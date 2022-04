Lô hàng iPhone 12 giá rẻ tại Việt Nam có nguồn gốc thật sự từ đâu?

Thời gian gần đây, những chiếc iPhone 12 xách tay đã tạo nên cơn sốt nhờ mức giá rẻ của mình.

Thời gian qua, thị trường điện thoại tại Việt Nam đã được khuấy động bởi sự xuất hiện của những chiếc iPhone 12 với mức giá rẻ. Những chiếc máy này có mặt tại Việt Nam theo đường xách tay.

Dao động trong khoảng 12.5 đến 14 triệu đồng, những chiếc iPhone 12 này có mức giá ngang ngửa so với iPhone 11 chính hãng. So với iPhone 11, iPhone 12 mang đến nhiều nâng cấp về mạng 5G, hiệu năng cải tiến với chip A14 Bionic, màn hình OLED, thiết kế viền vuông... So với iPhone 12 chính hãng, iPhone 12 xách tay rẻ hơn khoảng 3-5 triệu đồng.

Vậy, nguồn gốc thật sự của những chiếc máy này là đâu? Tại sao chúng lại có mức giá rẻ đến thế?

Đầu tiên, cần khẳng định rằng tất cả những chiếc máy trong lô hàng này đều đến từ Nhật Bản (mã J/A), không phải Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc...Trước đây, iPhone Nhật Bản thường bị người dùng "ghẻ lạnh" vì phát ra âm chụp ảnh, nhưng điều này đã được khắc phục với iOS 15.

Vậy, chuyện gì đang xảy ra tại Nhật Bản?Đó là chương trình khuyến mãi của các nhà mạng khiến cho người dùng có thể sở hữu iPhone 12 với mức giá khó tin.

Hiện tại, iPhone 12 tại Nhật Bản có mức giá 95.040 yen (khoảng 17.5 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu chuyển mạng và đạt đủ các điều kiện, người dùng sẽ được nhà mạng và nhà bán lẻ trợ giá số tiền lên tới 47.496 yen (8.7 triệu đồng), tức là tới một nửa giá trị chiếc máy.

Người dùng sau đó sẽ chỉ phải bỏ số tiền 1 yen/tháng nếu muốn sử dụng chiếc iPhone 12. Sau 2 năm, nếu người dùng hoàn trả lại chiếc máy cho nhà mạng, họ sẽ không phải trả số tiền hơn 47.500 yen còn lại.

Theo quy định mới của Nhật Bản, các nhà mạng nước này không còn được phép bán ra những chiếc máy khóa mạng (hay iPhone Lock). Vậy nên, mặc dù là chương trình của nhà mạng, nhưng tất cả những chiếc iPhone 12 trong lô hàng này đều là phiên bản quốc tế và tương thích hoàn hảo với các nhà mạng tại Việt Nam.

Như vậy, các thương gia Việt Nam có đang "ăn dày" khi mua máy với giá 1 yen rồi bán tới 13 triệu đồng? Không phải như vậy. Bởi lẽ, đừng quên rằng họ sẽ vẫn phải bỏ ra số tiền 47.500 yen, do không thể hoàn trả máy cho nhà mạng sau khoản thời gian 24 tháng. Chưa kể, do là chương trình nhà mạng, vậy nên họ cũng sẽ mất những khoản phí nhất định cho việc duy trì thuê bao. Cuối cùng, không thể bỏ qua cước phí vận chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên các nhà mạng Nhật Bản tổ chức các chương trình khuyến mãi như thế này. Trước đây, iPhone 12 mini và iPhone SE cũng đã từng được khuyến mãi tương tự. Tuy nhiên, có lẽ chiếc iPhone 12 lần này vẫn là hấp dẫn hơn cả, vậy nên đã kéo theo được sự quan tâm của cộng đồng người Việt mong muốn kiếm lời.

(Theo Pháp luật và Bạn đọc)