Một người chi hơn 140 triệu đồng để sở hữu iPhone 13 đầu tiên tại Việt Nam

Bùi Quang Vinh (Vinh Cua) cho biết đã bỏ ra hơn 140 triệu đồng để mua 3 mẫu iPhone mới của Apple về trải nghiệm.

Ngày 24/9, Apple đã mở bán iPhone 13 tại một số quốc gia có Apple Store. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên dân buôn Việt Nam phải “chịu trận” không thể qua Singapore hay Hong Kong để xếp hàng và mang máy về nhanh như mọi năm.

Rạng sáng ngày 25/9, chiếc iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro và iPhone 13 bản thương mại đầu tiên đã xuất hiện tại Việt Nam. Sản phẩm được Bùi Quang Vinh (Vinh Cua), sống ở Hà Nội mua về để trải nghiệm.

Bùi Quang Vinh đã mua 3 mẫu iPhone mới của Apple. Ảnh: Bùi Quang Vinh.

“Tôi chọn mua iPhone 13 Pro Max màu xanh nhạt mới, bản 128 GB, giá hơn 60 triệu đồng. Trong khi đó, tổng chi phí iPhone 13 Pro màu vàng và iPhone 13 màu hồng là 80 triệu. Các sản phẩm này tôi nhờ người thân sống tại Hong Kong mua và gửi về", Quang Vinh chia sẻ.

Quang Vinh đang làm quản trị của một nhóm cộng đồng có tên "Yêu Apple". “Tôi muốn tạo ra một cộng đồng, một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho những người yêu thích các sản phẩm của Apple. Vì lý do đó, tôi quyết định đầu tư tiền bạc và công sức để đưa các thiết bị mới của Apple về Việt Nam sớm nhất. Tôi muốn các thành viên trong cộng đồng và cả những bạn đam mê công nghệ trên cả nước có cơ hội được xem nội dung về thiết bị này sớm nhất có thể” Quang Vinh nói.

Các cửa hàng cho biết các số lượng iPhone 13 về Việt Nam trong những ngày đầu rất hạn chế chỉ có khoảng 1-2 máy và mức giá bị đẩy lên 40-60 triệu đồng tùy phiên bản. Giá máy sẽ dần ổn định hơn sau khoảng 1 tuần xuất hiện trên thị trường.

Hiện tại, một số cửa hàng ở Hà Nội đang chào bán iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max 128 GB xách tay có giá lần lượt là 23,5 triệu đồng, 28,8 triệu đồng, 31,1 triệu đồng và 33,5 triệu đồng. Đây giá của máy xách tay từ thị trường Mỹ, dự kiến về hàng từ ngày 25-29/9.

iPhone 13 Pro Max nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng Việt. Ảnh: Bùi Quang Vinh.

Trong khi đó, một cửa hàng di động tại TP.HCM chào bán iPhone 13 mini, iPhone 13 với giá 21,3 và 23,6 triệu đồng. iPhone 13 Pro, 13 Pro Max có giá bán lần lượt từ 28,2 và 30,5 triệu đồng. Các phiên bản này đều có bộ nhớ trong 128 GB và được xách tay từ thị trường Mỹ, dự kiến về hàng vào đầu tháng 10. Nếu người dùng muốn mua iPhone 13 sớm hơn thì có thể lựa chọn hàng Singapore. Dự kiến, máy sẽ về hàng từ ngày 27/9 nhưng giá cao hơn hàng Mỹ khoảng 3-5 triệu đồng.

Theo các chủ cửa hàng khác, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hàng về khó khăn và nhỏ giọt so với các năm trước. “Dự kiến, doanh số iPhone 13 năm nay sẽ giảm khoảng 40% so với iPhone 12. Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên số lượng máy về khá ít và chia theo từng đợt”, ông Tuấn Thanh, chủ cửa hàng di động ở quận 10, TP.HCM nói.

Ông Bành Tuấn An, chủ cửa hàng khác ở TP.HCM cho biết đã thay đổi việc vận chuyển so với các năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chi phí cao hơn hẳn nên đội giá iPhone lên kha khá.

“iPhone 13 không có tình trạng khan hàng như các năm trước. Do dịch Covid-19, lượng người sang các quốc gia khác mang hàng về là bằng 0. Vì vậy, lượng hàng về đến TP.HCM giảm đáng kể. Lượng đặt trước iPhone 13 cũng tương đối, cao hơn kỳ vọng của tôi”, ông Tuấn An chia sẻ.

Dự kiến, iPhone 13 mini, iPhone 13 chính hãng sẽ được bán tại Việt Nam với giá lần lượt từ 22 triệu đồng và 25 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Trong khi đó, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max có giá bán lần lượt từ 31 triệu đồng và 34 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Máy sẽ lên kệ từ ngày 29/10.

(Theo Nhịp sống kinh tế)