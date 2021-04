iPhone 12 và Galaxy S21 đều điều chỉnh giá trong hai ngày mua sắm cuối tuần.

Cuối tuần này, một số mẫu máy trong dòng smartphone cao cấp của Samsung và Apple đều giảm giá. Đây là hoạt động khuyến mại hàng tuần của các nhà bán lẻ, áp dụng trên từng mẫu sản phẩm khác nhau.

Những smartphone cao cấp của Samsung, Apple điều chỉnh giá cuối tuần. (Ảnh: H.Đ)

Tuần này, iPhone 12 Mini và iPhone 12 được điều chỉnh giảm. Bên cạnh đó, mẫu Samsung Galaxy S21 Ultra cũng xuống giá.

iPhone 12 Mini lập các kỷ lục giảm giá mới chưa từng có trước đây. Mẫu máy này giảm 1 triệu đồng so với hồi đầu tháng. Giá giảm còn 16,99 triệu (64GB), 18,99 triệu (128GB), 21,99 triệu đồng (256GB).

Ở các đại lý uỷ quyền nhỏ hơn, giá bán mẫu máy này thậm chí còn xuống hơn nữa. Cụ thể, phiên bản 64GB của máy chỉ còn 15,99 triệu, thiết lập mức đáy mới kể từ khi ra mắt. Phiên bản 256GB cũng chỉ còn 19,99 triệu đồng.

Chiếc iPhone 12 cũng có điều chỉnh nhẹ, nhưng giảm không hơn 1 triệu đồng so với đầu tháng này. Các máy có giá bán lần lượt 20,3 triệu (64GB), 22,2 triệu (128GB), 25 triệu đồng (256GB).

iPhone 12 Mini giảm mạnh so với trước.

Trong tuần này, các mẫu máy cao cấp của Samsung điều chỉnh khá mạnh so với hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4. Các máy đều giảm tới 8 triệu đồng (bao gồm giảm giá 3 triệu và quà tặng giảm trực tiếp 5 triệu đồng). Chẳng hạn, S21+ 128GB còn 22 triệu đồng, S21+ 256GB còn 22,35 triệu, S21 Ultra 128GB còn 21,6 triệu. Các mức này giảm mạnh so với đầu tháng 4, nhưng vẫn cao so với thời điểm giảm giá tuần cuối tháng 3.

Mức giảm có lợi nhất tuần này là mẫu Galaxy S21 Ultra 256GB, còn 25,99 triệu đồng, mức thấp nhất từ trước đến nay. Người dùng chịu khó tìm kiếm sẽ có mức giảm chỉ còn 23,9 triệu cho mẫu máy này.

Ngoài ra, chiếc Galaxy S21 - mẫu máy rẻ nhất trong dòng S21, cùng cấp với iPhone 12 Mini - cũng giảm xuống còn 14,99 triệu đồng, thấp hơn iPhone 12 Mini 1 triệu.

Chính sách giảm giá của nhà bán lẻ thường áp dụng trong hai ngày cuối tuần cho từng mẫu cụ thể. Do đó có thời điểm một mẫu máy sẽ giảm hay tăng giá tuỳ chính sách.

Hải Đăng