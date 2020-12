Không chỉ iPhone 12 Pro Max, củ sạc của Apple cũng 'cháy hàng' tại Việt Nam

Trên thế hệ iPhone 12, Apple đã loại bỏ củ sạc và tai nghe khi bán máy ra thị trường, khiến nhu cầu về củ sạc tăng mạnh, gây ra tình trạng 'cháy hàng'.

Chỉ vài ngày sau khi những chiếc iPhone 12 chính hãng được bán ra, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam thông báo đã hết hàng hai phiên bản 12 Pro và 12 Pro Max. Nhiều khách hàng cũng cho biết họ chưa nhận được máy dù đã đặt trước.

Theo chia sẻ từ các đại lý, doanh số của thế hệ iPhone mới tăng mạnh trong năm nay gấp 2-3 lần so với năm ngoái. Điều này cũng kéo theo nhu cầu của người dùng đối với mặt hàng phụ kiện tăng cao, đặc biệt là củ sạc.

Củ sạc 20 W "cháy hàng" tại nhiều hệ thống

Nguyên nhân chính là do Apple đã loại bỏ củ sạc cũng như tai nghe trên thế hệ iPhone mới. Hiện tại, đối với tất cả phiên bản iPhone 12, phụ kiện duy nhất được hãng bán kèm trong hộp là dây cáp USB-C to Lightning.

Việc cắt giảm này không chỉ được Apple áp dụng trên những mẫu iPhone 12, mà ngay cả đối với các thiết bị đời cũ hơn, như iPhone XR, iPhone 11 hay iPhone SE 2020, củ sạc và tai nghe cũng không còn được bán kèm sẵn trong hộp như trước.

Lý do được gã khổng lồ công nghệ Mỹ đưa ra là muốn giảm thiểu tác động đối với môi trường. Apple cho biết, công ty có thể giảm đáng kể lượng khí thải carbon bằng cách không phải sản xuất phụ kiện ngay từ đầu. Ngoài ra, điều này cũng giúp giảm kích thước hộp của mỗi chiếc iPhone, giúp quá trình vận chuyển dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, động thái này của Apple đã nhận phải không ít ý kiến trái chiều từ phía người dùng. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Apple đang cố moi tiền từ người dùng đối với các mặt hàng phụ kiện. Lý do là loại cáp mà Apple bán kèm bên trong hộp của những chiếc iPhone 12 là dây USB-C to Lightning thay vì USB-A to Lightning như trước. Trong khi đó, đa số củ sạc trên thị trường đều sử dụng chuẩn USB-A, không tương thích với loại cáp này.

Vì thế, để có thể sạc nhanh cho những chiếc iPhone 12, người dùng sẽ buộc phải tìm mua củ sạc mới của hãng. Chính điều này đã kéo theo doanh số của củ sạc 20 W tăng mạnh, gây ra tình trạng "cháy hàng" tại nhiều hệ thống.

Tùy từng hệ thống, người dùng sẽ được giảm giá phụ kiện khi mua kèm iPhone 12.

"Các hệ thống đều rơi vào tình trạng khan hàng. Dự kiến lô hàng mới sẽ tiếp tục được nhập về trong tuần sau. Tuy nhiên, nhiều khả năng nó vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu từ người dùng", đại diện một hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam chia sẻ với Dân trí.

Hiện tại, củ sạc 20 W chính hãng có mức giá niêm yết 990.000 đồng tại thị trường Việt Nam. Tùy theo từng đại lý, người dùng có thể nhận được các mức ưu đãi, giảm giá khác nhau. Thậm chí, một số hệ thống còn bán ra phụ kiện này với mức giá 490.000 đồng khi người dùng mua kèm iPhone 12.

"Hiện tại, trên thị trường có nhiều hãng phụ kiện bên thứ ba đã hỗ trợ sạc nhanh cho iPhone 12. Tuy nhiên, nhiều người dùng luôn có tâm lý phụ kiện do chính Apple sản xuất sẽ tương thích tốt hơn với iPhone. Vì thế, việc chọn mua củ sạc từ Apple vẫn là lựa chọn an toàn hơn và được ưu tiên hàng đầu", ông Lê Xuân Tình, đại diện một hệ thống kinh doanh điện thoại có trụ sở tại đường Lê Hồng Phong, Quận 10, TP.HCM chia sẻ.

(Theo Dân Trí)