Món quà công nghệ thiết thực trong dịp Tết Tân Sửu

Một chiếc TV màn hình lớn để cả gia đình cùng xem các chương trình truyền hình chắc chắn sẽ là một món quà ấn tượng và ý nghĩa trong dịp Tết Tân Sửu.

Anh Đăng Khoa, nhân viên văn phòng, ngụ tại Bình Dương chia sẻ: “Năm nay mình quyết định chọn quà Tết tặng ba mẹ là một chiếc TV. Chị em mình đi làm xa từ nhiều năm nay, ở nhà chỉ có ba mẹ bầu bạn cùng chiếc TV, nên Tết này mình muốn chọn loại thật tốt để ba mẹ ăn Tết lớn”.

Với nhiều gia đình Việt, chiếc TV không còn đơn thuần chỉ là một thiết bị giải trí. Nhiều thế hệ gia đình Việt luôn giữ thói quen vừa ăn cơm vừa xem TV với những bộ phim truyền hình nổi tiếng. Còn với những gia đình neo người, chiếc TV còn như người bầu bạn cho không khí thêm ấm cúng. Đặc biệt, khoảnh khắc xem chương trình Táo Quân, bắn pháo hoa giao thừa trên TV đã trở thành “nghi thức” không thể thiếu với nhiều nhà. Bởi vậy, một món quà Tết có ý nghĩa nhất dành cho gia đình chắc không gì thích hợp hơn một chiếc TV.

Món quà Tết gì ý nghĩa cho cả nhà.

Nhắc đến quà Tết cho gia đình, chắc chắn không thể bỏ qua chiếc TV cao cấp Samsung QLED 8K 2020 có thể nâng cấp hình ảnh với trí tuệ nhân tạo AI, sử dụng công nghệ chấm lượng tử, với hơn 30 triệu điểm ảnh, khả năng hiển thị nền đen sâu, tái hiện 100% dung tích màu tự nhiên hay làm biến mất khung viền. Đây là dòng TV vượt trội về độ phân giải, khả năng xử lý màu sắc, đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí đỉnh cao.

Bên cạnh đó, Samsung còn đưa ra bộ ba Lifestyle TV với thiết kế ấn tượng, đích thực là những tuyệt tác tô điểm cho căn nhà dịp năm mới. Trong đó, The Sero là TV đầu tiên trên thế giới có thể xoay theo chiều dọc – ngang, tương thích với chuyển động và hiển thị trên smartphone của người dùng. Chọn The Frame để khi bật lên là TV, tắt đi sẽ trở thành khung tranh trang nhã với bộ sưu tập tranh phong phú; chọn the Serif để thấy sự tinh tế trong thiết kế chữ I đi kèm chức năng kết nối NFC, chia đôi màn hình tiện lợi.

Tiếp đến, TV Smart TU8500 sử dụng công nghệ đèn nền Dual LED tự động điều chỉnh tông màu theo nội dung hiển thị, mang đến trải nghiệm xem mượt mà và chân thật nhất. Samsung TU8500 hội tụ đủ các yếu tố trở thành chiếc TV tối ưu nhất cho mọi nhà, vừa đáp ứng được các tiêu chí nghe – nhìn chất lượng, vừa có mức giá phù hợp cho các gia đình có nhiều khoản phải chi tiêu dịp Tết.

Cuối năm vừa qua, các dòng TV của Samsung lần lượt được vinh danh ở nhiều hạng mục tại các giải thưởng công nghệ uy tín cuối năm 2020 như TV xuất sắc nhất cho Samsung Smart TV QLED 8K, TV Gia đình xuất sắc nhất cho Samsung TU8500, TV Sáng tạo nhất cho Samsung The Sero.

Đặc biệt, ngày Tết sẽ còn rộn ràng hơn khi cả nhà cùng nhau hát karaoke với chiếc TV Samsung mới kết hợp cùng dàn hoa thanh HW-Q950T hay loa tháp MX-T40 biến phòng khách thành phòng giải trí tại gia.

Nguyễn Minh(tổng hợp)