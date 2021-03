Poco ra mắt smartphone kết nối 5G, giá dưới 10 triệu đồng

Chiếc Poco F3 có kết nối 5G, sử dụng chip Snapdragon mới, giá bán 9,9 triệu đồng.

Poco vừa giới thiệu ra thị trường toàn cầu và Việt Nam mẫu máy F3 có kết nối 5G, cùng với chiếc X3 Pro ở phân khúc thấp hơn.

Poco F3 sử dụng chip Snapdragon 870, Modem-RF Snapdragon X55 kết nối 5G của Qualcomm. Thiết bị này cũng hỗ trợ Wi-Fi 6.

Poco F3

Máy có màn hình AMOLED 6,67 inch, độ phân giải 2400 x 1080 pixel, tần số quét 120Hz. Màn hình hỗ trợ HDR10+, độ sáng tối đa 1300 nit, trang bị mặt kính Corning Gorilla 5 ở cả mặt trước và mặt sau.

Cụm camera sau bao gồm một camera chính 48MP, ống kính siêu rộng 119 độ, và một camera telemacro 5MP hỗ trợ lấy nét tự động từ 3cm đến 7cm. Camera trước 20MP hỗ trợ chụp ảnh selfie chế độ ban đêm.

Máy dùng pin 4.520mAh, có thể được sạc đầy 100% trong 52 phút với bộ sạc nhanh 33W kèm theo.

Trong khi đó, chiếc Poco X3 Pro dùng Qualcomm Snapdragon 860, GPU Adreno 640, kết nối 4G. Màn hình máy FHD+ 6,67 inch, tốc độ làm tươi 120Hz, bảo vệ bởi kính Corning Gorilla 6.

Poco X3 Pro

Poco X3 Pro có camera chính 48MP, máy ảnh siêu rộng 8MP 119 độ, ống kính macro 2MP. Camera selfie 20MP. Máy có pin dung lượng 5.160mAh, sạc nhanh 33W.

Poco X3 Pro có 2 phiên bản 6GB+128GB và 8GB+256GB bán ra từ ngày 26/3, với mức giá lần lượt là 6.990.000 đồng và 7.990.000 đồng. Poco F3 8GB+256GB có giá 9.990.000 đồng, bán ngày 27/3.

Ở tầm giá 6,99 triệu đồng, Poco X3 Pro phải cạnh tranh với các máy như Realme 7, Realme 6 Pro, Samsung A50s. So với các máy này, X3 Pro có vi xử lý mới hơn, thiết kế hiện đại hơn. Tuy vậy, bộ nhớ RAM của X3 Pro thua hai đối thủ từ Realme, độ phân giải máy ảnh chính cũng thua (so với 64MP của hai đối thủ). Pin của X3 Pro nhỉnh hơn so với 3 máy.

Ở tầm giá 7,99 triệu đồng, X3 Pro đối mặt với các máy khác như Vivo V20 (2021), Redmi Note 10 Pro, Oppo A94. X3 Pro sử dụng chip Snapdragon dòng 8xx, nhỉnh hơn một bậc so với các máy này, nhưng thua về độ phân giải camera chính lẫn camera selfie.

Trong khi đó, Poco F3 phải đấu với các đối thủ mạnh về thương hiệu như Samsung A52, Samsung M51, Oppo Reno5. Một lần nữa đại diện Poco có lợi thế về chipset mới và phân khúc trên, trong khi lại thua thiệt về camera khi các đối thủ đều có camera chính 64MP, camera phụ 32MP hoặc 44MP. M51 có pin dung lượng đến 7.000mAh.

Hải Đăng