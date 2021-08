Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 đang trở nên đại chúng hơn

Những smartphone gập mới của Samsung có giá tốt hơn và dùng vật liệu tốt hơn, để có độ bền cao hơn.

Galaxy Z Fold3 (trái) và Galaxy Z Flip3. (Ảnh: Tom's Guide)

Samsung vừa giới thiệu thế hệ smartphone gập mới, Galaxy Z Fold3 và Galaxy Z Flip3. Chúng có giá tốt hơn, kháng nước, vật liệu bền hơn. Các cập nhật mới trên hai thiết bị như muốn trấn an người dùng rằng, chúng không mong manh như vẻ bề ngoài.

Z Fold 3 lần đầu được hỗ trợ bút S Pen, giá từ 1.800 USD, trong khi Z Flip3 giá từ 999 USD. Samsung muốn giải quyết những vấn đề trong các phiên bản tiền nhiệm, từ lo lắng màn hình dễ vỡ hay chỉ có người giàu mới chịu được mức giá đắt đỏ. Công ty Hàn Quốc hi vọng những thay đổi sẽ giúp thiết bị hấp dẫn hơn và cuối cùng chiếm thị phần lớn trên thị trường smartphone nói chung.

Theo Phó Chủ tịch quản lý Sản phẩm di động Samsung Electronics Mỹ Drew Blackard, với mức giá này, Samsung thực sự cho rằng, có thể đưa dòng Z trở nên đại chúng hơn.

Samsung và các nhà sản xuất khác đặt cược tương lai di động vào thiết bị gập. Công ty bắt đầu đưa thiết kế gập vào flagship từ năm 2019, nhưng chưa thể “cất cánh”. Những lỗi chí mạng trong màn hình Galaxy Fold thế hệ đầu làm dấy lên nghi ngờ về độ bền của thiết bị khi sử dụng hàng ngày. Mức giá cao ngất, lên tới 2.000 USD với Z Fold2, hướng đến số ít người dùng thay vì người mua phổ thông. Chính độ bền và giá bán là hai rào cản lớn nhất ngăn mọi người mua smartphone gập, đặc biệt trong dịch Covid-19. Samsung mong muốn Z Fold3 và Z Flip3 sẽ thay đổi điều đó.

Năm 2020, năm đầu tiên Samsung bán cả Z Fold và Z Flip, Samsung bán được khoảng 2 triệu máy gộp lại, chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với 1,29 tỷ thiết bị tiêu thụ trong năm, theo Strategy Analytics. Năm nay, Samsung có thể bán được 5,2 triệu smartphone gập.

Với Z Fold3 và Z Flip3, Samsung trang bị vật liệu bền hơn ở bản lề và thân máy, bao gồm lớp phim bảo vệ màn hình chắc chắn hơn, bổ sung chống nước (nhưng không chống bụi). Z Fold3 tương thích với hai bút cảm ứng S Pen. Dù vậy, theo nhà phân tích Ken Hyers của Strategy Analytics, nhiều người vẫn sẽ lo lắng. Để người dùng thoải mái hơn với điện thoại gập, vẫn cần thêm thời gian.

Cùng với tăng độ bền, Samsung cũng giảm giá thiết bị mới. Chẳng hạn, Z Flip3 giá từ 999 USD cho bản 128GB, rẻ hơn 380 USD so với thế hệ đầu và 450 USD so với Z Flip 5G. Mức giá này ngang hàng với các flagship khác như iPhone 12 Pro và Galaxy S21 Plus. Trong khi đó, Z Fold3 giá bán lẻ từ 1.800 USD cho bản 256GB, rẻ hơn 200 USD so với giá ban đầu của Z Fold2.

Du Lam (Theo Cnet)

