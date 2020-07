iPhone XS ngày càng rẻ ở Việt Nam

Với mức giá ngày càng dễ chịu, iPhone XS được xem là ứng cử viên sáng giá thay thế iPhone 7 Plus hay iPhone X để thành mẫu iPhone thông dụng nhất ở Việt Nam.

Tháng 9/2019, Apple đã khai tử iPhone XS và XS Max tại sự kiện ra mắt iPhone 11. Điều này đã khiến bộ đôi XS và XS Max trở thành những sản phẩm có tuổi đời ngắn nhất mà Apple từng sản xuất.

Tuy nhiên, sau khi bị khai tử, chiếc máy này lại nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người dùng do các chương trình giảm giá liên tục từ đại lý. Thậm chí, nó đã trở thành mẫu iPhone bán chạy nhất tại nhiều cửa hàng bán lẻ ở Việt Nam.

Hiện tại, iPhone XS xách tay mới đang được bán giá 14,5 triệu đồng cho bản 64 GB. Trong khi đó hàng qua sử dụng có giá từ 11,3 triệu đồng. Model này đã không còn hàng chính hãng tại Việt Nam.

Theo ông Thái Nam, chủ cửa hàng ở quận 11, TP.HCM, gần đây iPhone XS qua sử dụng bán tốt hơn iPhone X. iPhone XS qua sử dụng chiếm khoảng 30-35% doanh số.

iPhone XS có thiết kế giống iPhone X nhưng cấu hình mạnh mẽ hơn. Ảnh: Stuff.

“iPhone XS dùng chip Apple A12 khá mới, có eSIM. Hiện tại, hiệu năng của chiếc máy này vẫn nằm trong top các điện thoại đầu bảng trên thị trường. Trong khi giá không chênh lệch nhiều với iPhone X. Bên cạnh đó, iPhone XS có thêm màu vàng, iPhone X chỉ có màu trắng và đen”, ông Nam nói.

Ông Nguyễn Thi, trưởng phòng kinh doanh một hệ thống ở TP.HCM cho biết hiện tại iPhone XS cũ đang trong tình trạng khan hàng. Một phần vì ảnh hưởng của dịch gây khó khăn khi nhập hàng. Bên cạnh đó, sức mua của iPhone XS cũng tăng so với trước.

iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus có thiết kế lỗi thời, cấu hình không còn quá mạnh. Trong khi, giá iPhone X chỉ chênh lệch 1-2 triệu đồng so với iPhone XS qua sử dụng. Những mẫu iPhone 11, 11 Pro hay 11 Pro Max giá còn khá cao.

"iPhone XS qua sử dụng có mức giá khá tốt nên thu hút được nhiều người dùng. Các mẫu máy bán chạy nhất tại cửa hàng bao gồm iPhone 11, iPhone XS, iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus", bà Kim Vân, đại diện hệ thống Di Động Việt chia sẻ.

iPhone XS sở hữu màn hình 5,8 inch, camera kép 12 MP, chip Apple A12 và RAM 4 GB. Hiện tại, hiệu năng của chiếc máy này vẫn còn khá tốt và thời gian cập nhật phần mềm có thể từ 3-4 năm nữa.

(Theo Zing)