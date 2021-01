Tất cả những tin đồn về iPhone 13: giá bán, tên gọi, thiết kế...

Chỉ vài tháng sau khi Apple cho ra mắt chiếc iPhone 12 thì fan hâm mộ và giới chuyên gia đã bắt đầu bàn luận về thế hệ điện thoại thế hệ tiếp theo của hãng 'táo khuyết'.

Những chiếc điện thoại iPhone 12 mới chỉ lên kệ được vài tháng nhưng sự chú ý của những người yêu công nghệ đã bắt đầu chuyển sang iPhone 13 (hoặc bất kỳ tên gì mà Apple đặt cho chiếc flagship tiếp theo của mình). Theo một số nhà nghiên cứu hàng đầu trong giới công nghệ, hãng 'táo khuyết' có thể sẽ cho ra mắt iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max.

Các tin đồn về dòng điện thoại trong năm 2021 của Apple thậm chí còn xuất hiện trước khi hãng này cho ra mắt chiếc iPhone 12 vào năm 2020. Những hình ảnh rò rỉ, những thông tin bên lề về sản phẩm chắc chắn sẽ còn được lan truyền trong suốt năm nay. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả những tin đồn mới nhất về giá, thiết kế, tên gọi... của iPhone 13 cho đến thời điểm hiện tại.

Một số mẫu điện thoại của Apple

Ngày phát hành

Cho đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về thời điểm ra mắt chiếc iPhone thế hệ tiếp theo. Thông thường, chúng ta có thể dự đoán một cách chính xác ngày ra mắt các sản phẩm của Apple dựa trên các sự kiện của họ. Tuy nhiên, sau khi hãng 'táo khuyết' không ra mắt iPhone 12 trong sự kiện tháng vào tháng 9/2020 do việc sản xuất bị đình trệ vì Covid-19 thì những dự đoán hiện tại chỉ mang tính chất tham khảo.

Năm nay, các chuyên gia dự đoán rằng hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng của Apple đã trở lại bình thường và chúng ta có thể mong đợi chiếc iPhone 13 sẽ được ra mắt trong một sự kiện vào tháng 9. Những thông tin hiện tại được tổng hợp như sau:

- Apple thích tổ chức các sự kiện của họ vào thứ 3 hoặc thứ 4.

- Ngày phát hành iPhone thường là sau 1,5 tuần kể từ khi họ công bố sản phẩm

- Khả năng cao chiếc iPhone của năm 2021 sẽ được phát hành vào thứ 6 của tuần thứ 3 trong tháng 9.

Dựa vào những dữ liệu trên thì có thể Apple sẽ ra mắt chiếc iPhone mới của họ vào ngày 8/9 và ngày mở bán chính thức sẽ là 17/9.

Tên gọi của chiếc iPhone mới

Hiện tại thì chúng ta đang tạm gọi chiếc iPhone sẽ ra mắt trong năm 2021 của Apple là iPhone 13 nhưng đây chưa chắc đã là tên chính thức của dòng sản phẩm này. Tại phương Tây, người ta kiêng kỵ con số 13 bởi họ cho rằng nó không mang lại may mắn. Apple rất có thể sẽ không chống lại được chứng sợ hãi con số 13 và nếu thế thì họ sẽ không đặt tên chiếc điện thoại sẽ ra mắt trong năm 2021 của mình là iPhone 13.

iPhone 12S được dự đoán sẽ là tên gọi cho thế hệ điện thoại tiếp theo của Apple. Việc này giống như vào năm 2014 hãng 'táo khuyết' ra mắt iPhone 6 và đến năm 2015 họ giới thiệu đến công chúng chiếc iPhone 6S. Năm 2017, chiếc iPhone X ra đời và đến năm 2018 thì chiếc iPhone XS xuất hiện. Chiếc iPhone của năm 2021 được dự đoán có thể sẽ có tên iPhone 12S và là bản cải tiến của iPhone 12.

Ngoài ra, cũng có dự đoán khác là Apple sẽ đặt tên cho chiếc điện thoại tiếp theo của mình dựa theo năm ra mắt sản phẩm. Điều này có nghĩa chiếc điện thoại của hãng 'táo khuyết' ra mắt năm nay có thể mang tên iPhone 2021 hoặc iPhone XXI. Cũng có thể Apple sẽ đặt tên cho sản phẩm của mình theo một thứ gì đó vui nhộn, giống như Motorola có chiếc Motorola Citrus chẳng hạn.

Giá iPhone 13 có thể tương đương hoặc thấp hơn iPhone 12

Dòng sản phẩm iPhone 12 của Apple gồm 4 mẫu điện thoại với 4 mức giá khác nhau. Khi ra mắt, chiếc iPhone 12 cơ bản có giá 799 USD, tăng 100 USD so với iPhone 11 của năm 2019, phần lớn do có sự bổ sung 5G. Do mọi dự đoán đến hiện tại đều cho rằng iPhone 13 sẽ không có những nâng cấp kỹ thuật lớn so với sản phẩm tiền nhiệm nên các nhà phân tích dự đoán giá sản phẩm này tương đương với iPhone 12.

Cũng có những suy đoán cho rằng Apple sẽ giảm giá dòng điện thoại ra mắt vào năm 2021 của mình. Nguyên nhân là các đối thủ của họ đã ra mắt những mẫu điện thoại giá cả phải chăng hơn vào năm 2020 như Galaxy S20 FE của Samsung và Pixel 5 của Google. Cả 2 sản phẩm này đều có cùng mức giá với iPhone 12 mini, thấp hơn iPhone 12 khoảng khoảng 100 USD.

Giá bán được công bố của dòng sản phẩm iPhone 12

Thiết kế của iPhone 13 có thể sẽ rất quen thuộc

Chưa có những bức ảnh hay video rò rỉ nào về thiết kế của iPhone 13 cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thiết kế của sản phẩm này sẽ không có sự đột biến quá lớn so với mẫu iPhone 12 tiền nhiệm. Apple cũng sẽ không thực hiện sự thay đổi nào đối với kích thước sản phẩm mới so với mẫu trước đó. Kích thước được đồn đại của iPhone 13 như sau:

- iPhone 13 Mini: 5,4 inch

- iPhone 13: 6,1 inch

- iPhone 13 Pro: 6,1 inch

- iPhone 13 Pro Max: 6,7 inch

iPhone 13 không có tai thỏ và khai tử cổng lightning

Apple đã giới thiệu đến thế giới chiếc điện thoại tai thỏ của mình vào năm 2017 với sự ra đời của iPhone X. Khi các đối thủ đang giải quyết bài toán camera trước bằng việc sử dụng màn hình 'giọt nước' hoặc camera pop-up thì hãng 'táo khuyết' vẫn trung thành với thiết kế tai thỏ trong chiếc điện thoại ra mắt vào năm 2020. Nhiều người cho rằng đến chiếc iPhone 13 thì Apple sẽ bỏ tai thỏ và sử dụng màn hình 'giọt nước'.

Các nhà phân tích cũng cho rằng khi Apple đã cho ra đời sạc MagSafe vào năm 2020 trên chiếc iPhone 12 thì có thể họ sẽ khai tử cổng lightning trên chiếc iPhone 13. Điều này có nghĩa chiếc điện thoại ra mắt vào năm 2021 của hãng 'táo khuyết' có khả năng hoàn toàn không sở hữu cổng kết nối. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng sẽ chỉ có 1 chiếc iPhone duy nhất trong năm 2021 hoàn toàn không có cổng kết nối, có thể đó là mẫu cao cấp nhất: iPhone 13 Pro Max.

Các mẫu điện thoại thuộc dòng sản phẩm iPhone 12

Tốc độ làm tươi màn hình 120Hz cho iPhone 13 Pro và Pro Max

Người ta đã kỳ vọng chiếc iPhone 12 sẽ có tốc độ làm tươi màn hình 120Hz nhưng điều này không xảy ra. Thay vào đó, dòng điện thoại Apple ra mắt năm ngoái chỉ có màn hình 60Hz giống như iPhone 11. Nhưng 2021 có thể sẽ là năm của màn hình 120Hz, cho những trải nghiệm cuộn mượt mà hơn, nhanh hơn nhờ tốc độ làm tươi màn hình cao hơn. Nhiều đối thủ cạnh tranh của Apple đã trang bị màn hình 120Hz trên sản phẩm của họ như OnePlus 8T, Galaxy S20... Do đó, khả năng cao Apple sẽ đi theo hướng này cho dòng điện thoại Pro và Pro Max của mình.

Một kỳ vọng nữa về chiếc iPhone 12 đã không trở thành hiện thực là Apple mang nút Touch ID được yêu thích quay trở lại. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán chiếc iPhone 13 sẽ có nút Touch ID như một cảm biến dưới màn hình.

(Theo Cnet, VnReview)