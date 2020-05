Hướng dẫn cách tải video TikTok không dính logo watermark

Một công cụ phổ biến để tải video TikTok không logo đó là app "Video Downloader Plus for TikTok". Mọi người lấy đường dẫn video TikTok rồi dán vào khung "Paste your link here" trong app, sau đó chọn "Download (No Watermark)".

Mọi người cũng có thể dùng công cụ web, như công cụ ở địa chỉ tiktokshort.com/download. Ở đó chúng ta cũng lấy đường dẫn video TikTok rồi dán vào, sau đó chọn "Download".