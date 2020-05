Samsung tiết lộ giải pháp chip bảo mật mới cho thiết bị di động

Mới đây, Samsung đã giới thiệu một giải pháp bảo mật 'chìa khóa trao tay độc lập' cho các thiết bị di động để bảo vệ các tác vụ như khởi động, lưu trữ, thanh toán di động và các ứng dụng khác.

Ảnh: Businesskorea

Giải pháp này bao gồm một con chip bảo mật (SE) nhỏ (S3FV9RR) và phần mềm bảo mật nâng cao. Chip bảo mật được chứng nhận Mức đảm bảo đánh giá tiêu chí chung (CC EAL) 6+, mức cao nhất đối với một thành phần thiết bị di động.

Shin Dong-ho, Phó Chủ tịch cấp cao của System LSI tại Samsung cho biết, trong thời đại di động và tương tác không tiếp xúc này, chúng ta hy vọng các thiết bị được kết nối của chúng ta, như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, sẽ được bảo mật cao để bảo vệ dữ liệu cá nhân và cho phép các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính như ngân hàng di động, giao dịch chứng khoán và giao dịch tiền điện tử. "Với giải pháp phần tử bảo mật độc lập mới (S3FV9RR), Samsung đang tạo ra một cú hích mạnh mẽ trên các thiết bị thông minh để bảo vệ thông tin cá nhân”, ông Shin Dong-ho chia sẻ.

Giải pháp bảo mật mới của Samsung là một giải pháp "chìa khóa trao tay" cải tiến tiếp theo giải pháp thế hệ đầu tiên (S3K250AF) được công bố vào tháng 2. Giải pháp bảo mật mới là một thành phần tiên tiến cung cấp mức độ đảm bảo cao hơn so với CC EAL 5+ tiền nhiệm với phần tử bảo mật phần cứng S3FV9RR được chứng nhận CC EAL 6+ và phần mềm bảo mật mạnh mẽ. CC EAL 6+ được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt nhất trên thị trường như điện thoại thông minh cao cấp, hộ chiếu điện tử và ví phần cứng cho tiền điện tử.

Với dung lượng lưu trữ an toàn gấp đôi, giải pháp bảo mật mới cũng hỗ trợ bảo mật tin cậy dựa trên phần cứng (RoT), khởi động an toàn và xác thực thiết bị để đưa bảo mật di động lên cấp độ tiếp theo. Đặc biệt đối với các nhà cung cấp dịch vụ, nhà sản xuất và các tổ chức, xác thực thiết bị an toàn được tăng cường với RoT khi chạy các ứng dụng độc quyền trên thiết bị di động. Khi bộ khởi động khởi động, một chuỗi tin cậy được kích hoạt thông qua đó mỗi chương trình cơ sở với các khóa được phê duyệt sẽ được xác nhận tuần tự. Quá trình khởi động an toàn này được RoT xử lý, bảo vệ thiết bị trước mọi cuộc tấn công độc hại có thể có hoặc cập nhật phần mềm trái phép.

Giải pháp bảo mật mới của Samsung dự kiến sẽ có mặt trong quý 3 năm nay.

Phan Văn Hòa(theo Businesskorea)