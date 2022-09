Tính năng mới của iPhone 14 đã có từ lâu trên điện thoại Android

Sau khi Apple giới thiệu iPhone 14 series trong sự kiện "Far Out", Dynamic Island trở thành tâm điểm bàn tán. Không thể phủ nhận Apple khéo léo tận dụng phần khuyết từng bị người dùng trên Android phàn nàn. Tuy nhiên, họ không phải là công ty đầu tiên nảy sinh ý tưởng khai thác phần khuyết. Năm 2015, LG V10 giới thiệu cụm camera kép phía trước, ý tưởng về màn hình phụ cũng xuất hiện. Việc trang bị màn hình phụ, luôn hiển thị các thông tin cơ bản (ngày, giờ), bật, tắt những cài đặt cơ bản ngay cả khi màn hình khóa đem đến sự tiện lợi lớn. Thiết kế được đánh giá đột phá và nếu so sánh với Dynamic Island, có thể thấy LG đã đi trước thời đại. Ảnh: Gizmodo.