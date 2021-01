Điểm danh các công nghệ diệt khuẩn trên tủ lạnh hiệu quả nhất hiện nay

Vừa qua, tại Lễ trao giải Sản phẩm công nghệ xuất sắc nhất - Tech Award 2020, bạn đọc và các chuyên gia công nghệ Vnexpress đã bình chọn Panasonic là tủ lạnh có công nghệ diệt khuẩn hiệu quả nhất.

Hãy cùng chúng tôi điểm danh những công nghệ diệt khuẩn đã giúp Panasonic dành được danh hiệu này.

NanoeX –được trang bị trên dòng tủ lạnh 6 cánh – chủ động diệt 99,99% vi khuẩn và giảm tới 2,8 lần dư lượng thuốc trừ sâu (sau khi rửa)

Trong danh mục sản phẩm tủ lạnh của người khổng lồ xứ anh đào, dòng tủ lạnh 6 cánh, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật được xếp ở phân khúc cao cấp, dành cho những người sành công nghệ và yêu thích những thiết bị “sang, xịn, mịn” vì giá thành của mỗi chiếc tủ lạnh này dao động từ 50 đến hơn 100 triệu.

Song những giá trị chiếc tủ lạnh này mang lại thực sự là “đáng đồng tiền bát gạo”,một trong số đó là khả năng diệt khuẩn chủ động vượt trội nhờ công nghệ độc quyền Nanoe X. Là công nghệ kháng khuẩn khử mùi quen thuộc trên các dòng máy điều hòa của Panasonic, Nanoe X được ứng dụng trên tủ lạnh từ năm 2018 và tạo nên chuẩn mực mới về khả năng diệt khuẩn trong việc lưu trữ và bảo quản thực phẩm.

Cụ thể, Nanoe-X là các hạt ion cỡ nano, sinh ra từ độ ẩm trong không khí, chứa đến 4,8 nghìn tỷ phân tử gốc (-OH). Các hạt ion này được phát tán đến mọi ngóc ngách bên trong tủ lạnh theo luồng không khí, tiếp cận vi khuẩn, virus có trong không khí bên trong tủ, lấy đi Hydro(H) sẵn có của vi khuẩn để thay đổi cấu trúc protein vi khuẩn, tạo thành những phân tử nước mới, từ đó vô hiệu hóa, ngưng quá trình sinh sôi, phát triển của vi khuẩn và vi rút ngay trong không khí.

Nhờ đó, công nghệ Nanoe-X có khả năng chủ động diệt đến 99,99% vi khuẩn, nấm mốc và các mùi khó chịu trong tủ lạnh, giúp không khí lưu thông trong tủ luôn sạch sẽ, không bị lẫn mùi.

Đặc biệt, Nanoe-X có khả năng làm yếu các liên kết trong thuốc trừ sâu trên bề mặt trái cây và rau quả, khiến thuốc trừ sâu dễ dàng bị rửa sạch bằng nước, giúp giảm dư lượng thuốc trừ sâu trên rau củ quả tới 2,8 lần.

Những chiếc tủ lạnh 6 cánh nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản khiến chị em “ngất ngây” với khả năng giảm 2,8 lần dư lượng thuốc trừ sâu.

Blue Ag+ - trang bị trên dòng tủ lạnh 2 cánh và 3 cánh - khử và diệt đến 99,99% vi khuẩn nhờ công nghệ ánh sáng xanh kết hợp tinh thể bạc

Một công nghệ diệt khuẩn nổi bật khác của Panasonic là Blue Ag+ trên dòng tủ lạnh 2 và 3 cánh. Công nghệ Blue Ag+sử dụng ánh sáng xanh để kích hoạt tinh thể bạc Ag+ để tạo ra các gốc (-OH) tự do. Các gốc (-OH) này kết hợp với gốc hydro có trong vi khuẩn và chuyển hóa thành nước, từ đó tiêu diệt vi khuẩn.

Công nghệ này được ứng dụng riêng cho ngăn đông mềm chuẩn -3 độ C giúp đạt hai hiệu quả cùng lúc. Đó là lưu trữ thực phẩm tươi ngon, trọn vị trong 7 ngày liền, nấu ngay không cần rã đông và diệt đến 99,99% vi khuẩn trên bề mặt thực phẩm để đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm cho người dùng.

Ứng dụng trên ngăn đông mềm diệt khuẩn chuẩn -3 độ, Blue Ag+ giúp diệt 99.99% vi khuẩn, giữ thực phẩm tươi ngon trong 7 ngày liền, giúp nấu ngay không cần rã đông.

Ag Clean – công nghệ kháng khuẩn khử mùi - ứng dụng trên các loại tủ lạnh

Chuyên gia diệt khuẩn ở phân khúc phổ thông hơn của Panasonic phải kể đến những chiếc tủ lạnh 2 cánh được ứng dụng công nghệ Ag Clean. Theo đó, các ion bạc (Ag+) của Ag Clean sẽ chống lại vi khuẩn để tủ lạnh được sạch khuẩn, giúp khí lưu thông điều hòa và trong sạch hơn khi qua bộ lọc bạc.

Kể cả những dòng phổ thông 2 cánh cũng được Panasonic trang bị công nghệ kháng khuẩn.

Các nghiên cứu cũng cho thấy ion bạc có khả năng tuyệt vời trong việc vô hiệu hóa quá trình hô hấp của tế bào vi khuẩn, hạn chế và kiềm hãm sự phát sinh các vi khuẩn mới từ thực phẩm và chống lại sự lây lan mùi bên trong tủ lạnh. Nhờ đó, bảo quản thực phẩm tươi ngon, trọn vị hơn cũng như đảm bảo sức khỏe của người dùng hơn.

Lấy nước ngoài kháng khuẩn, khử mùi hiệu quả

Nhiều dòng sản phẩm tủ lạnh hiện nay được trang bị tính năng lấy nước ngoài, giúp người dùng có ngay những ly nước mát lành mà không cần phải mở tủ lạnh. Tiện ích là thế tuy nhiên nước dễ bị ám mùi thực phẩm, điều này gây khó chịu khi sử dụng.

Thấu hiểu những vấn đề khách hàng đang gặp phải, Panasonic đã ứng dụng công nghệ kháng khuẩn, khử mùi trên các dòng tủ lạnh lấy nước ngoài. Không đơn thuần chỉ là những khay cấp nước mát uống liền như thông thường, Panasonic đã trang bị một bình chứa được làm từ vật liệu kháng khuẩn đặc biệt, không chứa chất gây ung thư BPA và khử mùi hiệu quả bằng công nghệ lọc carbon, cũng như vô cùng tiện lợi với thiết kế bình chứa nước lớn nhất phân khúc (3 lít).

Khay lấy nước ngoài của Panasonic có bình chứa nước làm từ vật liệu kháng khuẩn, đặc biệt là đi kèm bộ lọc carbon để nước uống tinh khiết hơn.

