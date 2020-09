Điện thoại Huawei tăng giá mạnh tại Trung Quốc

Người dùng Trung Quốc đổ xô mua smartphone Huawei dùng chip Kirin do lo ngại lệnh cấm của Mỹ sẽ khiến sản xuất điện thoại cao cấp bị gián đoạn.

Theo các chủ cửa hàng điện thoại tại Huaqiangbei, khu chợ điện tử lớn nhất thế giới đặt tại thành phố Thâm Quyến, giá smartphone Huawei đã qua sử dụng và mới tăng bền vững trong tháng qua, trung bình từ 400 đến 500 NDT (1,3 đến 1,7 triệu đồng).

Một người cho biết mẫu điện thoại cao cấp Mate 30 Porsche Design được bán với giá 14.000 NDT, tăng từ 10.000 NDT hồi tháng 1. Máy bán trên chợ điện tử Taobao cũng có giá như vậy.

Một chủ cửa hàng chia sẻ khách hàng ngày càng lo lắng vì nguồn cung linh kiện cho sản phẩm mới. “Điện thoại Huawei đắt lên là do cung cầu. Nếu mọi người yêu thích thương hiệu nào đó, họ sẽ chi nhiều hơn. Ai mà biết được các con chip trong tương lai có tốt không”, người này nói.

Năm 2019, Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen thương mại, cấm hầu hết doanh nghiệp trong nước làm ăn với công ty với lý do an ninh quốc gia. Tháng trước, Mỹ tiếp tục siết chặt lệnh cấm, ngăn cản Huawei tiếp cận nguồn chip sẵn có. Do đó, nhiều đối tác phải tạm dừng bán chip cho Huawei vì chưa xin được giấy phép đặc biệt.

Mới đây, Giám đốc bộ phận tiêu dùng Huawei Richard Yu thừa nhận công ty có thể phải ngừng sản xuất chip Kirn từ ngày 15/9 do lệnh cấm của Mỹ. Chip Kirin do HiSilicon, công ty con của Huawei, phát triển. HiSilicon lại phụ thuộc vào phần mềm của các đối tác Mỹ như Cadence Design Systems, Synopsys để thiết kế chip rồi giao cho TSMC sản xuất. TSMC cũng dùng thiết bị của Mỹ.

Theo các nhà bán buôn, tháng vừa qua họ vô cùng bận rộn vì nhu cầu mua sẵm trực tuyến tăng mạnh. Giá của smartphone Huawei cao cấp tăng theo giờ. Họ cũng không chắc chắn nhà phân phối còn lại bao nhiêu hàng. Huawei không tiết lộ thông tin hàng tồn kho.

Nhà phân tích Will Wong của hãng tư vấn IDC dự đoán lượng chip dự trữ của Huawei đủ trang trải cho nửa đầu năm sau. Tuần trước, Huawei công bố kế hoạch giới thiệu smartphone chạy hệ điều hành Harmony từ năm sau vì không được dùng Android. Chuyên gia Mo Jia của hãng nghiên cứu Canalys nhận xét Harmony chỉ là một sáng kiến mang tính biểu tượng nếu Huawei không còn được cung ứng chip để sản xuất điện thoại cao cấp.

Du Lam (Theo Reuters)