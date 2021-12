‘Vì sao tôi bỏ iPhone 12, dùng Pixel 6?

Bài viết ghi lại những trải nghiệm của một người dùng Pixel 6 sau thời gian dài sử dụng iPhone.

Google Pixel 6. (Ảnh: ZDN)

Ed Bott, biên tập viên của chuyên trang công nghệ ZDNet đã có bài viết chia sẻ những trải nghiệm anh nhận được sau khi chuyển từ iPhone 12 sang Pixel 6 và dùng nó làm điện thoại chính. Bott đưa ra 5 lý do giải thích cho quyết định của mình.

USB Type C

Cho tới thời điểm này, Apple vẫn sử dụng công nghệ kết nối Lightning, ngay cả khi nó đã ra mắt gần 10 năm, bất chấp đề nghị dùng cổng sạc Type C từ Ủy ban Châu Âu (EC). Phần lớn các sản phẩm mới năm nay của hãng như iPad, MacBook, MagSafe… đều đã chuyển sang cổng Type C.

Đây là một điều gây khó chịu với nhiều người dùng khi phải mang bên mình 2 chuẩn đầu sạc mỗi khi ra ngoài.

Pixel 6 sử dụng cổng Type C, có thể đồng bộ tốt với mọi thiết bị dùng cổng sạc Type C khác của Apple. Chưa kể, kết nối qua cổng Type C sẽ mang lại tốc độ sạc, truyền dữ liệu vượt trội hơn so với cổng Lightning.

Camera tuyệt vời cùng công cụ chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ

So với Pixel 6 Pro, Pixel 6 không được trang bị ống kính tiềm vọng, tuy nhiên, không vì thế mà trải nghiệm chụp hình trên Pixel 6 bị hạn chế. Pixel 6 có thể cho ra những tấm ảnh chi tiết, sắc nét ngay cả trong trường hợp thiếu sáng nhờ vào thuật toán từ Google.

Ngoài ra, Pixel 6 còn có phần mềm chỉnh sửa ảnh vô cùng mạnh mẽ mang tên Pixel Photos với tính năng Magic Eraser giúp xóa bỏ vật thể thừa ra khỏi ảnh. Các vật thể bị xóa được đánh giá là rất tự nhiên với tốc độ xử lý nhanh chóng.

Tự do tối ưu hóa trải nghiệm

Pixel 6 cho phép người dùng làm mọi điều họ muốn như ghim phím tắt cho trang chủ, cá nhân hóa giao diện của máy, điều mà iPhone không có.

Trên phiên bản Android 12, Google đã nhấn mạnh ngôn ngữ thiết kế “Material You”, với mục đích giúp người dùng có thể tùy biến mọi yếu tố như tiện ích (widget), bóng thông báo, hoạt ảnh, biểu tượng…

Hỗ trợ cập nhật lâu dài

Đây dường như là một điều xa xỉ trong thế giới điện thoại Android. Đối với Apple, khả năng cập nhật lâu dài mang lại giá trị sử dụng cao cho các thiết bị. Tuy nhiên, các bản cập nhật lớn của Apple cũng không mang lại quá nhiều sự khác biệt, chưa kể tình trạng khóa sign, ngăn không cho người dùng trở lại phiên bản iOS trước đó.

Pixel 6 được Google đảm bảo cập nhật cho đến ít nhất tới tháng 10/2024 (3 năm kể từ khi máy xuất xưởng). Đối với người dùng Android, mỗi bản cập nhật lớn đều đem lại nhiều tính năng mới, nâng tầm trải nghiệm của người dùng.

Giá phải chăng

Pixel 6 là một chiếc máy tuyệt vời cùng với mức giá vô cùng tốt, phiên bản 256GB dung lượng có giá 699 USD (gần 16 triệu đồng), rẻ hơn 200 USD so với iPhone 13 với cùng cấu hình.

Thái Hoàng(Theo ZDNet)