Samsung Galaxy S21 lần đầu lộ diện với cụm camera khiến Apple cùng phải e dè

Đây là lần đầu tiên hình ảnh được cho là Galaxy S21+ and Galaxy S21 Ultra “bằng xương bằng thịt” lộ diện.

Nguồn tin từ YouTuber Sakitech mới đây bất ngờ đăng tải những hình ảnh được cho là những chiếc Galaxy S21+ and Galaxy S21 Ultra “bằng xương bằng thịt”. Rất tiếc, chiếc Galaxy S21 không xuất hiện trong hình ảnh lần này song nó được cho là một phiên bản nhỏ gọn hơn của chiếc Samsung Galaxy S21+.

Samsung Galaxy S21 Ultra (trái) và Galaxy S21 (phải). Ảnh: Sakitech

Quan sát từ hình ảnh rò rỉ cho thấy camera sẽ là điểm nhấn chính trên những chiếc điện thoại Galaxy S thế hệ tiếp thep. Chiếc Galaxy S21+ sẽ có cụm ba camera sau trong khi đó phiên bản Ultra có cụm 5 camera sau. Hình ảnh của YouTuber Sakitech không đi kèm các thông số kĩ thuật tuy nhiên những báo cáo gần đây có thể đã mang đến cho người dùng những hình dung đầu tiên về những gì bộ đôi này được trang bị.

Cụ thể, Galaxy S21 Ultra có thể sẽ có camera chính thông số 108 MP cùng với đó là camera góc siêu rộng 12 MP. Cả hai camera này sẽ được hỗ trợ bởi một camera telephoto 3x và một ống kính tiềm vọng 10x thông số 10 MP. Cảm biến thứ 5 nhiều khả năng sẽ là một hệ thống hỗ trợ lấy nét bằng laser.

Về phần chiếc Samsung Galaxy S21+, chiếc điện thoại này nhiều khả năng vẫn chỉ có cụm camera tương tự như chiếc Samsugn Galaxy S20. Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể kì vọng vào việc chiếc điện thoại này sẽ có khả năng chụp hình tốt hơn nhờ những tối ưu liên quan đến phần mềm.

Hồi trung tuần tháng 10, trang thông tin Hàn Quốc The Elec mới đây cho biết Samsung sẽ bắt đầu sản xuất dòng điện thoại Samsung Galaxy S21 vào trung tuần tháng 12 tới.

Nếu thông tin này xác thực, Samsung Galaxy S21 được Samsung sản xuất sớm hơn so với thiết bị tiền nhiệm một tháng. Trước đó, Samsung bắt đầu khởi động sản xuất Galaxy S20 vào tháng 1 và chính thức bán ra từ tháng 3 năm nay. Cũng chính vì lý do này, The Elec dự đoán Samsung Galaxy S21 cũng sẽ được ra mắt sớm hơn.

(Theo Saostar)