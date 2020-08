Doanh số Galaxy Note20 có thể thấp hơn Note10

Giới phân tích nhận định doanh số Galaxy Note20 có thể thấp hơn thiết bị tiền nhiệm do ảnh hưởng của Covid-19 và cạnh tranh trên phân khúc cao cấp.

Samsung vừa giới thiệu flagship mới nhất trong sự kiện trực tuyến ngày 5/8. Galaxy Note20 bao gồm 2 phiên bản, Note20 bản thường dùng màn hình phẳng 6.7 inch và Note20 Ultra màn hình cong 6.9 inch. Máy phát hành chính thức ngày 21/8 với giá khởi điểm gần 24 triệu đồng, thấp hơn Note10 ra mắt năm 2019.

Bất chấp tính năng được cải tiến và mức giá tương đối cạnh tranh, các chuyên gia nhận định doanh số dòng Note20 có thể đạt khoảng 8 triệu máy năm nay, thấp hơn 1 triệu máy so với Note10 trong cùng kỳ. Ko Eui Young, nhà phân tích của hãng đầu tư Hi Investment & Securities, cho rằng khủng hoảng Covid-19 khiến nhu cầu bất ổn và kích thích doanh số smartphone tầm thấp đến tầm trung. Ngoài ra, do iPhone 12 5G chuẩn bị xuất hiện, sẽ có cạnh tranh khốc liệt trên thị trường cao cấp.

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, trong quý I/2020, Apple chiếm 57% phân khúc smartphone cao cấp (giá bán buôn trên 400 USD), vượt xa Samsung (19%). Táo khuyết thường bán iPhone vào cuối tháng 9 nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh, iPhone 12 sẽ lên kệ muộn hơn mọi năm vài tuần.

Samsung cũng phải cạnh tranh với Huawei, dự kiến tung ra flagship Mate 40 vào tháng 10. Hãng điện thoại Trung Quốc gần đây qua mặt Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong quý II/2020, theo IDC và Canalys.

Các chuyên gia còn chỉ ra Samsung có thể phải đối mặt với tình trạng “gà nhà đá nhau” khi Galaxy Z Fold 2 phát hành vào tháng 9. Theo Cho Chul Hee, nhà phân tích của Korea Investment & Securities, vị trí trên thị trường của dòng Note trở nên không rõ ràng do sự xuất hiện của smartphone màn hình gập. Note đã từ bỏ vị thế siêu cấp cho smartphone gập.

Samsung không công bố cấu hình chi tiết của Galaxy Z Fold 2, thiết bị kế nhiệm Galaxy Fold, tại sự kiện. Có tin đồn Galaxy Z Fold 2 trang bị bút giống S Pen của Note20.

Bất chấp dự đoán có phần ảm đạm đối với dòng Note20, giới phân tích vẫn lạc quan Samsung có thể phục hồi doanh số di động nói chung. Lee Chang Min, nhà phân tích của KB Securities, tin rằng lượng smartphone xuất xưởng của Samsung sẽ đạt 150 triệu máy trong nửa sau năm 2020, tăng 31% từ 110 triệu máy của 6 tháng đầu năm. Công ty Hàn Quốc hưởng lợi từ lệnh cấm vận của Mỹ lên Huawei và làn sóng “bài Trung” tại Ấn Độ.

Du Lam (Theo Yonhap)