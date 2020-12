Thử nghiệm kì lạ những chiếc iPhone phải vượt qua trước khi tới tay người dùng

Không phải ngẫu nhiên mà những chiếc iPhone lại có khả năng bảo mật tốt đến vậy.

Tầm quan trọng trong việc bảo đảm tính bảo mật và riêng tư cho người dùng của Apple được thể hiện qua việc hãng này đưa chip và các linh kiện khác của iPhone vượt qua rất nhiều bài thử nghiệm khắc nghiệt để đảm bảo chúng không dễ bị tấn công. Những thử nghiệm này được thử hiện tại một cơ sở bí mật gần trụ sở chính Apple Park của Apple, theo The Independent.

Trong nhiều năm trở lại đây, Apple luôn lấy khả năng bảo mật của iPhone là một điểm mạnh để marketing sản phẩm tới thị trường. (Ảnh: The Verge)

“Mục đích cho việc những con chip được thử nghiệm là để xem liệu chúng có hoạt động thiếu hiệu quả trong những tình huống cực đoan hay không - và nếu có thì để đám bảo chúng chỉ xảy ra trong phòng thí nghiệm chứ trong phải khi điện thoại đang ở trong tay người dùng,” The Independent cho biết. “Bất kì việc hoạt động thiếu chính xác này cũng có thể là một điểm yếu cho thiết bị.

(Ảnh: The Verge)

The Independent nói thêm rằng hiếm có khả năng nào một thiết bị điện thoại bình thường lại phải vượt qua những bài thử nghiệm khắc nghiệt đến thế khi nó phải trải qua việc đi từ nhiệt độ -40 độ C đến 110 độ C. “Thế nhưng nỗi lo ngại là có thật bởi nếu các dòng chip thiếu bảo mật trong những tình huống như vậy thì kẻ xấu có thể tận dụng và các dữ liệu lưu trữ bên trong có thể bị lấy cắp,” The Independent cho biết. Trang này có được thông tin trong một bài phỏng vấn với Craig Federighi, Phó Chủ tịch cao cấp phụ trách mảng kĩ thuật phần mềm của Apple.

