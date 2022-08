Thị trường smartphone sụt giảm nghiêm trọng

Thị trường smartphone đang chạm đáy, thấp hơn cả trong giai đoạn Covid-19 và được dự báo sẽ phục hồi chậm.

Doanh số điện thoại thông minh tại châu Âu giảm 11% so với cùng kỳ năm trước kể từ thời điểm đầu của đại dịch Covid-19, theo báo cáo mới nhất của Counterpoint. Tình hình kinh tế xấu đi và bất ổn địa chính trị đang diễn ra tiếp tục cản trở sự phục hồi của cả Châu Âu và thế giới sau đại dịch Covid-19, cùng với đó là tình trạng thiếu chip vẫn còn tiếp diễn.

Quý 2/2022, có 40,3 triệu smartphone được xuất xưởng tại châu Âu, thấp nhất trong vòng 5 quý gần đây, thấp hơn cả cùng kỳ năm ngoái - thời điểm cả thế giới đang trong giai đoạn hứng chịu dịch bệnh.

Lượng smartphone xuất xưởng tại châu Âu giảm mạnh kể từ Quý 4/2021. (Nguồn: Counterpoint)

Báo cáo trước đó của hãng nghiên cứu cho thấy thị trường smartphone toàn cầu cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Lượng điện thoại thông minh xuất xưởng toàn trong quý 2/2022 đạt 294,5 triệu chiếc, giảm 9% so với cùng kỳ (323 triệu). Số liệu cho thấy toàn thị trường đi xuống kể từ quý 4 năm ngoái.

Tình trạng smartphone toàn cầu cũng giảm sút không khác gì tại châu Âu. (Nguồn: Counterpoint)

Jan Stryjak, Phó giám đốc Counterpoint Research, nhận xét thị trường châu Âu quý vừa qua có nhiều nguyên nhân “phức tạp” từ góc độ ngành điện thoại đến kinh tế vĩ mô, dẫn đến sự sụt giảm mạnh.

Tại lục địa già, hầu hết các hãng đều đối mặt với doanh số giảm sút so với quý trước hoặc cùng kỳ.

Samsung vẫn là nhà cung cấp số một châu Âu và tăng cả số lượng xuất xưởng và thị phần. Quý thống kê gần nhất, hãng xuất xưởng 13 triệu máy, giảm so với 3 quý gần đây. So với quý 1, thậm chí mức giảm của Samsung lên tới gần 1/3 do việc rút khỏi Nga. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng smartphone của hãng Hàn Quốc tăng chủ yếu do quý 2/2021 doanh số sụt giảm trầm trọng vì đóng cửa các nhà máy ở Việt Nam để phòng dịch - đây là quý thấp nhất của Samsung tại châu Âu cả thập kỷ nay.

Thị phần các hãng tại châu Âu. (Nguồn: Counterpoint)

Đứng thứ hai thị trường châu Âu là Apple. Hãng cũng tăng trưởng cả về lượng hàng và thị phần chủ yếu do sự ra mắt của iPhone SE hỗ trợ 5G. Nhưng số lượng điện thoại Apple đã giảm mạnh theo quý vì lý do tương tự như Samsung.

Quý 2 năm ngoái Xiaomi đạt được mức đỉnh tại châu Âu từ trước đến nay, song lượng smartphone hãng này đã giảm từ đó do nguồn cung bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, Xiaomi đã tận dụng tối đa sự rút lui của Samsung và Apple tại Nga và thu được lợi nhuận đáng kể so với quý trước, đặc biệt là ở Đông Âu.

Nằm trong top 5, Oppo bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về nguồn cung và sản xuất ở Trung Quốc, trong khi Realme tiếp tục đạt thành tích ấn tượng ở châu Âu khi tăng trưởng lô hàng cả năm ở mức hai con số (mặc dù đã chững lại một chút trong những quý gần đây).

Nhận xét về triển vọng của thị trường nửa năm sau, Stryjak cho rằng châu Âu vẫn còn ảm đạm. Nhiều nước đang tiến gần hơn đến suy thoái và căng thẳng chính trị ở nhiều quốc gia ngoài Nga và Ukraine đang gia tăng, chẳng hạn như Pháp, Đức và Anh. Hãng nghiên cứu kỳ vọng thị trường đã chạm đáy và quỹ đạo sẽ sớm đi lên, nhưng sự phục hồi có thể kéo dài và chậm chạp.

Hải Đăng