Samsung bán TV hơn 3,4 tỷ đồng tại Việt Nam

TV Micro LED đời mới của Samsung có giá bán lên đến 3,44 tỷ đồng, với kích thước 110 inch.

Samsung vừa giới thiệu tại Việt Nam các dòng sản phẩm TV mới nhất cho năm 2021. Các sản phẩm gồm Micro QLED, Lifestyle và Crystal UHD.

TV Micro QLED

Công nghệ Micro LED mới sử dụng đèn LED kích thước micromet siêu nhỏ nhằm loại bỏ đèn nền và bộ lọc màu được sử dụng trong màn hình thông thường.

TV Micro LED của Samsung giá từ 2,99 tỷ đồng.

Micro LED có khả năng tự phát sáng, tạo ra màu sắc và độ sáng sống động thông qua 24 triệu đèn LED được điều khiển riêng biệt. Thiết kế viền mỏng với tỷ lệ màn hình trên thân máy hơn 99%.

TV tích hợp công nghệ Arena Sound, chất lượng âm thanh 5.1. Tính năng Multi View giúp chia nhỏ màn hình thành 4 phần để vừa chơi game, vừa xem thể thao và xem các kênh giải trí cùng lúc.

TV bán ra tại Việt Nam theo đơn đặt hàng, với các kích thước 99 inch (giá 2,999 tỷ đồng) và 110 inch (giá 3,444 tỷ đồng).

TV Neo QLED

Dòng Neo QLED 8K và 4K sử dụng công nghệ ánh sáng từ đèn Quantum Mini LED mới. Quantum Mini LED sở hữu kích thước chỉ bằng 1/40 so với bóng đèn LED thông thường.

Bộ xử lý Neo Quantum giúp nâng cấp chất lượng hình ảnh lên độ phân giải 4K và 8K. TV cũng có viền siêu mỏng.

TV phong cách sống Samsung Lifestyle

Dòng phong cách sống (Lifestyle) của Samsung lần này có The Premiere – máy chiếu ba tia laser đầu tiên trên thị trường. The Premiere cho phép hiển thị với kích thước lên đến 130 inch và hỗ trợ độ phân giải 4K.

Máy chiếu Samsung The Premier.

Bên cạnh đó, The Frame thế hệ 2021 có khung viền mỏng hơn gần một nửa so với các dòng trước, giúp TV gần giống với khung tranh nhất.

Ngoài The Premiere và The Frame, danh mục Lifestyle TV mới của Samsung bao gồm The Serif, The Sero và The Terrace.

Ngoài ra, còn có dòng Crystal UHD TV thừa hưởng thiết kế siêu mỏng và màn hình tràn viền của dòng TV QLED cao cấp của Samsung với mức giá rẻ hơn các dòng TV phía trên.

Một số dòng TV sẽ được tặng 12 tháng sử dụng ứng dụng VieON, bao gồm các nội dung 8K, và ba kho nội dung Galaxy Play, FPT Play, Pops Kids.

Hải Đăng