Người dùng iPhone bắt đầu đăng ký nhận bồi thường 25 USD

Khách hàng Apple bị ảnh hưởng trong vụ “bóp CPU” iPhone năm 2017 đã có thể đăng ký nhận bồi thường 25 USD/máy.

Theo website Apple, khách hàng mua iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus và/hoặc SE trước ngày 21/12/2017 bị ảnh hưởng vì sự cố giảm hiệu năng có thể đăng ký nhận bồi thường. Mức 25 USD được chi trả cho mỗi máy, đồng nghĩa nếu người dùng sở hữu nhiều iPhone khác nhau, số tiền sẽ được nhân lên. Song bồi thường chỉ áp dụng cho người Mỹ.

Người dùng bị ảnh hưởng phải nộp đơn đăng ký qua mạng hoặc thư trước ngày 6/10 để được nhận bồi thường. Tòa án ra phán quyết số tiền mỗi người dùng nhận được sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số đơn khiếu nại được nộp lên cũng như các chi phí pháp lý phát sinh khác được tòa chấp thuận.

Apple đồng ý trả tổi thiểu 310 triệu USD và tối đa 500 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tập thể vào đầu năm nay. Tháng 12/2017, “táo khuyết” thừa nhận sử dụng cập nhật phần mềm để làm chậm một số iPhone đời cũ. Trước đó, khách hàng và chuyên gia công nghệ báo cáo tình trạng phiên bản iOS 10.2.1 làm giảm hiệu năng thiết bị. Một số còn suy luận Apple làm điều này để buộc người dùng nâng cấp iPhone mới nhất. Tuy nhiên, công ty khẳng định họ chỉ muốn xử lý vấn đề gây ra do pin lithium-ion đời cũ gây ra, có thể làm máy đột ngột tắt nguồn và ảnh hưởng đến linh kiện.

Apple đã phải xin lỗi và giảm giá thay pin cho khách hàng từ 79 USD xuống 29 USD. Một năm sau đó, CEO Tim Cook chia sẻ doanh thu của hãng bị thâm hụt một phần vì giảm giá thay pin iPhone. Apple ước tính chỉ phải thay từ 1 tới 2 triệu pin iPhone song con số cuối cùng lên tới gần 11 triệu trong năm 2018.

Vụ dàn xếp vẫn phải chờ quyết định cuối cùng khi phiên điều trần diễn ra vào ngày 4/2 tại Mỹ. Tiền bồi thường sẽ được trả nếu tòa án phê duyệt và giải quyết xong mọi phiên phúc thẩm.

Du Lam (Theo CNN)