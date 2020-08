Xiaomi tăng trưởng tốt toàn cầu nhưng rời top 5 tại Việt Nam

Tăng trưởng tốt ở thị trường nước ngoài nhưng Xiaomi rời khỏi top 5 tại Việt Nam do bị cạnh tranh khốc liệt.

Bất chấp dự báo ảm đạm của giới phân tích, Xiaomi vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm vượt hơn cùng kỳ. Công ty gặt hái thành công nhất định ở thị trường nước ngoài dù không còn trong top 5 tại Việt Nam.

Người mẫu đang cầm điện thoại Xiaomi khi hãng này giới thiệu một cửa hàng Mi Store tại TP.HCM. (Ảnh: Hải Đăng)

Theo báo cáo tài chính do công ty công bố, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 103,24 tỷ NDT (khoảng 348 ngàn tỷ đồng), tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp xấp xỉ 15,26 tỷ NDT (hơn 51 ngàn tỷ), tăng 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận đạt xấp xỉ 6,65 tỷ NDT (hơn 22 ngàn tỷ), tăng 29,3% so với cùng kỳ 2019.

Như nhiều công ty Trung Quốc khác, thị trường trọng điểm của Xiaomi nằm trong nước. Mặc dù vậy, gần nửa doanh thu của công ty đến từ nước ngoài. Nửa đầu 2020 công ty đạt doanh thu 48,861 tỷ NDT (gần 164 ngàn tỷ đồng) ở thị trường quốc tế, chiếm khoảng 47% tổng doanh thu. Điều này cho thấy Xiaomi đang tiến gần tới vị trí một công ty toàn cầu.

Theo Canalys, quý 2/2020, Xiaomi lọt top 5 hãng điện thoại thông minh có thị phần lớn nhất ở 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, top 3 tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mặc dù vậy, cũng theo báo cáo của Canalys, quý 2 năm nay Xiaomi rớt khỏi vị trí top 5 hãng smartphone lớn tại Việt Nam. Một nguồn tin nói với ICTnews rằng, lượng máy sell-in của Xiaomi tại Việt Nam không đổi so với cùng kỳ, tuy nhiên các hãng đối thủ trong top 5 sell-in nhiều hơn nên đã đẩy Xiaomi khỏi danh sách.

Thống kê sell-in của Canalys dựa vào hàng hoá một hãng nhập vào thị trường, số lượng máy bán từ hãng tới nhà bán lẻ và một số nguồn khác. Trong khi đó, thống kê của GfK thường được sử dụng nhiều hơn do thống kê số máy bán đến tay người dùng, phản ánh tương đối chính xác vị trí của một hãng trên thị trường.

Trong top 5 thương hiệu smartphone tại Việt Nam vào quý 2 theo Canalys, ngoài Samsung và Oppo chiếm giữ vị trí số 1 và số 2 nhiều năm nay, có sự xuất hiện của Realme và Vivo - đều là những hãng vươn lên khá nhanh một năm gần đây. Đáng chú ý còn có Vsmart lọt vào top 5 chỉ sau 2 năm ra mắt, nhờ nhóm điện thoại giá rẻ dưới 3 triệu đồng.

Realme, Vivo, Vsmart đều là những tên tuổi khá mới nhưng rất năng động, cạnh tranh vị trí trong top 5 của hai hãng lâu đời hơn như Xiaomi, Apple.

Thống kê của Canalys cho thấy Xiaomi tăng trưởng mạnh ở khu vực châu Âu. Các lô hàng điện thoại thông minh của Xiaomi tại châu Âu trong quý 2/2020 tăng 64,9% so với cùng kỳ, chiếm 16,8% thị phần, lần đầu tiên ghi tên Xiaomi vào top 3 trên thị trường cạnh tranh này. Cũng trong quý này, Xiaomi đứng thứ 4 trên toàn cầu về lượng điện thoại thông minh xuất xưởng, chiếm 10,1% thị phần.

Trong cơ cấu doanh thu của Xiaomi nửa đầu năm 2020, smartphone chiếm 61,952 tỷ NDT (208 ngàn tỷ, 60%), thiết bị IoT đạt 28,237 tỷ NDT (95 ngàn tỷ, 27%). Doanh thu từ mảng dịch vụ Internet 11,808 tỷ NDT (40 ngàn tỷ, 11%).

Hải Đăng