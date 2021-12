Hé lộ thông tin về 3 con chip ‘cực mạnh’ của Apple

Theo tin đồn, Apple sẽ ra mắt chip M2 vào năm sau, còn M2 Pro và Max dự kiến trong năm 2023.

Dòng chip M của Apple đang có 3 phiên bản. M1 sử dụng trên một số máy Mac và iPad Pro, có 16 tỷ bóng bán dẫn. M1 Pro có 33,7 tỷ bóng bán dẫn và con số này trên M1 Max là 57 tỷ. Cả ba phiên bản đều do TSMC sản xuất trên tiến trình 5nm.

Theo Commerce Times, chip M2, tên mã “Stateen” dự kiến sản xuất trên tiến trình 4nm của TSMC và ra mắt nửa cuối năm 2022. Với việc phát hành M2, Apple có kế hoạch bắt đầu chu kỳ phát triển kéo dài 18 tháng đối với chip dòng M, điều này có nghĩa M2 Pro và M2 Max, tên mã “Rhodes”, sẽ xuất hiện vào năm 2023. Chúng chắc chắn chứa số lượng bóng bán dẫn khổng lồ và sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC.

Có nhiều tin đồn về việc sau năm 2022, Apple sẽ tách các máy tính cá nhân Mac thành 6 dòng sản phẩm chính dựa trên bộ vi xử lý.

Cụ thể, máy tính xách tay sẽ phân cấp thành MacBook sử dụng M2 và MacBook Pro sử dụng M2 Pro/Max. Các sản phẩm "tất cả trong một "(all in one) được chia thành iMac sử dụng chip M2, còn iMac Pro sử dụng 2 phiên bản chip cao cấp hơn. Dòng máy tính để bàn cũng được phân thành Mac mini và Mac Pro dựa trên M2 và M2 Pro/Max.

Ngoài ra, Apple có kế hoạch tự sản xuất chip 5G sử dụng trên iPhone 15 ra mắt năm 2023. Hiện tại, “táo khuyết” đang sử dụng các chip 5G do Qualcomm sản xuất, theo lộ trình thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn cung của Intel.

Apple và Qualcomm từng có dính líu nhiều vụ việc pháp lý với nhau. Cuối cùng, Apple đã nhượng bộ và bắt tay với hãng sản xuất chip bằng một hợp đồng lớn để đảm bảo có các lô hàng chip Snapdragon 5G sau này. Theo Washington Post, 2 năm trước khi dàn xếp, Apple công khai chế giễu chất lượng chip Snapdragon, nhưng đằng sau thì hết lời khen ngợi.

Chẳng hạn, trước mặt cơ quan chức năng, thẩm phán và nhà lập pháp, Apple gọi chip của Qualcomm là “vô giá trị” trong khi ở hậu trường lại tỏ ra háo hức với sản phẩm của đối phương. Apple cũng không hài lòng về việc Qualcomm yêu cầu các đối tác phải ký giấy phép trước khi đặt hàng, hay đòi tiền bản quyền theo % giá bán lẻ điện thoại, bất chấp việc tất cả các chi tiết mang nhãn Qualcomm trên điện thoại đó chỉ được định giá vài xu hoặc vài USD.

