Sạc nhanh 160W có 'nướng chín' điện thoại?

Sạc nhanh thường đi kèm với vấn đề nhiệt độ, nhưng điều đó có thể không còn đúng với các loại sạc thế hệ mới hiện nay.

Sạc nhanh đã được chứng minh là ngành công nghiệp phụ trợ hái ra tiền, khi con người sở hữu ngày càng nhiều thiết bị di động với nhu cầu sử dụng liên tục hàng ngày.

Các nhà sản xuất Trung Quốc đã đi đầu trong việc tạo ra những củ sạc nhanh từ lâu và cái tên mới nhất tham gia thị trường này là Infinix (Hồng Kông - Trung Quốc) với sạc 160W có khả năng sạc đầy trong vòng 10 phút. Để so sánh, sạc iPhone 12 chỉ là 20W, Galaxy S21 là 25W và OnePlus 9 Pro là 65W.

Nhưng không phải sạc càng nhanh càng tốt, Infinix đã phải giải quyết nhiều vấn đề về mặt kỹ thuật, để đảm bảo sạc 160W không "nướng chín" điện thoại người dùng.

Công nghệ sạc 160W

Có bốn công thức bí mật mà Infinix sử dụng ở củ sạc 160W của hãng này. Đầu tiên là công nghệ Super Charge Pump cung cấp tới 98,6% hiệu quả chuyển đổi điện năng giúp giảm thiểu lãng phí điện và nhiệt bên trong. Ngoài ra còn có con chip điều khiển với 60 kịch bản ngắt mạch an toàn dựa trên trạng thái của dây cáp, cổng USB-C và củ sạc.

Sạc nhanh 160W hiện chưa có giá bán lẻ đề xuất.

Để điện thoại nhận sạc 160W, Infinix dùng điện thoại mẫu chuyên dụng gọi là Concept Phone 2021 với một cell pin 8C có điện trở ít hơn 18% so với 6C, nghĩa là nhận được dòng điện nhiều hơn.

Ngoài ra, sạc 160W của Infinix còn được trang bị công nghệ để biến đổi dòng điện trong khoảng rất rộng, nghĩa là có thể dùng củ sạc 160W để sạc một chiếc Galaxy S21.

Tốc độ sạc 160W

Infinix cho biết, một chiếc điện thoại pin 4.000 mAh có thể sạc đầy trong 10 phút. Thử nghiệm thực tế cho thấy mất 11 phút với tính năng sạc song song bị tắt. Chiếc Concept Phone sạc 50% trong 5 phút và 75% trong hơn 7 phút.

Sạc nhanh 160W rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với sạc 19W.

Kỷ lục ở buổi thử nghiệm là 175W được lấy ra từ ổ điện và 142,6W (17,7V, 8,29A) đi vào điện thoại, tương đương hiệu quả điện năng đạt 81,5%. Hiệu điện thế của pin dùng sạc Infinix cũng nhanh gấp đôi so với loại sạc thông thường.

So với các đối thủ như sạc 120W của Xiaomi, thử nghiệm cho thấy sạc của Infinix nhanh hơn 41% ở cùng dung lượng pin.

Thử nghiệm Concept Phone dùng sạc khác, điện thoại này chỉ nhận tối đa 19W, tương đương 55 phút sạc đầy. Như vậy, sạc nhanh 160W nhanh hơn x5 lần nhưng cũng tốn điện năng gấp x8 lần.

Vấn đề chuyển hóa năng lượng hiệu quả khi dùng điện năng nhiều hơn và nhanh hơn chính là bài toán khó mà các nhà sản xuất vẫn cần phải giải quyết.

Nhiệt độ sạc 160W

Phần quan trọng nhất được nhiều người quan tâm là nhiệt độ, có vẻ như nhà sản xuất đã khống chế để nhiệt độ không vượt quá 40° C, nhưng thực tế thử nghiệm cho thấy nhiệt độ có lúc lập đỉnh 41,9° C.

Sạc nhanh 160W duy trì một mức nhiệt khá ổn định và không quá nóng máy.

So với Xiaomi Mi 10 Ultra, nhiệt độ cao nhất đạt 43,8° C và thời gian ở vùng nhiệt độ cao cũng kéo dài hơn. Sạc của Infinix dường như mát hơn một vài độ so với đối thủ, nhưng cũng cần lưu ý rằng đây là thử nghiệm trên chiếc điện thoại mẫu, không phải điện thoại thương mại hóa.

Có đáng đồng tiền bát gạo?

Sạc nhanh là chìa khóa quan trọng của smartphone ngày nay, nhưng công nghệ mà Infinix quan tâm nhất lại chính là kiểm soát nhiệt độ. Với Infinix Ultra Flash Charge, điện năng nhanh chóng giảm từ 160W xuống 80W sau vài phút và xuống 60W khi pin gần đầy.

Nếu nhiệt độ giảm thấp hơn nữa, tuổi thọ pin sẽ còn được cải thiện đáng kể. Vấn đề là Infinix cần phải làm được điều này trên các dòng điện thoại của các hãng khác cùng một giá bán lẻ hấp dẫn, thứ hiện vẫn chưa có.

