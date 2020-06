Những tính năng iOS 14 “vay mượn” từ Android

Một vài tính năng mới trên nền tảng iOS 14 vừa được Apple giới thiệu tại hội nghị thường niên WWDC vốn đã xuất hiện trên các thiết bị chạy Android từ cách đây khá lâu.

Apple đã chính thức giới thiệu phiên bản iOS 14 tại Hội nghị các nhà phát triển thế giới (WWDC) với hàng loạt các tính năng mới đáng chú ý. Tuy nhiên, người dùng đã phát hiện ra nhiều tính năng trong số đó được “vay mượn” hoặc phát triển từ những tính năng đã có từ lâu trên nền tảng Android.

Các ứng dụng widget trên màn hình chính

Sau rất nhiều năm, Apple đã cho phép người dùng thêm các Widget lên màn hình chính

Sau nhiều năm giữ cho màn hình chính trên nền tảng iOS luôn ở chế độ tĩnh, Apple cuối cùng cũng đã cho phép người dùng thêm các widget vào màn hình chính. Từ lâu, widget luôn là một trong những tính năng khác biệt giữa iOS và Android, khi Google đã trang bị tính năng này cho nền tảng Android trong nhiều năm qua, cho phép người dùng tùy chỉnh kích thước, hỗ trợ các widget từ ứng dụng bên thứ 3… Giờ đây, sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng người dùng iOS cũng đã có thể mang các widget lên màn hình chính thiết bị của mình.

App Library

Tính năng App Library tương tự như tính năng App Drawer xuất hiện từ lâu trên Android

Tính năng App Library trên iOS 14 tương tự như tính năng App Drawer trên Android, cho phép hiển thị toàn bộ danh sách các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị. Tuy nhiên, khác với App Drawer trên Android khi hiển thị danh sách toàn bộ các ứng dụng trên smartphone, App Library sẽ tự động gộp các ứng dụng có chức năng tương tự với nhau để tạo thành từng nhóm thư mục, chẳng hạn nhóm các ứng dụng mạng xã hội, nhóm các ứng dụng nhắn tin, hay các ứng dụng giải trí…

Cho phép tùy chọn ứng dụng bên thứ 3 làm ứng dụng email hoặc trình duyệt mặc định

Với Android, người dùng có thể sử dụng Chrome, Opera hay Firefox để làm trình duyệt web mặc định trên thiết bị, tuy nhiên, với iOS, từ lâu người dùng vẫn luôn phải sử dụng Safari làm trình duyệt mặc định và không được phép thay đổi.

Tuy nhiên, với iOS 14, Apple sẽ cho phép người dùng tùy chọn các ứng dụng do bên thứ 3 phát triển để làm ứng dụng email và trình duyệt web mặc định, thay vì chỉ được dùng ứng dụng Mail và Safari tích hợp sẵn trên iOS để làm ứng dụng mặc định như trước đây.

Một điều đáng lưu ý đó là các trình duyệt web trên iOS đều phải sử dụng engine trình duyệt của Apple, do vậy về cơ bản cũng không có nhiều sự khác biệt so với Safari. Bên cạnh đó, ngoài ứng dụng email và trình duyệt web thì các loại trình duyệt khác, người dùng vẫn buộc phải tiếp tục sử dụng các ứng dụng do Apple cung cấp để làm mặc định, chẳng hạn ứng dụng bản đồ (Apple Maps) hay nghe nhạc (Apple Music)…

Giao diện cuộc gọi đến được thu nhỏ, thay vì toàn bộ màn hình như trước đây

Giao diện cuộc gọi đến trên iOS 14 sẽ được thu nhỏ lại để không làm gián đoạn khi người dùng đang sử dụng máy

Nếu là một game thủ và đang sử dụng iPhone, nhiều người sẽ rơi vào trường hợp đang chơi game đột nhiên có cuộc gọi đến, giao diện thông báo cuộc gọi sẽ hiển thị toàn bộ màn hình, khiến việc chơi game của người dùng bị gián đoạn. Trong khi đó, với Android, nếu đang chơi game hoặc chạy ứng dụng, khi có cuộc gọi đến, một hộp thoại thông báo với kích thước nhỏ xuất hiện trên màn hình để cho phép người dùng trả lời hoặc từ chối cuộc gọi mà không hề làm ảnh hưởng đến quá trình chơi game.

Trên iOS 14, Apple cũng đã “vay mượn” tính năng này của Android, khi thu nhỏ giao diện thông báo cuộc gọi đến trên iPhone để không làm ảnh hưởng đến quá trình sử dụng hay chơi game trên iPhone.

App Clips

App Clips là tính năng mới được trang bị trên iOS 14, cho phép các nhà phát triển có thể chia nhỏ ứng dụng ra thành từng gói nhỏ và cho phép người dùng cài đặt và sử dụng các tính năng chính trên ứng dụng, thay vì phải cài đặt cả ứng dụng.

Tính năng này khá mới mẻ trên iOS, tuy nhiên, Google đã từng trang bị tính năng tương tự cho nền tảng Android của mình từ năm 2017. Giờ đây, người dùng đang chờ đợi xem Apple sẽ trang bị cho tính năng App Clips điều gì mới mẻ để tạo ra sự khác biệt với nền tảng Android.

Picture-in-picture

Tính năng này đã từng xuất hiện trên Android 8.0 từ tháng 5/2017, sau đó được Apple trang bị cho iPad ở phiên bản iOS 11 (ra mắt vào tháng 9/2017), nhưng đến iOS 14, tính năng này mới được xuất hiện trên iPhone.

This video Trải nghiệm thực tế tính năng Picture-in-picture trên iOS 14

Đây là tính năng mà khi xem video, người dùng có thể thu nhỏ khung hình của video lại để chạy các ứng dụng khác mà nội dung video vẫn được trình chiếu trên màn hình. Người dùng cũng có thể di chuyển khung video đến bất kỳ vị trí nào trên màn hình, hoặc tạm ẩn khung video vào cạnh màn hình và có thể kéo ra để xem tiếp khi cần.

Tuy nhiên, hiện tại tính năng này mới chỉ được Apple hỗ trợ khi người dùng xem video trên trình duyệt web Safari, còn với các ứng dụng video khác như Youtube thì vẫn chưa được hỗ trợ.

Apple làm hồi sinh giao diện Live Tile trên Windows Phone?

Nếu là người yêu thích công nghệ hoặc đã từng sử dụng smartphone chạy nền tảng Windows Phone của Windows trước đây, chắc hẳn bạn sẽ rất quen thuộc với giao diện “lát gạch” Live Tile, với các biểu tượng ứng dụng lớn và sắp xếp theo từng ô vuông trên màn hình smartphone.

Giao diện iOS 14 có nhiều nét tương đồng với Windows Phone trước đây? (Ảnh: The Verge)

Giới công nghệ nhận ra rằng giao diện trên iOS 14 có nhiều nét tương đồng so với phong cách thiết kế Live Tile trước đây của Windows Phone. Thậm chí nhiều người còn hài hước cho rằng Apple đã “mượn” ý tưởng của Windows Phone để tạo nên phong cách thiết kế mới trên giao diện iOS 14.

This video Trải nghiệm thực tế các tính năng mới trên iOS 14

(Theo Dân Trí, PA/The Verge)