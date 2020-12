Sự cố tụt pin và rớt sóng của iPhone 12 lan rộng hơn nhiều so với bạn nghĩ

Một số người dùng iPhone 12 cho biết họ gặp vấn đề với thời lượng pin hoặc tình trạng gián đoạn cuộc gọi khi sử dụng sản phẩm mới nhất của Apple.

Dù rằng sự cố này không xảy ra với mọi người, nhưng dường như chúng diễn ra trên phạm vi rộng hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người.

Và điều đáng nói là, cả 4 mẫu iPhone 12 đều gặp phải sự cố chứ không chỉ một mẫu cụ thể nào!

Vấn đề về pin của iPhone 12

Một chủ đề thảo luận về vấn đề hao pin của iPhone 12 Pro trên diễn đàn hỗ trợ người dùng chính thức của Apple đã nhận được sự chú ý từ tháng 10 vừa qua. Người mở chủ đề than phiền rằng mức pin trên chiếc điện thoại mới của anh tụt đến 4% mỗi giờ. Những bình luận tiếp theo đó khẳng định vấn đề, với nhiều người dùng nói rằng dù đã tắt tính năng làm mới ứng dụng dưới nền, iPhone 12 của họ vẫn tụt đến 40% sau một đêm.

Nhiều người dùng trong chủ đề được cho là đã yêu cầu Apple phải chạy các công cụ chẩn đoán từ xa trên điện thoại của họ, và mọi thứ về mặt phần cứng đều không gặp vấn đề gì. Điều đó có nghĩa một vấn đề ẩn sâu bên trong hệ điều hành iOS 14 chính là nguyên nhân gây hao pin. Nhưng một lần nữa, vấn đề này không ảnh hưởng đến mọi người dùng iPhone 12.

Vấn đề rớt sóng khi gọi điện trên iPhone 12

Một sự cố khác có khá nhiều người than phiền là các mẫu iPhone mới nhất của Apple thường xuyên bị rớt sóng khi gọi điện. Một trong những người bị ảnh hưởng là anh Lewis Wallace, tổng biên tập trang tin nổi tiếng về Apple là Cult of Mac. Anh cho biết: "Ít nhất 50% số cuộc gọi thực hiện trên chiếc 12 Pro Max của tôi bị rớt sóng. Lỗi do điện thoại của tôi chăng? Hay do mạng Verizon? Hay do điện thoại của bạn tôi? Ai mà biết. Nhưng nó cũng xảy ra với nhiều người nữa"

Một chủ đề trên mạng xã hội Reddit do một người dùng iPhone 12 Pro khởi xướng cũng thu hút sự chú ý đáng kể khi có khá nhiều lời than phiền về vấn đề rớt sóng khi gọi điện. Người dùng này gặp lỗi suốt một tháng trời, rồi đến một ngày anh bỗng cập nhật tình hình là: "Vấn đề hầu như đã biến mất trên chiếc 12 Pro của tôi, dù tôi chẳng làm gì cả"

Đến thời điểm này, mọi thứ chúng ta biết chỉ là một vài người dùng đang gặp vấn đề về thời lượng pin và tình trạng rớt sóng khi gọi điện thoại. Apple chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan các sự cố này. Điều tốt nhất mà những người dùng iPhone 12 đang phải đối mặt với các vấn đề nêu trên là cài đặt ngay các bản cập nhật iOS 14 ngay khi chúng được tung ra, bởi các bản cập nhật thường sẽ chứa nhiều bản vá lỗi đã phát hiện.

Theo genk.vn