Huawei quyết đoạt lại ngôi vương smartphone

Trong phần hỏi đáp với nhân viên, Chủ tịch Huawei Guo Ping nói công ty sẽ quay lại ngôi vương smartphone.

Một cửa hàng Huawei tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Huawei bị xem là nguy cơ an ninh quốc gia, có tên trong danh sách cấm vận thương mại và bị cấm tiếp cận những công nghệ quan trọng, đặc biệt là bán dẫn. Do đó, doanh thu từ bộ phận khách hàng cá nhân của Huawei đã giảm 47% trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020. Công ty từng là nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới nhưng nay không còn trong tốp 5.

Theo CNBC, trong phần hỏi đáp với nhân viên, Chủ tịch Huawei Guo Ping thừa nhận: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là di động. Chúng ta biết rằng để sản xuất điện thoại cỡ nhỏ và tiết kiệm năng lượng cần tới công nghệ tiên tiến. Huawei có thể thiết kế nhưng không ai giúp chúng ta sản xuất. Chúng ta đang bị mắc kẹt”.

Vấn đề hóc búa với Huawei chính là các nhà sản xuất chip Trung Quốc không có năng lực sản xuất bán dẫn hiện đại mà họ cần. Dù vậy, ông Guo khẳng định Huawei sẽ không rút khỏi thị trường smartphone. Thay vào đó, hãng sẽ hợp tác với các đối tác để cải tiến công nghệ, về sau tận dụng lợi thế khi tiếp cận được bán dẫn do Trung Quốc sản xuất.

“Huawei vẫn tồn tại trên thị trường di động. Tôi hi vọng khi năng lực sản xuất chip tăng, Huawei sẽ trở lại ngôi vương smartphone”, ông Guo nói. “Tôi mong rằng ngày mà Trung Quốc có thể sản xuất chip sẽ đến nhanh hơn. Cho tới khi ấy, chúng ta sẽ cố gắng duy trì và phát triển công nghệ, bảo đảm chúng ta làm ra những chiếc điện thoại cạnh tranh”.

Năm 2020, Huawei bán thương hiệu smartphone bình dân Honor và chuyển sang các lĩnh vực khác như điện toán đám mây, phần mềm.

Du Lam (Theo CNBC)