc giá.

Hiện tại, iPhone 8 Plus vẫn được bày bán tại thị trường Việt Nam dưới dạng hàng đã qua sử dụng. Theo đó, phiên bản 64 GB và 256 GB của máy có giá bán lần lượt khoảng 7,3 triệu đồng và 9 triệu đồng. Mức giá trên có thể chênh lệch vài trăm nghìn đồng tùy theo màu sắc cũng như chế độ bảo hành, hậu mãi của từng cửa hàng.

"Trong phân khúc tầm trung, giá rẻ, iPhone 8 Plus vẫn được khá nhiều người dùng lựa chọn. Máy sở hữu nhiều điểm mạnh như hiệu suất tốt, camera chụp hình ổn và pin khỏe. Điểm hạn chế lớn nhất của mẫu máy này nằm ở thiết kế viền trên dưới tương đối dày, không bắt kịp xu thế màn hình tràn viền trên nhiều mẫu smartphone hiện nay", ông Hoàng Giang, chủ một hệ thống kinh doanh iPhone lâu năm tại Cầu Giấy, Hà Nội nhận định.

