Hiểu đúng về công nghệ đông mềm “chuẩn”

Mới đây, Panasonic đã thổi một làn gió mới cho thị trường tủ lạnh truyền thống với công nghệ đông mềm, giúp thực phẩm đạt trạng thái đông mềm chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, nhanh gấp 4 lần tốc độ thông thường.

Đông mềm là gì?

Thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt gà, thịt bò… được các gia đình mua chủ yếu từ chợ. Khi mua về nhà, những thực phẩm này thường đã trải qua quá trình để trong không khí ngoài trời cả ngày hoặc nửa ngày, vi khuẩn và oxy hóa đã bắt đầu xâm nhập vào tế bào. Sau khi để trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm, miếng thịt sẽ có dấu hiệu hỏng và bắt đầu có mùi. Một số tủ lạnh có ngăn -1 độ C thì có thể giữ thịt lâu hơn nhưng cũng chỉ sau hai tới ba ngày thịt sẽ có dấu hiệu chảy nước và màu sắc kém tươi, ảnh hưởng đến hương vị và an toàn thực phẩm của cả gia đình.

Nhiệt độ giữ mát -1 độ C và đông mềm -3 độ C tạo ra tác động khác nhau với chất lượng thực phẩm

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do vi khuẩn vẫn tiếp tục tấn công thực phẩm kể cả sau khi được bảo quản trong tủ lạnh. Song đây không còn là nỗi lo với các gia đình khi hãng Panasonic đã nghiên cứu trên nhiều mức nhiệt và tìm được nhiệt độ đông mềm tối ưu nhất cho thực phẩm là -3 độ C để hạn chế tối đa sự xâm nhập và phát triển của vi khuẩn. Ở mức nhiệt lý tưởng là -3 độ C, thực phẩm được bao phủ bởi một lớp băng mỏng, đóng vai trò như một lớp “áo giáp bảo vệ” thực phẩm khỏi sự oxy hóa và vi khuẩn, điều mà các mức nhiệt độ cao hơn như -1 độ C hay 0 độ C không thể làm được. Nhờ đó, thịt không bị mất màu đỏ, không có mùi và không rỉ nước lên tới 7 ngày lưu trữ. Kết quả thử nghiệm nội bộ của hãng đều khẳng định sự ưu việt của công nghệ đông mềm ở -3 độ C so với các mức nhiệt độ khác.

Để giữ nhiệt độ đông mềm luôn đảm bảo ở mức -3 độ C, hãng còn lắp thêm hệ thống cảm biến nhiệt độ cho riêng ngăn đông mềm, kèm theo đó là ngăn đồng mềm được thiết kế kín hơn để giữ nhiệt độ luôn ổn định.

Lợi ích của đông mềm

Với một chiếc tủ lạnh được trang bị công nghệ đông mềm “chuẩn”, người dùng sẽ được hưởng vô cùng nhiều lợi ích. Ví như thực phẩm giữ trọn vị tươi ngon trong 7 ngày liền, đặc biệt thực phẩm như thịt cá vẫn giữ được nguyên dưỡng chất. Ngoài ra, nhờ việc bảo vệ cấu trúc tế bào bên trong nên hoa quả và rau củ trữ ở ngăn đồng mềm -3 độ C cũng tươi lâu hơn, đậm vị và ngon hơn.

Vì sao -3 độ C được coi là nhiệt độ đông mềm “chuẩn”

Một lợi ích không thể bỏ qua khác của công nghệ đông mềm là tiết kiệm thời gian nấu nướng, rút ngắn thời gian chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình. Cuộc sống bận rộn nên nhiều gia đình có thói quen trữ thực phẩm cho cả tuần. Tuy nhiên, nếu trữ bằng ngăn đông lạnh thông thường, người nội trợ phải mất thời gian rã đông trước khi nấu, chưa kể đến việc rã đông này cũng làm thực phẩm giảm đáng kể chất dinh dưỡng. Nhưng với công nghệ đông mềm, người dùng có thể nấu ngay không cần rã đông, thực phẩm dễ dàng cắt, thái theo yêu cầu chế biến của món ăn.

Đông mềm diệt khuẩn 99,99% - Duy nhất từ Panasonic

Nhà sản xuất đến từ Nhật Bản Panasonic cực kỳ tinh tế khi nắm bắt nhu cầu sống sạch của người tiêu dùng hiện nay nên đã tích hợp thêm công nghệ diệt khuẩn BlueAg+ vào ngăn đông mềm, giúp diệt 99,99% vi khuẩn và khử mùi hiệu quả. Cụ thể, BlueAg+ với ánh sáng xanh cường độ cao kết hợp với phân tử bạc Ag tạo ra các gốc OH. Khi tiếp xúc với vi khuẩn, những gốc OH này sẽ lấy đi hydro ở vi khuẩn, từ đó tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả.

Dòng tủ lạnh bảo vệ sức khỏe mới ra mắt từ năm 2019 đã được trang bị công nghệ đông mềm siêu tốc kháng khuẩn của Panasonic, hứa hẹn mang lại một trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng.

Nếu bạn băn khoăn không biết làm thế nào để phân biệt tủ lạnh Panasonic có trang bị công nghệ đông mềm siêu tốc diệt khuẩn, cách đơn giản nhất là dựa vào kí hiệu PrimeFresh+ và BlueAg+ ở ngay bên ngoài tủ lạnh. Khi cắm điện sẽ có đèn ánh sáng xanh bên trong tủ lạnh.

Những chiếc tủ lạnh đông mềm kháng khuẩn siêu tốc như thế này là một lựa chọn rất đáng để cân nhắc cho các gia đình đang có nhu cầu “lên đời” tủ lạnh. Sản phẩm hiện có tại các siêu thị điện máy trên toàn quốc.

Phương Dung