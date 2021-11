Tính năng mới trên Face ID hứa hẹn hỗ trợ đắc lực cho người bị mắc các tật về mắt

Những người mắc các tật về mắt có thể không còn phải lo về việc khó nhìn màn hình iPhone khi Apple được cho đang nghiên cứu công nghệ điều chỉnh khả năng hiển thị thông qua Face ID.

Apple lần đầu tiên giới thiệu iPhone X với Face ID vào năm 2017. Kể từ khi ra mắt, Face ID đã được tích hợp trên hầu hết các mẫu iPhone của Apple. Chỉ có phiên bản iPhone SE và các phiên bản iPad thông thường không được trang bị công nghệ này.

Đây được coi là một trong những phương pháp xác thực sinh trắc học an toàn và tinh vi nhất trên thế giới. Tất nhiên, nhiều đối thủ cạnh tranh của Apple đã cố gắng "sao chép" công nghệ này hoặc nhái thiết kế giống hệt nhưng cần khẳng định rằng không có công nghệ nào có thể so sánh với Face ID.

Nên nhớ lại rằng, Huawei, LG và Google đã cố gắng giới thiệu các giải pháp thay thế Face ID. Trong khi đó nhiều hãng smartphone khác lại tập trung chủ yếu vào cảm biến vân tay trong màn hình. Nhưng Apple đã và đang hướng mọi nỗ lực của hãng tới công nghệ Face ID.

Trên thực tế, Apple đã và đang thử nghiệm rất nhiều cách để cải tiến Face ID. Giả sử bên cạnh việc cải thiện độ chính xác và tốc độ xác thực, Apple cũng đang nỗ lực giúp cho camera TrueDepth trở nên nhỏ hơn. Thậm chí trong tương lai, Apple muốn đưa cụm camera TrueDepth xuống dưới màn hình OLED.

Thú vị hơn, Văn phòng bằng sáng chế Mỹ (USPTO) mới chia sẻ đơn xin cấp bằng sáng chế của Apple nộp từ hồi tháng 5/2020. Tài liệu có tiêu đề Systems and Methods for Switching Vision Correction Graphical Outputs on a Display of an Electronic Device (Hệ thống và Phương pháp chuyển đổi kết quả đồ họa hiệu chỉnh thị lực trên màn hình thiết bị điện tử). Cái tên không nói lên điều gì thú vị nhưng chắn rằng, hầu hết người dùng sẽ thích tính năng Face ID mới này nếu như Apple đưa nó lên iPhone và iPad.

Ứng dụng công nghệ sắp ra mắt sẽ cho phép iPhone hoặc iPad Pro tự động cung cấp trải nghiệm hiển thị phù hợp với điều kiện mắt của người dùng.

Dưới đây là những ưu điểm của công nghệ này. Mục tiêu đầu tiên là giúp tất cả những người phải đeo kính thuốc có thể điều chỉnh các vấn đề thị lực. Nói cách khác, người dùng iPhone và iPad Pro sẽ không phải suy nghĩ về việc sửa màn hình iPhone sao cho phù hợp với thị lực của họ. Mọi thứ sẽ được tùy chỉnh trên các sản phẩm di động của Apple.

Trong đơn xin cấp bằng sáng chế, công ty nói về những sự thật hiển nhiên liên quan đến công nghệ mới. Ví dụ, Apple nói về một tỷ lệ lớn người cần kính thuốc hoặc kính áp tròng để nhìn rõ.

Một người bị cận thị có thể gặp khó khăn khi nhìn các vật ở khoảng cách xa. Một người bị viễn thị (hyperopia) sẽ không nhìn rõ các vật ở gần. Ngoài ra còn có các vấn đề thị lực khác phức tạp hơn. Điều này có nghĩa rằng việc sử dụng smartphone đôi khi sẽ phải phụ thuộc vào nhiều thứ. Giả sử, mọi người sẽ cần phải tháo hoặc đeo kính để sử dụng iPhone tùy thuộc thị lực của họ.

Hóa ra Apple đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu. Giờ đây Apple đã có trong tay phát minh và công nghệ mới, hứa hẹn có thể giải quyết tình trạng phụ thuộc của những người mắc bệnh về mắt.

Nói cách khác, những người có vấn đề về thị lực có thể tiếp tục đeo hoặc không đeo kính mà không cần lo lắng về việc họ có thể nhìn rõ màn hình điện thoại hay không.

Khi công nghệ này trở thành hiện thực, iPhone sẽ thực hiện mọi điều chỉnh cho họ. Ngoài ra, tính năng Face ID mới cũng sẽ thông báo để bạn biết rằng, bạn có thể đã quên đeo kính. Thao tác này sẽ buộc iPhone phải tự động điều chỉnh để bạn có thể nhìn rõ hơn.

(Theo Pháp luật và Bạn đọc, Gizchina)