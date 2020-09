Những smartphone giảm giá nhiều nhất năm nay

Samsung và Apple liên tục giảm giá bán smartphone vài triệu đến chục triệu đồng từ đầu năm đến nay.

Từ đầu năm đến nay, hàng loạt smartphone cao cấp của Samsung và Apple giảm giá mạnh. Các điện thoại đắt tiền này thường xuống giá do có đời máy khác thay thế, hoặc để tiếp cận nhiều người dùng hơn. Do ở phân khúc cao, biên độ giảm của các máy sẽ ấn tượng hơn so với máy tầm trung.

iPhone 11 giảm giá mạnh đến 6 triệu đồng mỗi máy. (Ảnh: Hải Đăng)

Samsung giảm từ vài triệu đến chục triệu đồng

Galaxy Note 10 Lite thuộc nhóm giảm giá khá mạnh. Máy ra mắt với giá niêm yết 13,99 triệu đồng, sau nhiều lần điều chỉnh còn 11,99 triệu. Ở một số cửa hàng, kèm với các ưu đãi thì Note 10 Lite hiện chỉ dao động khoảng 9 triệu đồng.

Sản phẩm cao cấp đời cũ như Galaxy Note 10, Note 10+ cũng điều chỉnh mức giá suốt thời gian qua, nhất là khi Note 20 series ra mắt. Với mức giá niêm yết khoảng 23 - 27 triệu đồng, Note 10 series dao động từ 14 - 17 triệu đồng tại một số cửa hàng.

Một sản phẩm cao cấp khác được giảm đến 10 triệu đồng là Galaxy Z Flip, với mức giá bán 36 triệu đồng không đi kèm ưu đãi quà tặng hiện vật nào. Máy đang được giảm giá và thêm quà tặng ở nhiều hệ thống. Trong đó, có nơi giảm xuống còn khoảng 26 triệu đồng, tức giảm 10 triệu so với khi mới ra mắt.

Dòng Galaxy S20 cũng giảm giá khá nhiều. S20 Ultra và S20+ có giá bán lần lượt 29,99 triệu đồng và 23,99 triệu đồng, nay đồng loạt giảm 3 triệu đồng mỗi máy. Ra mắt đúng vào thời điểm Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, doanh số S20 chịu ảnh hưởng nhất định, và giảm giá khá sớm để hút khách. Đến nay, giá sản phẩm đã giữ mức ổn định.

iPhone 11 series giảm đến 6 triệu đồng

iPhone 11 là dòng máy mới nhất của Apple nhưng lại giảm khá mạnh, khác với truyền thống giữ giá trước đây. Các máy đều giảm từ vài triệu trở lên, có sản phẩm giảm tới 6 triệu đồng.

Đại diện CellphoneS cho rằng việc Apple giảm giá iPhone 11 cho thấy hãng muốn đẩy mạnh series này tới người dùng, đồng thời thấy thế các sản phẩm đời cũ đang chưa có thông tin về hàng tiếp như iPhone Xs, Xs Max.

Cụ thể, iPhone 11 ra mắt với mức giá từ 20 triệu đồng thì nay chỉ còn khoảng 17,7 triệu.

Tất cả các máy iPhone 11 Pro, và iPhone 11 Pro Max đều giảm 6 triệu đồng so với giá khi mới ra mắt. Chẳng hạn, iPhone 11 Pro Max 64GB hiện chỉ còn dưới 27 triệu. Hoặc iPhone 11 Pro Max 512GB trước đây có giá hơn 40 triệu đồng, nay giảm còn 36,99 triệu đồng.

Tương tự, iPhone 11 Pro giảm đồng loạt khoảng 6 triệu đồng mỗi phiên bản (tuỳ đơn vị bán lẻ), với giá khởi điểm từ 25,5 triệu đồng.

Hải Đăng