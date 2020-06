Apple đã chính thức giới thiệu iOS 14 tại WWDC 2020. Tuy nhiên, khi nào iOS 14 mới được phát hành và iPhone nào đủ tiêu chuẩn nâng cấp hệ điều hành mới?

Hệ điều hành iOS 14 vừa được Apple giới thiệu tại Hội nghị nhà phát triển toàn cầu (WWDC) 2020. Đây được xem là phiên bản “Android” nhất từ trước tới nay của iOS. iOS 14 bổ sung các tính năng mới như App Library - tự động gom nhóm ứng dụng, tiện ích màn hình chính (widget), chế độ tranh trong tranh (picture-in-picture) vốn chỉ có trên iPad. Về cơ bản, đây là bản cập nhật giầu tính năng, góp phần xóa khoảng cách giữa iOS và Android.

Dù vậy, iOS 14 phải đến mùa thu mới ra mắt chính thức. Hiện tại, Apple đã công bố bản thử nghiệm dành cho lập trình viên và sẽ ra bản thử nghiệm dành cho công chúng vào tháng 7/2020.

iPhone nào được nâng cấp iOS 14? Theo truyền thống, Apple duy trì vòng đời cập nhật 5 năm và thường loại bỏ thiết bị nào có tuổi đời trên 5 năm so với phiên bản iOS mới nhất và đã qua thời hoàng kim. Dù vậy, iOS 13 lại không đi theo truyền thống khi không loại bỏ iPhone 6s và 6s Plus khỏi danh sách máy được hỗ trợ.

iOS 14 sẽ có mặt trên tất cả thiết bị đang chạy iOS 13. Nếu đang sở hữu một trong các iPhone này, bạn có thể cập nhật iOS 14 khi hệ điều hành chính thức xuất hiện: iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020).

Du Lam (Theo PhoneArena)